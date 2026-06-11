Колумбия президенти вақтинча лавозимидан четлатилди
Колумбия президенти Густаво Петро 21 июнга қадар давлат раҳбари лавозимидан вақтинча четлатилди. Бу ҳақда El Tiempo нашри хабар берди.
Қарор Вакиллар палатасининг Айбловлар бўйича комиссияси раиси Глория Аризабалета томонидан қабул қилинган. Ушбу чора президентлик сайловларининг иккинчи босқичи якунлангунига қадар амал қилади.
Маълум қилинишича, Петро сайлов кампанияси даврида сиёсий жараёнларга ноқонуний аралашганликда гумон қилинмоқда. Комиссия 9 июнь куни ушбу ҳолат бўйича икки интизомий терговни бошлаган.
Айбловлар президентнинг мухолифат вакиллари ҳақидаги оммавий баёнотлари ҳамда ижтимоий тармоқлардаги чиқишлари билан боғлиқ. Хусусан, унинг консерватив номзод Абелардо де ла Эсприэлла ҳақидаги пости жамоатчиликда кескин норозилик уйғотган.
Колумбияда президентлик сайловларининг иккинчи босқичи 21 июн кунига белгиланган. Унда чап қанот номзоди Иван Сепеда ва ўнг қанот вакили Абелардо де ла Эсприэлла иштирок этади.
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