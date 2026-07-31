Avito Услуги сунъий интеллект мутахассисларини қидириш фильтрини ишга туширди

·0·Техно
Avito Услуги сунъий интеллект мутахассисларини қидириш фильтрини ишга туширди

Россиядаги етакчи эълонлар платформаларидан бири бўлган Avito Услуги фойдаланувчиларга сунъий интеллект ва нейротармоқлар йўналишида ишлайдиган кадрвларни тезроқ топиш имконини берувчи махсус қидирув фильтрини жорий қилди. Ixbt.com нашрининг хабар беришича, янги функция замонавий технологиялар билан ишлайдиган мутахассисларни излаш жараёнини сезиларли даражада соддалаштиради ва рақамли хизматлар бозоридаги шаффофликни оширади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги кунда сунъий интеллект технологиялари турли соҳаларга жадал кириб бораётган бир пайтда, ушбу воситалар билан ишлай оладиган малакали кадрларга бўлган талаб кескин ортиб бормоқда. Янги қидирув опсияси айнан шу эҳтиёжни қондиришга қаратилган бўлиб, буюртмачиларга ўз лойиҳалари учун энг мос ижрочиларни саралаб олиш имкониятини тақдим этади.

Янги функциянинг ишлаш тартиби

Мазкур фойдали имконият платформанинг бир нечта асосий йўналишларида, хусусан, Деловие услуги (Бизнес хизматлари), Фото- и видеосъёмка (Фото ва видеотасвирга олиш) ҳамда Обучение (Таълим) категорияларида ўз кучига кирди. Фойдаланувчилар керакли хизматни излаш чоғида махсус фильтрни ёқиб, айнан нейротармоқлар ва сунъий интеллект бўйича мутахассисларни саралаши мумкин бўлади.

Мутахассислар ва фрилансерлар ўз навбатида эълон жойлаштириш ёки уни таҳрирлаш жараёнида мазкур ихтисосликни мустақил равишда белгилашлари мумкин. Шундан сўнг, барча тақдим этилган маълумотлар машинали ўқитиш алгоритмлари ёрдамида қўшимча текширувдан ўтказилади. Бу эса фақатгина белгиланган талабларга жавоб берадиган сифатли эълонлар қидирув натижаларига чиқишини таъминлайди.

Махсус йўналиш ва истиқболлар

Ixbt.com маълумотларига кўра, қидирув фильтрининг ишга туширилиши билан бирга, Деловие услуги бўлимида яна бир янги тоифа — AI-решения, нейросети (Сунъий интеллект ечимлари, нейротармоқлар) категорияси ҳам очилди. Бу ерда турли бизнес жараёнларини автоматлаштиришга қаратилган таклифлар жамланган.

Янги очилган бўлим доирасида қуйидаги хизматларни топиш мумкин:

  • Чат-ботларни яратиш ва созлаш
  • Корпоратив сунъий интеллект ёрдамчиларини ишлаб чиқиш
  • Профессионал даражада пропмтлар ёзиш
  • Сунъий интеллект технологияларини компанияларнинг кундалик иш жараёнларига жорий этиш
Ушбу қадам технологик хизматлар бозорининг янада ривожланишига туртки бериб, тадбиркорлар ва мутахассислар ўртасидаги ўзаро ҳамкорликни янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда.

Сунъий интеллектНейротармоқларAvitoТехнологияларФрилансер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

OnePlus 7000 мА·соат батареяли арзон смартфонини тақдим этдиOnePlus 7000 мА·соат батареяли арзон смартфонини тақдим этдиБугун, 15:58Tecno компанияси “нол рамкали” илк смартфон видеосини намойиш этдиTecno компанияси “нол рамкали” илк смартфон видеосини намойиш этдиБугун, 14:27Intel сўнгги 40 йилда илк бор x86 архитектураси лицензиясини бердиIntel сўнгги 40 йилда илк бор x86 архитектураси лицензиясини бердиБугун, 13:50Falcon 9 ракетасининг юқори босқичи Ойга бориб уриладиFalcon 9 ракетасининг юқори босқичи Ойга бориб уриладиБугун, 13:21АҚШ Хитой роботлари импортини тақиқласа, Пекин кескин жавоб қайтарадиАҚШ Хитой роботлари импортини тақиқласа, Пекин кескин жавоб қайтарадиБугун, 12:54Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этадиTecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этадиБугун, 12:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади