Avito Услуги сунъий интеллект мутахассисларини қидириш фильтрини ишга туширди
Россиядаги етакчи эълонлар платформаларидан бири бўлган Avito Услуги фойдаланувчиларга сунъий интеллект ва нейротармоқлар йўналишида ишлайдиган кадрвларни тезроқ топиш имконини берувчи махсус қидирув фильтрини жорий қилди. Ixbt.com нашрининг хабар беришича, янги функция замонавий технологиялар билан ишлайдиган мутахассисларни излаш жараёнини сезиларли даражада соддалаштиради ва рақамли хизматлар бозоридаги шаффофликни оширади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирги кунда сунъий интеллект технологиялари турли соҳаларга жадал кириб бораётган бир пайтда, ушбу воситалар билан ишлай оладиган малакали кадрларга бўлган талаб кескин ортиб бормоқда. Янги қидирув опсияси айнан шу эҳтиёжни қондиришга қаратилган бўлиб, буюртмачиларга ўз лойиҳалари учун энг мос ижрочиларни саралаб олиш имкониятини тақдим этади.
Янги функциянинг ишлаш тартибиМазкур фойдали имконият платформанинг бир нечта асосий йўналишларида, хусусан, Деловие услуги (Бизнес хизматлари), Фото- и видеосъёмка (Фото ва видеотасвирга олиш) ҳамда Обучение (Таълим) категорияларида ўз кучига кирди. Фойдаланувчилар керакли хизматни излаш чоғида махсус фильтрни ёқиб, айнан нейротармоқлар ва сунъий интеллект бўйича мутахассисларни саралаши мумкин бўлади.
Мутахассислар ва фрилансерлар ўз навбатида эълон жойлаштириш ёки уни таҳрирлаш жараёнида мазкур ихтисосликни мустақил равишда белгилашлари мумкин. Шундан сўнг, барча тақдим этилган маълумотлар машинали ўқитиш алгоритмлари ёрдамида қўшимча текширувдан ўтказилади. Бу эса фақатгина белгиланган талабларга жавоб берадиган сифатли эълонлар қидирув натижаларига чиқишини таъминлайди.
Махсус йўналиш ва истиқболларIxbt.com маълумотларига кўра, қидирув фильтрининг ишга туширилиши билан бирга, Деловие услуги бўлимида яна бир янги тоифа — AI-решения, нейросети (Сунъий интеллект ечимлари, нейротармоқлар) категорияси ҳам очилди. Бу ерда турли бизнес жараёнларини автоматлаштиришга қаратилган таклифлар жамланган.
Янги очилган бўлим доирасида қуйидаги хизматларни топиш мумкин:
- Чат-ботларни яратиш ва созлаш
- Корпоратив сунъий интеллект ёрдамчиларини ишлаб чиқиш
- Профессионал даражада пропмтлар ёзиш
- Сунъий интеллект технологияларини компанияларнинг кундалик иш жараёнларига жорий этиш
…