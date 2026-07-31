Коул Палмер Морган Рожерсни ўз нишонлаш усули учун огоҳлантирди
Челси ҳужумчиси Коул Палмер ўзининг янги жамоадоши Морган Рожерсни машҳур гол нишонлаш усулидан фойдалангани учун суд ижрочилари билан ҳазиломуз тарзда огоҳлантирди. Бу ҳолат футбол оламида катта қизиқиш уйғотиб, инглиз футболчиларининг ўзаро муносабатларини янада қизғин тус олдирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар беришича, Морган Рожерс Астон Вилла сафидан рекорд даражадаги 117 миллион фунт стерлинг эвазига Челси сафига келиб қўшилди. Гарчи иккала футболчи ҳам майдонда ўзларининг совуққонликни билдирувчи 'колд' (совуқ) ишорасини тез-тез бажаришса-да, Коул Палмер ўтган йилнинг ўзидаёқ Буюк Британия Интеллектуал мулк идорасида мазкур имо-ишорани расман бренд сифатида рўйхатдан ўтказган эди.
Суд таҳдиди ва ўзаро дўстликАвстралиядаги мавсумолди турнир вақтида матбуотга берган интервюсида Коул Палмер бу масалага тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, футболчилар бу борада ҳали жиддий суҳбатлашишмаган, аммо ҳуқуқий жиҳатдан устунлик Палмер тарафида эканлиги аниқ.
"Биз бу ҳақда ҳеч қачон гаплашмаганмиз. У ҳам шундай қилади, мен ҳам шундай қиламан. Уни бренд сифатида рўйхатдан ўтказганман, шунинг учун агар у яна бирон нарса қилиб кўрса, эшигига суд ижрочилари келади. Йўғэ, барибир буни биргаликда бажарамиз", — дея ҳазил қилди Челси етакчиси.
Қадимги танишлар ва янги чақирувҚизиғи шундаки, Рожерс ва Палмер профессионал фаолиятларининг илк босқичларида бир жамоада бирга тўп суришган. Кейинчалик улар турли клубларга ўтиб кетишган бўлса-да тақдир уларни яна Лондон грандида бирлаштирди. Палмер Челси сафидаги дебют мавсумидаёқ ўзини кўрсатиб, 22 та гол ва 11 та голли узатмага муаллифлик қилган эди.
Гарчи профессионал ўйинларда бу имо-ишорани биринчи бўлиб техник жиҳатдан Рожерс ишлатган бўлса-да, Коулнинг уни қонуний равишда патентлагани унга расмий устунлик тақдим этади. Ҳозирча Морган Рожерс терма жамоадаги халқаро ўйинлардан кейинги таътил сабабли Челси таркибига тўлиқ қўшилмаган, бироқ мухлислар иккала юлдузнинг майдондаги ҳаракатларини катта қизиқиш билан кутишмоқда.
…