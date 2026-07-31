Коул Палмер Морган Рожерсни ўз нишонлаш усули учун огоҳлантирди

·0·Спорт
Коул Палмер Морган Рожерсни ўз нишонлаш усули учун огоҳлантирди

Челси ҳужумчиси Коул Палмер ўзининг янги жамоадоши Морган Рожерсни машҳур гол нишонлаш усулидан фойдалангани учун суд ижрочилари билан ҳазиломуз тарзда огоҳлантирди. Бу ҳолат футбол оламида катта қизиқиш уйғотиб, инглиз футболчиларининг ўзаро муносабатларини янада қизғин тус олдирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар беришича, Морган Рожерс Астон Вилла сафидан рекорд даражадаги 117 миллион фунт стерлинг эвазига Челси сафига келиб қўшилди. Гарчи иккала футболчи ҳам майдонда ўзларининг совуққонликни билдирувчи 'колд' (совуқ) ишорасини тез-тез бажаришса-да, Коул Палмер ўтган йилнинг ўзидаёқ Буюк Британия Интеллектуал мулк идорасида мазкур имо-ишорани расман бренд сифатида рўйхатдан ўтказган эди.

Суд таҳдиди ва ўзаро дўстлик

Австралиядаги мавсумолди турнир вақтида матбуотга берган интервюсида Коул Палмер бу масалага тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, футболчилар бу борада ҳали жиддий суҳбатлашишмаган, аммо ҳуқуқий жиҳатдан устунлик Палмер тарафида эканлиги аниқ.

"Биз бу ҳақда ҳеч қачон гаплашмаганмиз. У ҳам шундай қилади, мен ҳам шундай қиламан. Уни бренд сифатида рўйхатдан ўтказганман, шунинг учун агар у яна бирон нарса қилиб кўрса, эшигига суд ижрочилари келади. Йўғэ, барибир буни биргаликда бажарамиз", — дея ҳазил қилди Челси етакчиси.

Қадимги танишлар ва янги чақирув

Қизиғи шундаки, Рожерс ва Палмер профессионал фаолиятларининг илк босқичларида бир жамоада бирга тўп суришган. Кейинчалик улар турли клубларга ўтиб кетишган бўлса-да тақдир уларни яна Лондон грандида бирлаштирди. Палмер Челси сафидаги дебют мавсумидаёқ ўзини кўрсатиб, 22 та гол ва 11 та голли узатмага муаллифлик қилган эди.

Гарчи профессионал ўйинларда бу имо-ишорани биринчи бўлиб техник жиҳатдан Рожерс ишлатган бўлса-да, Коулнинг уни қонуний равишда патентлагани унга расмий устунлик тақдим этади. Ҳозирча Морган Рожерс терма жамоадаги халқаро ўйинлардан кейинги таътил сабабли Челси таркибига тўлиқ қўшилмаган, бироқ мухлислар иккала юлдузнинг майдондаги ҳаракатларини катта қизиқиш билан кутишмоқда.

ЧелсиКоул ПалмерМорган РожерсАнглия Премер-лигасиТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сандро Тонали Тоттенхемга ўтиш сабаблари ҳақида гапирдиСандро Тонали Тоттенхемга ўтиш сабаблари ҳақида гапирдиБугун, 15:37Реал Мадрид ёш ҳужумчи Карлос Эспини ўз сафига қўшиб олдиРеал Мадрид ёш ҳужумчи Карлос Эспини ўз сафига қўшиб олдиБугун, 15:13Ферран Торрес учун кураш: Лондон клублари Барселона режасига таҳдид солмоқдаФерран Торрес учун кураш: Лондон клублари Барселона режасига таҳдид солмоқдаБугун, 15:12Каземиронинг илк баёноти: У Мессини нима учун «футбол худоси» деб атадиКаземиронинг илк баёноти: У Мессини нима учун «футбол худоси» деб атадиБугун, 14:41Милан ва Италия афсонаси Франко Барези 66 ёшида вафот этдиМилан ва Италия афсонаси Франко Барези 66 ёшида вафот этдиБугун, 14:35«Бошқа сайёрадан»: «Сити» Абдуқодир Ҳусановни яна мақтади (видео)«Бошқа сайёрадан»: «Сити» Абдуқодир Ҳусановни яна мақтади (видео)Бугун, 14:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда