Эквадорда уйдан 7 кишининг куйдирилган жасади топилди

·30·Дунё
Эквадорда уйдан 7 кишининг куйдирилган жасади топилди
Қисқача

Еквадор жанвидаги Каняр провинсиясининг Ла Tronкал шаҳарчасидаги уйлардан бирида 28 июл куни етти нафар инсоннинг куйдирилган жасади топилди. Ҳалок бўлганларнинг ёши 21 ёшдан 30 ёшгача бўлиб, улардан иккитасининг қўл ва оёқлари сим билан боғлангани аниқланди. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идоралар мазкур жиноят мамлакатдаги жиноий гуруҳлар ўртасидаги ҳудуд учун кураш билан боғлиқ бўлиши мумкинлигини текширмоқда.

Эквадорнинг жанубида жойлашган Каняр провинциясидаги уйлардан бирида етти нафар инсоннинг куйдирилган жасади топилди. Маҳаллий ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идоралар ҳодиса юзасидан кенг кўламли тергов ишларини бошлаган. Бу ҳақда мамлакат расмийларига таяниб CBS News хабар берди.

Маълум қилинишича, фожиа 28 июль куни Ла Тронкал шаҳарчасида содир бўлган. Полиция ходимлари уй ичида етти нафарнинг жасадини аниқлаган. Улардан иккитасининг қўл ва оёқлари сим билан боғланган бўлган. Ҳодиса жойи яқинида эса ёниб кетган автомобиль ҳам топилган.

Дастлабки маълумотларга кўра, ҳалок бўлганлар 21 ёшдан 30 ёшгача бўлган шахслардир. Терговчилар ушбу жиноят мамлакатдаги жиноий гуруҳлар ўртасидаги ҳудуд учун кураш билан боғлиқ бўлиши мумкинлигини истисно қилмаяпти.

Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идоралар маълум қилишича, уй деворларига «Бўрилар замини» ва «Бўрилар фаол» мазмунидаги ёзувлар туширилган. Бу ёзувлар Эквадордаги йирик жиноий тузилмалардан бири ҳисобланган Los Lobos («Бўрилар») гуруҳи билан боғлиқ бўлиши мумкинлиги текширилмоқда.

Сўнгги йилларда Эквадорда жиноий гуруҳлар фаоллиги кескин кучайди. Мамлакат кокаин контрабандаси йўлларидаги муҳим нуқталардан бирига айлангани сабабли қуролли тўдалар ўртасидаги тўқнашувлар ҳам ортиб бормоқда.

Июнь ойида ҳам мамлакатнинг жануби-ғарбида саккиз нафарнинг жасади пластик халталар ичида топилган эди. Расмийлар ўшанда ҳам бу воқеани рақобатчи жиноий гуруҳлар ўртасидаги қарама-қаршилик билан боғлаган.

Расмий статистикага кўра, 2025 йил давомида Эквадорда 9 200 дан ортиқ киши зўравонлик қурбони бўлган. Мамлакат ҳукумати уюшган жиноятчиликка қарши курашни кучайтириш мақсадида бир қатор ҳудудларда фавқулодда ҳолат тартибини жорий қилган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Покистон Кашмирида полиция 30 нафар намойишчини отиб ўлдирдиПокистон Кашмирида полиция 30 нафар намойишчини отиб ўлдирдиБугун, 13:33Покистондаги шахтада кучли портлаш 32 кончининг умрига зомин бўлдиПокистондаги шахтада кучли портлаш 32 кончининг умрига зомин бўлдиБугун, 13:30Онаси йигити билан ташқарига чиққан пайтда бир ёшли бола қайноқ ваннада ҳалок бўлдиОнаси йигити билан ташқарига чиққан пайтда бир ёшли бола қайноқ ваннада ҳалок бўлдиБугун, 13:02Тарихий зарба: Россия Украинадаги Америка дрон заводини илк бор нишонга олдиТарихий зарба: Россия Украинадаги Америка дрон заводини илк бор нишонга олдиБугун, 13:01Швейцария бетарафлиги — тарих ва бугун: Захарова Бернни кескин танқид қилдиШвейцария бетарафлиги — тарих ва бугун: Захарова Бернни кескин танқид қилдиБугун, 12:50Даҳшатли синов: Японияда зилзила қурбонлари сони 34 кишига етдиДаҳшатли синов: Японияда зилзила қурбонлари сони 34 кишига етдиБугун, 12:43
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда