Эквадорда уйдан 7 кишининг куйдирилган жасади топилди
Еквадор жанвидаги Каняр провинсиясининг Ла Tronкал шаҳарчасидаги уйлардан бирида 28 июл куни етти нафар инсоннинг куйдирилган жасади топилди. Ҳалок бўлганларнинг ёши 21 ёшдан 30 ёшгача бўлиб, улардан иккитасининг қўл ва оёқлари сим билан боғлангани аниқланди. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идоралар мазкур жиноят мамлакатдаги жиноий гуруҳлар ўртасидаги ҳудуд учун кураш билан боғлиқ бўлиши мумкинлигини текширмоқда.
Эквадорнинг жанубида жойлашган Каняр провинциясидаги уйлардан бирида етти нафар инсоннинг куйдирилган жасади топилди. Маҳаллий ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идоралар ҳодиса юзасидан кенг кўламли тергов ишларини бошлаган. Бу ҳақда мамлакат расмийларига таяниб CBS News хабар берди.
Маълум қилинишича, фожиа 28 июль куни Ла Тронкал шаҳарчасида содир бўлган. Полиция ходимлари уй ичида етти нафарнинг жасадини аниқлаган. Улардан иккитасининг қўл ва оёқлари сим билан боғланган бўлган. Ҳодиса жойи яқинида эса ёниб кетган автомобиль ҳам топилган.
Дастлабки маълумотларга кўра, ҳалок бўлганлар 21 ёшдан 30 ёшгача бўлган шахслардир. Терговчилар ушбу жиноят мамлакатдаги жиноий гуруҳлар ўртасидаги ҳудуд учун кураш билан боғлиқ бўлиши мумкинлигини истисно қилмаяпти.
Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идоралар маълум қилишича, уй деворларига «Бўрилар замини» ва «Бўрилар фаол» мазмунидаги ёзувлар туширилган. Бу ёзувлар Эквадордаги йирик жиноий тузилмалардан бири ҳисобланган Los Lobos («Бўрилар») гуруҳи билан боғлиқ бўлиши мумкинлиги текширилмоқда.
Сўнгги йилларда Эквадорда жиноий гуруҳлар фаоллиги кескин кучайди. Мамлакат кокаин контрабандаси йўлларидаги муҳим нуқталардан бирига айлангани сабабли қуролли тўдалар ўртасидаги тўқнашувлар ҳам ортиб бормоқда.
Июнь ойида ҳам мамлакатнинг жануби-ғарбида саккиз нафарнинг жасади пластик халталар ичида топилган эди. Расмийлар ўшанда ҳам бу воқеани рақобатчи жиноий гуруҳлар ўртасидаги қарама-қаршилик билан боғлаган.
Расмий статистикага кўра, 2025 йил давомида Эквадорда 9 200 дан ортиқ киши зўравонлик қурбони бўлган. Мамлакат ҳукумати уюшган жиноятчиликка қарши курашни кучайтириш мақсадида бир қатор ҳудудларда фавқулодда ҳолат тартибини жорий қилган.
…