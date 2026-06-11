Билл Гейтс Эпштейн билан алоқалари юзасидан саволларга жавоб берди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Microsoft асосчиси Билл Гейтс АҚШ Конгрессида Жеффри Эпштейн фаолиятини текшираётган комиссияга кўрсатма берди. Эшитув ёпиқ тартибда ўтказилмоқда.
АҚШ Вакиллар палатаси аъзоси Жеймс Комер Адлия вазирлиги эълон қилган ҳужжатларда Гейтс номи бир неча бор учраганидан сўнг, ундан кўрсатма олишни талаб қилган.
Ҳужжатларга кўра, Гейтс ва Эпштейн ўртасидаги алоқалар 2011 йилда бошланган ва камида 2014 йил охиригача давом этган.
Олдиндан тайёрланган баёнотга кўра, Гейтс қонун чиқарувчиларга ҳеч қачон бошқа одамларга зарар етказмаганини айтмоқчи.
…