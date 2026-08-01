Мика Годс учун трансфер кураши: Англия клублари Париж жамоасига рақобат туғдирмоқда
Амстердамнинг Аякс клуби қанот ҳужумчиси Мика Годс учун курашда Париж Сен-Жермен етакчилик қилмоқда ва Англия клублари ҳам бу трансферга аралашиш имкониятини кўриб чиқмоқда. Воситачилар Англиянинг Арсенал, Ливерпул, Манчестер Юнайтед ва Тоттенхем клублари вакиллари билан боғланиб, 21 ёшли Белгия футболчисини Париж клубидан илиб кетиш имконияти борлигини маълум қилган.
Европа футболида трансфер ойнасининг сўнгги кунлари қизғин паллага кириб бораётган бир пайтда, Амстердамнинг Аякс клуби истеъдодли қанот ҳужумчиси Мика Годс атрофидаги вазият кескин тус олмоқда. 21 ёшли Белгия футболчиси учун курашда Париж Сен-Жермен етакчилик қилаётган бўлса-да, Англия Премер-лигасининг нуфузли жамоалари ҳам ушбу трансферга аралашиш имкониятини кўриб чиқмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
ТEАМталк нашри тарқатган маълумотларга кўра, воситачилар Англиянинг тўрт гранди — Арсенал, Ливерпул, Манчестер Юнайтед ҳамда Тоттенхем клублари вакиллари билан боғланган. Уларга ёш ҳужумчини Париж клубидан илиб кетиш имконияти борлиги маълум қилинган. Париж Сен-Жермен эса ўз навбатида ҳужум чизиғини кучайтириш бўйича асосий нишонига айланган футболчини қўлга киритиш учун фаол ҳаракатларни бошлаб юборган.
Парижликларнинг қизиқиши ва Аякснинг қатъий позициясиПариж клубининг спорт маслаҳатчиси Луис Кампос бош мураббий Луис Энрике лойиҳасига мос келувчи Мика Годсни жамоага олиб келиш устида жиддий ишламоқда. Парижликлар РБ Лейпциг ҳужумчиси Ян Диомандени қўлдан бой бергач, эътиборини белгикалик вингерга қаратган эди. Футболчининг ўзи ҳам рақобатдан қўрқмаган ҳолда Францияга кўчиб ўтишга қарши эмаслиги тушунарли.
Бироқ Аякс техник директори Жорди Кройфф Де Телеграаф нашрига берган интервюсида Амстердам клубининг позициясини қатъий баён қилди. Унинг сўзларига кўра, бундай даражадаги ўйинчилар вақти келиб жамоани тарк этиши аниқ, бироқ бу фақат мос вақтда ва муносиб нарх эвазига юз бериши керак. Нидерландия гранди ёш футболчини яна камида бир мавсум клубда сақлаб қолишни мақсад қилган ва унинг трансфери ўта қийин кечишини таъкидлаган.
Молиявий талаблар ва Англия клубларининг режалариТEАМталк хабарига кўра, Аякс ўзининг иқтидорли вингерини тахминан 60 миллион евро (51 миллион фунт стерлинг) эвазига баҳоламоқда. Шунга қарамай, бу нарх Париж Сен-Жермен раҳбариятини чўчитгани йўқ ва томонлар ўртасидаги музокаралар давом этмоқда. Ўз навбатида, Англия жамоалари ҳам вазиятни диққат билан кузатиб бормоқда.
Хусусан, Арсенал ва Ливерпул трансфер ойнаси ёпилишидан олдин ҳужум чизиғининг қанотларини сифатли футболчилар билан тўлдириш устида фаол иш олиб бормоқда. Мика Годснинг амалдаги шартномаси 2029-йилнинг июнигача мўлжаллангани Нидерландия клубига музокараларда устунлик тақдим этади. Ушбу трансфер сагаси сўнгги кунларнинг энг шов-шувли воқеаларидан бирига айланиши кутилмоқда.
…