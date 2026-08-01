Мика Годс учун трансфер кураши: Англия клублари Париж жамоасига рақобат туғдирмоқда

·28·Спорт
Мика Годс учун трансфер кураши: Англия клублари Париж жамоасига рақобат туғдирмоқда
Қисқача

Амстердамнинг Аякс клуби қанот ҳужумчиси Мика Годс учун курашда Париж Сен-Жермен етакчилик қилмоқда ва Англия клублари ҳам бу трансферга аралашиш имкониятини кўриб чиқмоқда. Воситачилар Англиянинг Арсенал, Ливерпул, Манчестер Юнайтед ва Тоттенхем клублари вакиллари билан боғланиб, 21 ёшли Белгия футболчисини Париж клубидан илиб кетиш имконияти борлигини маълум қилган.

Европа футболида трансфер ойнасининг сўнгги кунлари қизғин паллага кириб бораётган бир пайтда, Амстердамнинг Аякс клуби истеъдодли қанот ҳужумчиси Мика Годс атрофидаги вазият кескин тус олмоқда. 21 ёшли Белгия футболчиси учун курашда Париж Сен-Жермен етакчилик қилаётган бўлса-да, Англия Премер-лигасининг нуфузли жамоалари ҳам ушбу трансферга аралашиш имкониятини кўриб чиқмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

ТEАМталк нашри тарқатган маълумотларга кўра, воситачилар Англиянинг тўрт гранди — Арсенал, Ливерпул, Манчестер Юнайтед ҳамда Тоттенхем клублари вакиллари билан боғланган. Уларга ёш ҳужумчини Париж клубидан илиб кетиш имконияти борлиги маълум қилинган. Париж Сен-Жермен эса ўз навбатида ҳужум чизиғини кучайтириш бўйича асосий нишонига айланган футболчини қўлга киритиш учун фаол ҳаракатларни бошлаб юборган.

Парижликларнинг қизиқиши ва Аякснинг қатъий позицияси

Париж клубининг спорт маслаҳатчиси Луис Кампос бош мураббий Луис Энрике лойиҳасига мос келувчи Мика Годсни жамоага олиб келиш устида жиддий ишламоқда. Парижликлар РБ Лейпциг ҳужумчиси Ян Диомандени қўлдан бой бергач, эътиборини белгикалик вингерга қаратган эди. Футболчининг ўзи ҳам рақобатдан қўрқмаган ҳолда Францияга кўчиб ўтишга қарши эмаслиги тушунарли.

Бироқ Аякс техник директори Жорди Кройфф Де Телеграаф нашрига берган интервюсида Амстердам клубининг позициясини қатъий баён қилди. Унинг сўзларига кўра, бундай даражадаги ўйинчилар вақти келиб жамоани тарк этиши аниқ, бироқ бу фақат мос вақтда ва муносиб нарх эвазига юз бериши керак. Нидерландия гранди ёш футболчини яна камида бир мавсум клубда сақлаб қолишни мақсад қилган ва унинг трансфери ўта қийин кечишини таъкидлаган.

Молиявий талаблар ва Англия клубларининг режалари

ТEАМталк хабарига кўра, Аякс ўзининг иқтидорли вингерини тахминан 60 миллион евро (51 миллион фунт стерлинг) эвазига баҳоламоқда. Шунга қарамай, бу нарх Париж Сен-Жермен раҳбариятини чўчитгани йўқ ва томонлар ўртасидаги музокаралар давом этмоқда. Ўз навбатида, Англия жамоалари ҳам вазиятни диққат билан кузатиб бормоқда.

Хусусан, Арсенал ва Ливерпул трансфер ойнаси ёпилишидан олдин ҳужум чизиғининг қанотларини сифатли футболчилар билан тўлдириш устида фаол иш олиб бормоқда. Мика Годснинг амалдаги шартномаси 2029-йилнинг июнигача мўлжаллангани Нидерландия клубига музокараларда устунлик тақдим этади. Ушбу трансфер сагаси сўнгги кунларнинг энг шов-шувли воқеаларидан бирига айланиши кутилмоқда.

Мика ГодсАяксПариж Сен-ЖерменАрсеналЛиверпул
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳусанов асосийда: «Интер»га қарши ўйин, янги либос ва Ҳонг Конгдаги мухлислар(видео)Ҳусанов асосийда: «Интер»га қарши ўйин, янги либос ва Ҳонг Конгдаги мухлислар(видео)Бугун, 17:31Войцех Шесни чекиш одати ҳақида очиқ гапирдиВойцех Шесни чекиш одати ҳақида очиқ гапирдиБугун, 17:10Арсенал Винисиус Жуниор учун ўз маошлар тизимини ўзгартиришга тайёрАрсенал Винисиус Жуниор учун ўз маошлар тизимини ўзгартиришга тайёрБугун, 16:40Суперлига 15-тур: «Бунёдкор»га техник мағлубият ва Водийдаги шиддатли жанг!Суперлига 15-тур: «Бунёдкор»га техник мағлубият ва Водийдаги шиддатли жанг!Бугун, 16:01Маркус Рэшфорд Атлетико Мадридга қарши ўйинни нима сабабдан ўтказиб юборадиМаркус Рэшфорд Атлетико Мадридга қарши ўйинни нима сабабдан ўтказиб юборадиБугун, 15:38Ввойчех Шесни чекиш одати ҳақида очиқ гапирдиВвойчех Шесни чекиш одати ҳақида очиқ гапирдиБугун, 15:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда