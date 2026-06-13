Россияда мигрантлар учун тиббий кўрик қоидалари кучайтирилди

·0·Дунё
Россияда мигрантлар учун тиббий кўрик қоидалари кучайтирилди

Россияда мигрантлар учун тиббий назорат талаблари янада кучайтирилмоқда. Президент Владимир Путин томонидан имзоланган янги қонунга кўра, мажбурий тиббий кўрикдан ўтиш муддати 90 кундан 30 кунга қисқартирилди.

Эндиликда меҳнат мигрантлари ҳамда мамлакат ҳудудида 90 кундан ортиқ қоладиган барча хорижликлар нафақат дастлабки, балки ҳар йили мунтазам равишда тиббий кўрикдан ўтиши шарт бўлади. Ушбу тартиб мигрантлар соғлиғи устидан назоратни кучайтириш ва эпидемиологик хавфларнинг олдини олишга қаратилган.

Тиббий кўрик натижалари махсус давлат базасига киритилади. Агар текширувлар давомида хавфли юқумли касалликлар ёки гиёҳванд моддалар истеъмоли аниқланса, бу ҳақдаги маълумотлар автоматик равишда Ички ишлар вазирлигига юборилади.

Янги қонунга кўра, тиббий кўрикдан ўтишдан бош тортган ёки белгиланган муддатларга амал қилмаган мигрантларга нисбатан жарима қўлланиши, ҳатто депортация чораси кўрилиши мумкин.

Мазкур тартиб 2026 йил 1 сентябрдан кучга киради ва у мигрантлар фаолияти устидан назоратни янада кучайтиришга хизмат қилади.

РоссияВладимир ПутинИчки ишлар вазирлиги
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нидерландияда ҳайвонларсиз дунёдаги илк «ферма» очилдиНидерландияда ҳайвонларсиз дунёдаги илк «ферма» очилдиКеча, 17:43Марокаш Испания шаҳарларини қайтаришни талаб қилдиМарокаш Испания шаҳарларини қайтаришни талаб қилдиКеча, 16:30Антальяда 267 йўловчили самолёт устунга урилиб тўхтадиАнтальяда 267 йўловчили самолёт устунга урилиб тўхтадиКеча, 15:49Хитой сувларида жосус тошбақалар ва балиқлар шов-шувга сабаб бўлдиХитой сувларида жосус тошбақалар ва балиқлар шов-шувга сабаб бўлдиКеча, 15:43Ариана Гранде Оқ уйдан мусиқасидан фойдаланмасликни талаб қилдиАриана Гранде Оқ уйдан мусиқасидан фойдаланмасликни талаб қилдиКеча, 12:05Таиланд маликаси 4 йил комада ётиб, соғлиғи кескин ёмонлашгани сабабли вафот этдиТаиланд маликаси 4 йил комада ётиб, соғлиғи кескин ёмонлашгани сабабли вафот этдиКеча, 12:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди