Журналистнинг Шакира билан сурат учун қилган иши интернетни кулдирди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
2026 йилги футбол бўйича Жаҳон чемпионати очилиш учрашуви арафасида аргентиналик журналист билан боғлиқ қизиқарли ҳолат юз берди.
Жонли эфир олиб бораётган мухбир колумбиялик юлдуз Шакирани кўриб қолганидан сўнг репортажни вақтинча тўхтатиб, у билан суратга тушиш учун югуриб кетди.
Орадан бироз вақт ўтиб, журналист яна эфирга қайтди ва ўз ҳаракатини ҳазил аралаш изоҳлади.
Ушбу ҳолат акс этган видео ижтимоий тармоқларда тез тарқалиб, кўплаб фойдаланувчиларнинг кулгиси ва муҳокамасига сабаб бўлди.
…