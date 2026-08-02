NASA астронавти МКСдан Сомон йўлининг ноёб суратини қандай олди

·0·Техно
NASA астронавти МКСдан Сомон йўлининг ноёб суратини қандай олди

NASA астронавти Дон Петтит Халқаро космик станциядан туриб Сомон йўлининг энг таъсирчан суратларидан бирини олиш сирини очиб берди. ixbt.com нашрининг ёзишича, мутахассис космик парвоз пайтида юлдузлар ҳаракатини мувозанатлашга ёрдам берувчи махсус механизмдан фойдаланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълумки, Халқаро космик станция Ер атрофида соатига тахминан 17 000 мил тезликда ҳаракатланади ва сайёрамизга нисбатан доимий ўрнини сақлаб қолади. Шу сабабли, очиқ фазода узоқ вақт давомида экспозиция қилинганда юлдузлар оддий суратларда ёй шаклидаги чизиқларга айланиб кетади. Ушбу мураккабликни бартараф этиш учун Дон Петтит Ер юзида қўлланиладиган юлдуз трекерлари принципини космик шароитга мослаштиришга қарор қилди.

Махсус механизм ва унинг тузилиши

Астронавтнинг ғоясини ҳаётга татбиқ этиш учун Рочестер технология институтида махсус маҳкамлаш мосламаси тайёрланди. Мазкур қурилма ҳеч қандай электроникасиз, фақатгина тишли ғилдираклар ва пуржинали механизм ёрдамида ишлаган.

Ушбу мослама станциянинг орбитал ҳаракатига тескари равишда тахминан 90 дақиқалик давр билан айланиб турган. Бу эса Nikon Z9 камераси ва Арри Зеисс 15 мм объективига юлдузларни хира чизиқлар эмас, балки тиниқ нуқталар шаклида муҳрлаб олиш имконини берди.

Тарихий кадр ва унинг келажаги

Космик экспозиция якунлангач, ушбу ноёб механизм Ерга қайтарилди. Мутахассислар унинг қийматини эътиборга олиб, келгусида уни университет музейида кенг омма учун намойиш этишни режалаштирмоқда.

Ушбу сурат замонавий технологиялар ва инженерлик ечимлари космосни тадқиқ қилишда қанчалик муҳим аҳамият касб этишини яна бир бор исботлади. Оддий механик деталлар ёрдамида эришилган бу натижа астрофотография тарихидаги энг қизиқарли ютуқлардан бири бўлиб қолди.

NASAМКССомон йўлиКосмосФотография
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Флорида штати электромобиллар зарядлаш маблағини аэротахиларга йўналтирмоқдаФлорида штати электромобиллар зарядлаш маблағини аэротахиларга йўналтирмоқдаБугун, 16:55Эйнштейн назарияси яна тасдиқланди: фазо-вақт бурилиши ўлчандиЭйнштейн назарияси яна тасдиқланди: фазо-вақт бурилиши ўлчандиБугун, 16:30Asus компанияси янги VM31 компакт мини-ПК қурилмасини тақдим этдиAsus компанияси янги VM31 компакт мини-ПК қурилмасини тақдим этдиБугун, 15:52Redmi K100 Pro Max флагмани: техник хусусиятлар ва тест натижалариRedmi K100 Pro Max флагмани: техник хусусиятлар ва тест натижалариБугун, 15:23Круссис э-Фулл 12.11 Pro Х тақдим этилди: 12 минг евролик флагманКруссис э-Фулл 12.11 Pro Х тақдим этилди: 12 минг евролик флагманБугун, 14:56Хитойда 25 миллиард долларлик йирик атом энергетикаси лойиҳалари бошландиХитойда 25 миллиард долларлик йирик атом энергетикаси лойиҳалари бошландиБугун, 14:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади