NASA астронавти МКСдан Сомон йўлининг ноёб суратини қандай олди
NASA астронавти Дон Петтит Халқаро космик станциядан туриб Сомон йўлининг энг таъсирчан суратларидан бирини олиш сирини очиб берди. ixbt.com нашрининг ёзишича, мутахассис космик парвоз пайтида юлдузлар ҳаракатини мувозанатлашга ёрдам берувчи махсус механизмдан фойдаланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълумки, Халқаро космик станция Ер атрофида соатига тахминан 17 000 мил тезликда ҳаракатланади ва сайёрамизга нисбатан доимий ўрнини сақлаб қолади. Шу сабабли, очиқ фазода узоқ вақт давомида экспозиция қилинганда юлдузлар оддий суратларда ёй шаклидаги чизиқларга айланиб кетади. Ушбу мураккабликни бартараф этиш учун Дон Петтит Ер юзида қўлланиладиган юлдуз трекерлари принципини космик шароитга мослаштиришга қарор қилди.
Махсус механизм ва унинг тузилишиАстронавтнинг ғоясини ҳаётга татбиқ этиш учун Рочестер технология институтида махсус маҳкамлаш мосламаси тайёрланди. Мазкур қурилма ҳеч қандай электроникасиз, фақатгина тишли ғилдираклар ва пуржинали механизм ёрдамида ишлаган.
Ушбу мослама станциянинг орбитал ҳаракатига тескари равишда тахминан 90 дақиқалик давр билан айланиб турган. Бу эса Nikon Z9 камераси ва Арри Зеисс 15 мм объективига юлдузларни хира чизиқлар эмас, балки тиниқ нуқталар шаклида муҳрлаб олиш имконини берди.
Тарихий кадр ва унинг келажагиКосмик экспозиция якунлангач, ушбу ноёб механизм Ерга қайтарилди. Мутахассислар унинг қийматини эътиборга олиб, келгусида уни университет музейида кенг омма учун намойиш этишни режалаштирмоқда.
Ушбу сурат замонавий технологиялар ва инженерлик ечимлари космосни тадқиқ қилишда қанчалик муҳим аҳамият касб этишини яна бир бор исботлади. Оддий механик деталлар ёрдамида эришилган бу натижа астрофотография тарихидаги энг қизиқарли ютуқлардан бири бўлиб қолди.
…