Джошуа Зиркзее Ювентусга ўтишга розилик билдирди
Манчестер Юнайтед ҳужумчиси Джошуа Зиркзее фаолиятини Италия А сериясида давом эттиришга яқин турибди. Ла Gazzetta делло Sport нашри тарқатган маълумотларга кўра, 25 ёшли нидерландиялик футболчи Ювентус клубига ижарага асосида ўтишга ўз розилигини билдирган ва Турин клуби билан келишувга эришган. Бу трансфер Майкл Каррик бошчилигидаги жамоа таркибини тубдан янгилаш жараёнининг навбатдаги муҳим қадами бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирги вақтда Джошуа Зиркзее учун Манчестер Юнайтед сафида асосий таркибдан жой олиш имкониятлари чекланган бўлиб қолмоқда. Футболчининг ўзи ҳам аввал Бологнада муваффақиятли тўп сурган чемпионатига қайтиш ғоясига ижобий қараяпти. Бироқ молиявий чекловлар сабабли Турин гранди трансферни амалга оширишда ўзига хос шартларни илгари суришга мажбур бўлмоқда.
Туринликларнинг ижара режаси ва молиявий шартларБианконерилар иқтисодий қийинчиликлар туфайли футболчини фақат вақтинчалик келишув асосида ўз сафига қўшиб олишни режалаштирмоқда. Манбага кўра, Ювентус учун энг мақбул сценарий бу — сотиб олиш мажбуриятисиз ижарага олиш шартномаси ҳисобланади. Бунгача шунга ўхшаш формула Маркус Рэшфорднинг Барселона клубига ўтишида ҳам муваффақиятли қўлланилган эди.
Шу билан бирга, Манчестер Юнайтед трансфер бозорида фаоллик кўрсатиб, аллақачон Андрей Сантос ва Ёури Тиелемансни таркибга қўшиб олди. Инглиз клуби ортиқча футболчилардан қутулиш ва ҳужум чизиғини яхшилаш йўлларини изламоқда. Қизил иблислар Ювентуснинг қизиқишидан фойдаланган ҳолда, Зиркзее ва қўшимча 30 миллион евро эвазига туринликлар вингери Франциску консейсауни ўз сафига қўшиб олиш бўйича амбицияли таклифни ҳам кўриб чиқмоқда.
Челси вариантлари ва бошқа муқобилларЛучано Спаллетти шогирдлари учун асосий нишон Джошуа Зиркзее бўлиб қолаётганига қарамай, клуб раҳбарияти музокаралар мураккаб кечиши мумкинлигини инобатга олмоқда. Шу сабабли, Италия клуби захира вариантларини ҳам тайёрлаб қўйган. Агар Манчестер Юнайтед билан келишув амалга ошмай қолса, жамоа Лондондаги Челси клубининг кенгайтирилган таркибидаги футболчиларга эътибор қаратиши мумкин.
Маълумотларга кўра, Душан Влаҳовиć кетганидан кейин ҳужум чизиғига жисмоний бақувват ҳужумчи қидираётган Спаллетти учун Лиам Делап ҳамда Эмманюэль Эмегҳа номзодлари ҳам мос келади. Ушбу икки ҳужумчи жорий мавсум якунида Чемпионатдаги чемпионлик пойгасида Ювентусга ёрдам бериш учун ижара асосида жалб этилиши мумкин бўлган номзодлар сирасига киради.
…