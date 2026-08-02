Джошуа Зиркзее Ювентусга ўтишга розилик билдирди

·0·Спорт
Джошуа Зиркзее Ювентусга ўтишга розилик билдирди

Манчестер Юнайтед ҳужумчиси Джошуа Зиркзее фаолиятини Италия А сериясида давом эттиришга яқин турибди. Ла Gazzetta делло Sport нашри тарқатган маълумотларга кўра, 25 ёшли нидерландиялик футболчи Ювентус клубига ижарага асосида ўтишга ўз розилигини билдирган ва Турин клуби билан келишувга эришган. Бу трансфер Майкл Каррик бошчилигидаги жамоа таркибини тубдан янгилаш жараёнининг навбатдаги муҳим қадами бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирги вақтда Джошуа Зиркзее учун Манчестер Юнайтед сафида асосий таркибдан жой олиш имкониятлари чекланган бўлиб қолмоқда. Футболчининг ўзи ҳам аввал Бологнада муваффақиятли тўп сурган чемпионатига қайтиш ғоясига ижобий қараяпти. Бироқ молиявий чекловлар сабабли Турин гранди трансферни амалга оширишда ўзига хос шартларни илгари суришга мажбур бўлмоқда.

Туринликларнинг ижара режаси ва молиявий шартлар

Бианконерилар иқтисодий қийинчиликлар туфайли футболчини фақат вақтинчалик келишув асосида ўз сафига қўшиб олишни режалаштирмоқда. Манбага кўра, Ювентус учун энг мақбул сценарий бу — сотиб олиш мажбуриятисиз ижарага олиш шартномаси ҳисобланади. Бунгача шунга ўхшаш формула Маркус Рэшфорднинг Барселона клубига ўтишида ҳам муваффақиятли қўлланилган эди.

Шу билан бирга, Манчестер Юнайтед трансфер бозорида фаоллик кўрсатиб, аллақачон Андрей Сантос ва Ёури Тиелемансни таркибга қўшиб олди. Инглиз клуби ортиқча футболчилардан қутулиш ва ҳужум чизиғини яхшилаш йўлларини изламоқда. Қизил иблислар Ювентуснинг қизиқишидан фойдаланган ҳолда, Зиркзее ва қўшимча 30 миллион евро эвазига туринликлар вингери Франциску консейсауни ўз сафига қўшиб олиш бўйича амбицияли таклифни ҳам кўриб чиқмоқда.

Челси вариантлари ва бошқа муқобиллар

Лучано Спаллетти шогирдлари учун асосий нишон Джошуа Зиркзее бўлиб қолаётганига қарамай, клуб раҳбарияти музокаралар мураккаб кечиши мумкинлигини инобатга олмоқда. Шу сабабли, Италия клуби захира вариантларини ҳам тайёрлаб қўйган. Агар Манчестер Юнайтед билан келишув амалга ошмай қолса, жамоа Лондондаги Челси клубининг кенгайтирилган таркибидаги футболчиларга эътибор қаратиши мумкин.

Маълумотларга кўра, Душан Влаҳовиć кетганидан кейин ҳужум чизиғига жисмоний бақувват ҳужумчи қидираётган Спаллетти учун Лиам Делап ҳамда Эмманюэль Эмегҳа номзодлари ҳам мос келади. Ушбу икки ҳужумчи жорий мавсум якунида Чемпионатдаги чемпионлик пойгасида Ювентусга ёрдам бериш учун ижара асосида жалб этилиши мумкин бўлган номзодлар сирасига киради.

Джошуа ЗиркзееЮвентусМанчестер ЮнайтедА СерияТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Барселона Френки де Ёнг ўрнига Аззедине Оунаҳига эътибор қаратмоқдаБарселона Френки де Ёнг ўрнига Аззедине Оунаҳига эътибор қаратмоқдаБугун, 17:10Жулиан Алварес фаолиятини қаерда давом эттирмоқчиЖулиан Алварес фаолиятини қаерда давом эттирмоқчиБугун, 16:58Матеус Фернандес нима учун Манчестер Юнайтедни рад этгани маълум бўлдиМатеус Фернандес нима учун Манчестер Юнайтедни рад этгани маълум бўлдиБугун, 16:55Ювентус Эмилиано Мартинес трансферидан воз кечдиЮвентус Эмилиано Мартинес трансферидан воз кечдиБугун, 16:18Челси Аталанта ҳимоячиси учун курашга қўшилдиЧелси Аталанта ҳимоячиси учун курашга қўшилдиБугун, 16:10Кевин Де Бруйне "Galatasaray" сафига ўтиши мумкинКевин Де Бруйне "Galatasaray" сафига ўтиши мумкинБугун, 15:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда