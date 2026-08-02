Хитойда аёл ўғлининг тўйида келин аслида ўз йўқолган қизи эканини билиб қолди
Хитойнинг Сзянсу провинсиясида ўтказилган тўйда куёвнинг онаси келиннинг қўлидаги туғма доғга қараб, у йигирма йилдан ортиқ вақт аввал йўқолган қизи еканини аниқлади. Келиннинг ота-онаси уни йиллар аввал йўл четидан топиб олганини тан олди, куёв еса кейинчалик асраб олингани боис икки ёш ўртасида қондошлик риштаси йўқлиги маълум бўлди.
2021 йилнинг 31 март куни Хитойнинг Сзянсу провинциясида ўтказилаётган тўй маросими кутилмаган воқеа сабаб бутунлай бошқача тус олди. Байрам авжига чиққан, меҳмонлар қувончга тўлган, келин ва куёв эса янги ҳаёт сари илк қадамларини қўяётган эди. Бироқ айнан шу лаҳзаларда содир бўлган воқеа нафақат икки ёшнинг, балки икки оиланинг ҳам тақдирини бутунлай ўзгартирди.
Ҳамма нарса куёвнинг онаси келиннинг қўлидаги туғма доғга эътибор қаратиши билан бошланди. Бу белги аёлга йигирма йилдан ортиқ вақт аввал бедарак йўқолган ва ҳар куни соғиниб, кўз ёши тўккан қизалоғини эслатди. У бир зумга довдираб қолди ва кўп йиллардан бери қалбида яшаб келган оғриқ яна жонланди.
Она титроқ овоз билан келиннинг ота-онасига яқинлашиб, уларнинг ҳаётини остин-устун қилиши мумкин бўлган саволни берди:
— «Қизингизни асраб олганмисизлар?»
Бу савол келиннинг ота-онасини чуқур ўйга солди. Чунки улар йиллар давомида барчадан, ҳатто қизнинг ўзидан ҳам бир сирни яшириб келишган эди. Ниҳоят ҳақиқат ошкор бўлди: улар кўп йиллар аввал йўл четида қаровсиз қолган қизалоқни топиб олишган ва уни ўз фарзандларидек меҳр билан тарбиялашган.
Келин ўзининг ҳақиқий онасини топганини англаган пайтда тўйдаги қувонч ҳисси кўз ёшлари билан алмашди. У бу учрашувни ҳаётидаги энг бахтли ва энг таъсирли лаҳза деб атади. Бироқ шу пайт барчанинг хаёлида бир савол пайдо бўлди: энди тўй тақдири нима бўлади? Ахир улар ака-сингил бўлиб чиқмадими?
Бироқ айнан шу ерда тақдир яна бир кутилмаган бурилишни намоён қилди. Маълум бўлишича, қизини йўқотгач, фарзанд доғига чидай олмаган она кейинчалик бир ўғил болани асраб олган ва уни ўз фарзандидек вояга етказган экан. Демак, куёв ва келин ўртасида ҳеч қандай қондошлик риштаси йўқ эди.
Шу боис тўй маросими тўхтатилмади. Аксинча, у нафақат икки ёшнинг никоҳ тантанаси, балки йигирма йиллик айрилиқдан кейин она ва қизнинг қайта топишган, бутун бир оиланинг яна бирлашган унутилмас кунига айланди.
Она қизининг қандай шароитда йўқолгани ҳақида ҳеч қачон оммага батафсил маълумот бермади. Унинг айтишича, ўтмишдаги алам ва дард ортда қолган, энг муҳими эса қизининг тирик, соғ-саломат ва бахтли экани эди.
Мазкур воқеа расман ҳужжатлаштирилган бўлиб, унинг тафсилотлари қатор халқаро оммавий ахборот воситалари, жумладан, Oriental Daily каби нашрларда ҳам ёритилган. Бу воқеа кўпчилик томонидан тақдирнинг энг таъсирли ва мўъжизавий ҳикояларидан бири сифатида баҳоланмоқда.
…