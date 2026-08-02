Хитойда аёл ўғлининг тўйида келин аслида ўз йўқолган қизи эканини билиб қолди

·45·Дунё
Хитойда аёл ўғлининг тўйида келин аслида ўз йўқолган қизи эканини билиб қолди
Қисқача

Хитойнинг Сзянсу провинсиясида ўтказилган тўйда куёвнинг онаси келиннинг қўлидаги туғма доғга қараб, у йигирма йилдан ортиқ вақт аввал йўқолган қизи еканини аниқлади. Келиннинг ота-онаси уни йиллар аввал йўл четидан топиб олганини тан олди, куёв еса кейинчалик асраб олингани боис икки ёш ўртасида қондошлик риштаси йўқлиги маълум бўлди.

2021 йилнинг 31 март куни Хитойнинг Сзянсу провинциясида ўтказилаётган тўй маросими кутилмаган воқеа сабаб бутунлай бошқача тус олди. Байрам авжига чиққан, меҳмонлар қувончга тўлган, келин ва куёв эса янги ҳаёт сари илк қадамларини қўяётган эди. Бироқ айнан шу лаҳзаларда содир бўлган воқеа нафақат икки ёшнинг, балки икки оиланинг ҳам тақдирини бутунлай ўзгартирди.

Ҳамма нарса куёвнинг онаси келиннинг қўлидаги туғма доғга эътибор қаратиши билан бошланди. Бу белги аёлга йигирма йилдан ортиқ вақт аввал бедарак йўқолган ва ҳар куни соғиниб, кўз ёши тўккан қизалоғини эслатди. У бир зумга довдираб қолди ва кўп йиллардан бери қалбида яшаб келган оғриқ яна жонланди.

Она титроқ овоз билан келиннинг ота-онасига яқинлашиб, уларнинг ҳаётини остин-устун қилиши мумкин бўлган саволни берди:

«Қизингизни асраб олганмисизлар?»

Бу савол келиннинг ота-онасини чуқур ўйга солди. Чунки улар йиллар давомида барчадан, ҳатто қизнинг ўзидан ҳам бир сирни яшириб келишган эди. Ниҳоят ҳақиқат ошкор бўлди: улар кўп йиллар аввал йўл четида қаровсиз қолган қизалоқни топиб олишган ва уни ўз фарзандларидек меҳр билан тарбиялашган.

Келин ўзининг ҳақиқий онасини топганини англаган пайтда тўйдаги қувонч ҳисси кўз ёшлари билан алмашди. У бу учрашувни ҳаётидаги энг бахтли ва энг таъсирли лаҳза деб атади. Бироқ шу пайт барчанинг хаёлида бир савол пайдо бўлди: энди тўй тақдири нима бўлади? Ахир улар ака-сингил бўлиб чиқмадими?

Бироқ айнан шу ерда тақдир яна бир кутилмаган бурилишни намоён қилди. Маълум бўлишича, қизини йўқотгач, фарзанд доғига чидай олмаган она кейинчалик бир ўғил болани асраб олган ва уни ўз фарзандидек вояга етказган экан. Демак, куёв ва келин ўртасида ҳеч қандай қондошлик риштаси йўқ эди.

Шу боис тўй маросими тўхтатилмади. Аксинча, у нафақат икки ёшнинг никоҳ тантанаси, балки йигирма йиллик айрилиқдан кейин она ва қизнинг қайта топишган, бутун бир оиланинг яна бирлашган унутилмас кунига айланди.

Она қизининг қандай шароитда йўқолгани ҳақида ҳеч қачон оммага батафсил маълумот бермади. Унинг айтишича, ўтмишдаги алам ва дард ортда қолган, энг муҳими эса қизининг тирик, соғ-саломат ва бахтли экани эди.

Мазкур воқеа расман ҳужжатлаштирилган бўлиб, унинг тафсилотлари қатор халқаро оммавий ахборот воситалари, жумладан, Oriental Daily каби нашрларда ҳам ёритилган. Бу воқеа кўпчилик томонидан тақдирнинг энг таъсирли ва мўъжизавий ҳикояларидан бири сифатида баҳоланмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

8 ёшли бола "Spider-Man" га айланиш истагида, ўзини қора бева ўргимчагига чақтирди8 ёшли бола "Spider-Man" га айланиш истагида, ўзини қора бева ўргимчагига чақтирдиБугун, 17:37Даун синдромли илк депутат: Мар Галсеран тарих яратдиДаун синдромли илк депутат: Мар Галсеран тарих яратдиБугун, 17:31Шакира овозини айнан такрорлайдиган гватемалалик йигит интернет юлдузига айланди (видео)Шакира овозини айнан такрорлайдиган гватемалалик йигит интернет юлдузига айланди (видео)Бугун, 17:22Канал панжарасида қолган енот сўнгги лаҳзада сақлаб қолиндиКанал панжарасида қолган енот сўнгги лаҳзада сақлаб қолиндиБугун, 17:16Словения президенти таътилдан қайтаётиб аварияга учрагани айтилмоқдаСловения президенти таътилдан қайтаётиб аварияга учрагани айтилмоқдаБугун, 17:0013 ёшли бола ноодатий ғояси билан эътиборда: у ўзига тил яратиб, давлат ҳам тузди13 ёшли бола ноодатий ғояси билан эътиборда: у ўзига тил яратиб, давлат ҳам туздиБугун, 16:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда