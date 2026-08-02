Канал панжарасида қолган енот сўнгги лаҳзада сақлаб қолинди
АҚШнинг Пенсилвания штатида қутқарувчилар одатдан ташқари операцияни амалга ошириб, ёмғир суви каналининг панжараси остида қолиб кетган енотни махсус гидравлик ускуна ёрдамида озод қилди.
Ҳодиса Ростравер шаҳарчасида содир бўлган. Маҳаллий коммунал хизмат ходимлари ва полиция панжара остида ҳаракатлана олмай қолган ёввойи ҳайвонни пайқаб, дарҳол ўт ўчирувчиларни чақирган.
Воқеа жойига етиб келган қутқарувчилар одатда автоҳалокатларда темир бўлаклари орасида қолиб кетган одамларни қутқаришда қўлланиладиган «Jaws of Life» гидравлик ускунасидан фойдаланиб, оғир металл панжарани кўтаришга муваффақ бўлган.
Шундан сўнг енот эҳтиёткорлик билан чиқарилиб, яна табиий яшаш муҳитига қўйиб юборилди. Қутқарув операцияси муваффақиятли якунлангани маълум қилинди.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, ёмғир суви каналлари кўплаб ёввойи ҳайвонлар учун кутилмаган хавф манбаи ҳисобланади. Шу боис аҳоли бундай ҳолатларга дуч келганда мустақил ҳаракат қилмасдан, тегишли қутқарув хизматларига мурожаат қилиши тавсия этилмоқда.
…