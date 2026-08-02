Шакира овозини айнан такрорлайдиган гватемалалик йигит интернет юлдузига айланди (видео)
Гватемалалик Хуан Карлос Домингес ижтимоий тармоқларда Juank Multivoces номи билан танилган. У Шакиранинг овозини ниҳоятда аниқ тақлид қилиши билан интернет фойдаланувчиларининг эътиборини қозониб, қисқа вақт ичида машҳур бўлиб кетган.
Хуан Карлоснинг TikTok’даги видеоларидан бири миллионлаб марта томоша қилингач, мухлислар унга ҳазил тариқасида «Шакиро» лақабини беришган.
Унинг сўзларига кўра, турли овозларга тақлид қилишга қизиқиши болалик давридан бошланган. Аввалига у теледастурлардаги қаҳрамонларнинг овозларини такрорлаган. Кейинчалик эса мексикалик пародистлардан илҳомланиб, ўз қобилиятини ривожлантирган ва бу қизиқишини профессионал фаолиятга айлантирган.
Бугунги кунда Juank Multivoces Шакиранинг эски ва янги қўшиқларини унинг овозига жуда яқин тарзда ижро этади. Бундан ташқари, у бошқа таниқли хонандалар ҳамда турли қаҳрамонларнинг овозларига ҳам маҳорат билан тақлид қилади.
Унинг чиқишлари ижтимоий тармоқларда мунтазам равишда миллионлаб томошаларга сабаб бўлмоқда. Хуан Карлоснинг ноодатий истеъдоди эса унга тобора кўпроқ мухлисларни жалб қилмоқда.
…