Шакира овозини айнан такрорлайдиган гватемалалик йигит интернет юлдузига айланди (видео)

·3·Дунё
Шакира овозини айнан такрорлайдиган гватемалалик йигит интернет юлдузига айланди (видео)

Гватемалалик Хуан Карлос Домингес ижтимоий тармоқларда Juank Multivoces номи билан танилган. У Шакиранинг овозини ниҳоятда аниқ тақлид қилиши билан интернет фойдаланувчиларининг эътиборини қозониб, қисқа вақт ичида машҳур бўлиб кетган.

Хуан Карлоснинг TikTok’даги видеоларидан бири миллионлаб марта томоша қилингач, мухлислар унга ҳазил тариқасида «Шакиро» лақабини беришган.

Унинг сўзларига кўра, турли овозларга тақлид қилишга қизиқиши болалик давридан бошланган. Аввалига у теледастурлардаги қаҳрамонларнинг овозларини такрорлаган. Кейинчалик эса мексикалик пародистлардан илҳомланиб, ўз қобилиятини ривожлантирган ва бу қизиқишини профессионал фаолиятга айлантирган.

Бугунги кунда Juank Multivoces Шакиранинг эски ва янги қўшиқларини унинг овозига жуда яқин тарзда ижро этади. Бундан ташқари, у бошқа таниқли хонандалар ҳамда турли қаҳрамонларнинг овозларига ҳам маҳорат билан тақлид қилади.

Унинг чиқишлари ижтимоий тармоқларда мунтазам равишда миллионлаб томошаларга сабаб бўлмоқда. Хуан Карлоснинг ноодатий истеъдоди эса унга тобора кўпроқ мухлисларни жалб қилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда аёл ўғлининг тўйида келин аслида ўз йўқолган қизи эканини билиб қолдиХитойда аёл ўғлининг тўйида келин аслида ўз йўқолган қизи эканини билиб қолдиБугун, 17:23Канал панжарасида қолган енот сўнгги лаҳзада сақлаб қолиндиКанал панжарасида қолган енот сўнгги лаҳзада сақлаб қолиндиБугун, 17:16Словения президенти таътилдан қайтаётиб аварияга учрагани айтилмоқдаСловения президенти таътилдан қайтаётиб аварияга учрагани айтилмоқдаБугун, 17:0013 ёшли бола ноодатий ғояси билан эътиборда: у ўзига тил яратиб, давлат ҳам тузди13 ёшли бола ноодатий ғояси билан эътиборда: у ўзига тил яратиб, давлат ҳам туздиБугун, 16:5790 ва 95 ёшли жуфтлик 64 йиллик муносабатларидан сўнг никоҳдан ўтишди90 ва 95 ёшли жуфтлик 64 йиллик муносабатларидан сўнг никоҳдан ўтишдиБугун, 16:54Ақшда қидирувда бўлган жиноятчи Мекcикада 20 йил полициячи бўлиб ишладиАқшда қидирувда бўлган жиноятчи Мекcикада 20 йил полициячи бўлиб ишладиБугун, 16:39
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда