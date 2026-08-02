Вера Rubin телескопи оламнинг илк ўта чуқур суратини тақдим этди

·31·Техно
Вера Rubin телескопи оламнинг илк ўта чуқур суратини тақдим этди
Қисқача

Вера Rubin обсерваторияси ЛССТ Камера ёрдамида олинган, КОСМОС деб номланган осмон ҳудудидаги 500 мингдан ортиқ галактика ва 50 мингдан зиёд юлдузларни ўз ичига олган илк илмий тасвирни тақдим етди. Ушбу ноёб сурат юзлаб алоҳида кузатишларни ўзаро бирлаштириш орқали ҳосил қилинган бўлиб, коинот еволюциясини ўрганишда муҳим босқич бўлиб хизмат қилади.

Вера Rubin обсерваторияси дунёдаги энг йирик рақамли камера — ЛССТ Камера ёрдамида олинган илк илмий тасвирни омма эътиборига ҳавола этди. Ушбу улкан суратда КОСМОС деб номланган осмон ҳудудидаги 500 мингдан ортиқ галактика ва 50 мингдан зиёд юлдузлар мужассамлашган бўлиб, мазкур ютуқ коинот эволюциясини ўрганишда муҳим босқич бўлиб хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг ёзишича, мазкур ноёб тасвир юзлаб алоҳида кузатишларни ўзаро бирлаштириш орқали ҳосил қилинган. Сурат учун танланган КОСМОС майдони Сомон Йўли текислигидан узоқда жойлашгани учун у ерда юлдузлар ва юлдузлараро чанг миқдори нисбатан кам. Бу эса астрономларга нури Ерга миллиардлаб йиллар давомида етиб келган энг олис галактикаларни тўсиқларсиз кузатиш имконини берди.

Илмий аҳамияти ва кузатув тарихи

Маълумотларга кўра, КОСМОС майдони 2003-йилдан бери Hubble космик телескопи ва бошқа етакчи обсерваториялар томонидан радио тўлқинлардан тортиб рентген нурларигача бўлган диапазонда фаол ўрганиб келинган. Ушбу ҳудуд замонавий астрономия учун асосий эталон майдонларидан бири саналади.

Вера Rubin обсерваторияси ўзининг кенг кўриш майдони, юқори суратга олиш чуқурлиги ҳамда мунтазам такрорланувчи кузатувлари билан ушбу базани янада бойитади. Мутахассислар нафақат олис галактикаларнинг тузилишини таҳлил қилиш, балки ўта янги юлдузларнинг чақнаши каби қисқа муддатли космик ўзгаришларни ҳам реал вақт режимида кузатиб бориш имконига эга бўладилар.

Келгусидаги режалар ва маълумотларнинг очиқлиги

Мазкур илк нашр Эарлй Дата Превиев 2 (EDP2) дастури доирасида амалга оширилган бўлиб, унга 2025-йилнинг апрелидан 2026-йилнинг январигача бажарилган кузатувлар киритилди. Каталогга жанубий осмоннинг кўринадиган қисмининг олтдан бир қисмига тенг бўлган тахминан 3000 квадрат даража майдонни қамраб олган қўшма тасвирлар киритилган.

Легакй Сурвей оф Спасе анд Тиме (ЛССТ) деб номланган ўн йиллик кенг кўламли илмий лойиҳа эндигина бошланмоқда. Шу боис EDP2 тўғридан-тўғри асосий маълумотлар базаси бўлмаса-да, олимларга маълумотларни қайта ишлаш усулларини синовдан ўтказиш ва таҳлил воситаларини тайёрлаш учун замин яратади. Келгусида АҚШ, Чили ва халқаро ҳамкор ташкилотлар фойдаланаётган ушбу маълумотлар икки йилдан сўнг барча учун очиқ бўлиши кутилмоқда.

Вера RubinТелескопКоинотАстрономияГалактика
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитой прошивкали смартфонларда Google Pay ишламай қолдиХитой прошивкали смартфонларда Google Pay ишламай қолдиБугун, 18:25NASA астронавти МКСдан Сомон йўлининг ноёб суратини қандай олдиNASA астронавти МКСдан Сомон йўлининг ноёб суратини қандай олдиБугун, 17:22Флорида штати электромобиллар зарядлаш маблағини аэротахиларга йўналтирмоқдаФлорида штати электромобиллар зарядлаш маблағини аэротахиларга йўналтирмоқдаБугун, 16:55Эйнштейн назарияси яна тасдиқланди: фазо-вақт бурилиши ўлчандиЭйнштейн назарияси яна тасдиқланди: фазо-вақт бурилиши ўлчандиБугун, 16:30Asus компанияси янги VM31 компакт мини-ПК қурилмасини тақдим этдиAsus компанияси янги VM31 компакт мини-ПК қурилмасини тақдим этдиБугун, 15:52Redmi K100 Pro Max флагмани: техник хусусиятлар ва тест натижалариRedmi K100 Pro Max флагмани: техник хусусиятлар ва тест натижалариБугун, 15:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади