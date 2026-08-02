Вера Rubin телескопи оламнинг илк ўта чуқур суратини тақдим этди
Вера Rubin обсерваторияси ЛССТ Камера ёрдамида олинган, КОСМОС деб номланган осмон ҳудудидаги 500 мингдан ортиқ галактика ва 50 мингдан зиёд юлдузларни ўз ичига олган илк илмий тасвирни тақдим етди. Ушбу ноёб сурат юзлаб алоҳида кузатишларни ўзаро бирлаштириш орқали ҳосил қилинган бўлиб, коинот еволюциясини ўрганишда муҳим босқич бўлиб хизмат қилади.
Вера Rubin обсерваторияси дунёдаги энг йирик рақамли камера — ЛССТ Камера ёрдамида олинган илк илмий тасвирни омма эътиборига ҳавола этди. Ушбу улкан суратда КОСМОС деб номланган осмон ҳудудидаги 500 мингдан ортиқ галактика ва 50 мингдан зиёд юлдузлар мужассамлашган бўлиб, мазкур ютуқ коинот эволюциясини ўрганишда муҳим босқич бўлиб хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com нашрининг ёзишича, мазкур ноёб тасвир юзлаб алоҳида кузатишларни ўзаро бирлаштириш орқали ҳосил қилинган. Сурат учун танланган КОСМОС майдони Сомон Йўли текислигидан узоқда жойлашгани учун у ерда юлдузлар ва юлдузлараро чанг миқдори нисбатан кам. Бу эса астрономларга нури Ерга миллиардлаб йиллар давомида етиб келган энг олис галактикаларни тўсиқларсиз кузатиш имконини берди.
Илмий аҳамияти ва кузатув тарихиМаълумотларга кўра, КОСМОС майдони 2003-йилдан бери Hubble космик телескопи ва бошқа етакчи обсерваториялар томонидан радио тўлқинлардан тортиб рентген нурларигача бўлган диапазонда фаол ўрганиб келинган. Ушбу ҳудуд замонавий астрономия учун асосий эталон майдонларидан бири саналади.
Вера Rubin обсерваторияси ўзининг кенг кўриш майдони, юқори суратга олиш чуқурлиги ҳамда мунтазам такрорланувчи кузатувлари билан ушбу базани янада бойитади. Мутахассислар нафақат олис галактикаларнинг тузилишини таҳлил қилиш, балки ўта янги юлдузларнинг чақнаши каби қисқа муддатли космик ўзгаришларни ҳам реал вақт режимида кузатиб бориш имконига эга бўладилар.
Келгусидаги режалар ва маълумотларнинг очиқлигиМазкур илк нашр Эарлй Дата Превиев 2 (EDP2) дастури доирасида амалга оширилган бўлиб, унга 2025-йилнинг апрелидан 2026-йилнинг январигача бажарилган кузатувлар киритилди. Каталогга жанубий осмоннинг кўринадиган қисмининг олтдан бир қисмига тенг бўлган тахминан 3000 квадрат даража майдонни қамраб олган қўшма тасвирлар киритилган.
Легакй Сурвей оф Спасе анд Тиме (ЛССТ) деб номланган ўн йиллик кенг кўламли илмий лойиҳа эндигина бошланмоқда. Шу боис EDP2 тўғридан-тўғри асосий маълумотлар базаси бўлмаса-да, олимларга маълумотларни қайта ишлаш усулларини синовдан ўтказиш ва таҳлил воситаларини тайёрлаш учун замин яратади. Келгусида АҚШ, Чили ва халқаро ҳамкор ташкилотлар фойдаланаётган ушбу маълумотлар икки йилдан сўнг барча учун очиқ бўлиши кутилмоқда.
…