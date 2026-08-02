Саломатликни секин бузадиган 16 одат: қай бири сизда бор?
Кўп касалликлар бир кунда пайдо бўлмайди. Кам ҳаракатланиш, кечаси овқатланиш, тузни меъёрдан ортиқ истеъмол қилиш ёки ухлашдан олдин телефонга тикилиш каби одатлар йиллар давомида тўпланиб, организм учун жиддий хавф омилларига айланиши мумкин.
Бироқ ижтимоий тармоқлардаги «бир одат — бир касаллик» формуласи илмий жиҳатдан жуда соддалаштирилган. Қуйида қайси фикрлар асосли экани ва қаерда муҳим изоҳ борлигини кўриб чиқамиз.
Камҳаракатлик юракка сезилмайдиган босим ўтказади
Узоқ вақт ўтириш ва жисмоний фаолликнинг етишмаслиги юрак-қон томир касалликлари, гипертония ҳамда 2-тур қандли диабет хавфи билан боғлиқ. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотига кўра, етарлича ҳаракатланмайдиган одамларда эрта ўлим хавфи фаол инсонларга нисбатан 20–30 фоиз юқорироқ бўлиши мумкин.
Бу ерда гап фақат спортзал ҳақида эмас. Пиёда юриш, зинадан чиқиш, уй ишлари ва ҳар ярим соатда ўрнидан туриб ҳаракатланиш ҳам кундалик фаолликни оширади.
Ортиқча туз қон босимини кўтариши мумкин
Тузнинг кўп истеъмол қилиниши гипертония учун тан олинган хавф омилларидан биридир. ЖССТ катталарга бир кунда 5 граммдан кам туз истеъмол қилишни тавсия этади. Колбаса, тайёр соус, чипс, тезтайёр маҳсулот ва айрим нонларда ҳам яширин туз миқдори юқори бўлиши мумкин.
Қон босими кўпинча аломатсиз кўтарилади. Шунинг учун уни фақат бош оғриғи пайдо бўлганда эмас, мунтазам текшириш муҳим.
Кечки овқатнинг вақти ҳам аҳамиятли
Жуда кеч овқатланишнинг ўзи қандли диабетни келтириб чиқаради, дейиш нотўғри. Диабетга ирсият, вазн, овқатланиш таркиби, уйқу ва жисмоний фаоллик каби кўплаб омиллар таъсир қилади.
Шунга қарамай, тадқиқотларда организмнинг кечаси глюкозани қайта ишлаш қобилияти кундузгига нисбатан пастроқ бўлиши мумкинлиги кўрсатилган. Тунги юқори калорияли тамаддилар вазн ва қондаги қанд назоратини ёмонлаштириши эҳтимолдан холи эмас, аммо бу боғлиқликни мутлақ сабаб сифатида талқин қилиб бўлмайди.
Қуёш камлиги — остеопорознинг ягона сабаби эмас
Қуёш нури терида D витамини ҳосил бўлишига ёрдам беради. Бу витамин кальций алмашинуви ва суяклар учун муҳим. Аммо остеопороз фақат қуёшга кам чиқишдан пайдо бўлмайди: ёш, гормонал ўзгаришлар, ирсият, овқатланиш, айрим дорилар ва ҳаракатсизлик ҳам роль ўйнайди.
Ортиқча қуёш нурланиши эса терига зарар етказиши мумкин. Шу сабабли D витамини танқислигига шубҳа бўлса, тасодифий қўшимчалар қабул қилишдан олдин шифокор билан маслаҳатлашиш маъқул.
Овқатни ўтказиб юбориш мигренни қўзғатиши мумкин
Оч қолиш ёки қондаги қанд миқдорининг пасайиши айрим одамларда мигрень хуружига туртки бўлади. Бироқ ҳар бир бош оғриғи мигрень эмас ва унинг қўзғатувчилари одамдан одамга фарқ қилади. Мунтазам овқатланиш, етарли сув ичиш ва бир хил уйқу тартиби баъзи беморларда хуружларни камайтиришга ёрдам бериши мумкин.
Шошилиб овқатланиш гастрит дегани эмас
Йўл-йўлакай ёки жуда тез овқатланиш қорин дам бўлиши, оғирлик ва ҳазм бузилиши аломатларини кучайтириши мумкин. Аммо гастритнинг асосий сабаблари орасида Helicobacter pylori инфекцияси, айрим оғриқ қолдирувчи дорилар ва спиртли ичимликлар бор. Демак, «тез овқатландим — гастрит бўлдим» деган хулоса тиббий жиҳатдан аниқ эмас.
Овқатни яхшилаб чайнаш ва шошмасдан ейиш фойдали, лекин узоқ давом этаётган оғриқни фақат одатни ўзгартириш билан даволашга уриниш керак эмас.
Овқатдан кейин дарҳол ётиш рефлюксни кучайтиради
Овқатдан сўнг ётиб олинганда ошқозон кислотасининг қизилўнгачга қайтиши осонлашиши мумкин. Тунда жиғилдон қайнаши кузатиладиган одамларга овқат билан уйқу орасида камида уч соат қолдириш тавсия этилади.
Жиғилдон қайнаши тез-тез такрорланса, уни оддий ноқулайлик деб қолдирмаслик лозим.
Чой ва қаҳва темирнинг сўрилишига таъсир қилади
Чой ҳамда қаҳва таркибидаги полифеноллар ўсимлик маҳсулотларидаги темирнинг сўрилишини камайтириши мумкин. Айниқса, уларни овқат ёки темир препарати билан бир вақтда ичиш муҳим аҳамиятга эга. Аммо чой ичган ҳар бир одамда камқонлик пайдо бўлмайди — қон йўқотиш, овқатланиш ва бошқа касалликлар ҳам ҳисобга олиниши керак.
Темир танқислиги бор одамлар чой ва қаҳвани овқатдан алоҳида ичиши, темирга бой маҳсулотларни C витамини манбалари билан бирга истеъмол қилиши мумкин.
Клетчатка ва сув ичаклар учун жуфтликдир
Сув ҳамда озиқ толасининг камлиги қабзиятни кучайтириши мумкин. Сабзавотлар, мевалар, дуккаклилар ва бутун дон маҳсулотлари клетчатка манбаи ҳисобланади. Суюқлик эса унинг ичакда тўғри ишлашига ёрдам беради.
Лекин «барча ошқозон-ичак муаммоси сув камлигидан» деган фикр нотўғри. Узоқ давом этаётган оғриқ, қон кетиши ёки вазн йўқотишда тиббий текширув зарур.
Чанг астма аломатларини қўзғатиши мумкин
Уй чанги каналари, моғор, ҳайвон жуни, гул чанги ва ҳаво ифлосланиши астмаси бор одамларда хуружни кучайтириши мумкин. Иш жойидаги айрим кимёвий моддалар ва саноат чанги эса касбий астма хавфини ҳам оширади.
Бироқ чанг астманинг ягона сабаби эмас. Касалликка ирсий мойиллик ва атроф-муҳит омиллари биргаликда таъсир кўрсатади.
Жигарга битта маҳсулот эмас, умумий рацион таъсир қилади
Қовурилган ва қайта ишланган таомларни доимий равишда кўп истеъмол қилиш ортиқча калория, тўйинган ёғ ва вазн ортишига олиб келиши мумкин. Семириш, инсулинга чидамлилик, камҳаракатлик ва шакарли ичимликлар жигарнинг ёғ босиши хавфи билан боғлиқ.
Шунинг учун масала бир марта қовурилган таом ейишда эмас, йиллар давомидаги умумий овқатланиш тарзидадир.
Кам сув ичиш буйрак тошлари хавфини оширади
Етарли суюқлик сийдикни суюлтириб, айрим минералларнинг кристаллга айланиш эҳтимолини камайтиради. Кам суюқлик истеъмоли буйрак тошлари учун муҳим хавф омилларидан бири ҳисобланади.
Бироқ ҳаммага бир хил миқдорда сув тавсия қилинмайди. Буйрак ёки юрак етишмовчилиги бўлган одамлар суюқлик меъёрини шифокор билан белгилаши керак.
Экран ва деменция ўртасидаги боғлиқлик мураккаб
Узоқ вақт телевизор қаршисида ҳаракатсиз ўтириш когнитив пасайиш ва деменция хавфининг юқорилиги билан боғланган. Аммо кузатув тадқиқотлари бу одат деменцияни бевосита келтириб чиқаришини тўлиқ исботламайди. Компьютердан фаол ўрганиш ёки мулоқот учун фойдаланиш билан пассив телевизор кўриш бир хил таъсир кўрсатмаслиги мумкин.
Муаммо кўпинча экраннинг ўзида эмас, унинг ҳаракат, ижтимоий мулоқот ва уйқу ўрнини эгаллаб олишидадир.
Ухлашдан олдин телефон уйқуни ўғирлайди
Электрон қурилмалардан чиқадиган ёруғлик уйқу-уйғониш циклига таъсир қилиши, контент эса мияни ҳушёр ҳолатда ушлаб туриши мумкин. Соғлом уйқу учун қурилмаларни ётишдан камида 30 дақиқа олдин ўчириш тавсия этилади.
2025 йилда эълон қилинган катта тадқиқотда ётишдан олдин ҳар куни экран ишлатиш кечроқ ухлаш ва ёмонроқ уйқу сифати билан боғланган. Аммо бу ҳам сабаб-оқибатни тўлиқ исботламайди.
Ижтимоий тармоқлар хавотирни кучайтириши мумкин
Муаммоли ва назоратдан чиққан ижтимоий тармоқ фойдаланиши хавотир, тушкунлик ҳамда уйқу муаммолари билан боғлиқ. Бироқ барча фойдаланувчиларга таъсир бир хил эмас: ижобий мулоқот ва ижтимоий қўллаб-қувватлаш айрим одамларга фойда ҳам бериши мумкин.
Хавф белгиси — телефондан фойдаланиш иш, уйқу ва ҳақиқий муносабатларга халақит бера бошлаганидир.
Асосий хулоса: битта одат эмас, уларнинг йиғиндиси хавфли
Кам ҳаракатланиш, нотўғри овқатланиш, уйқу етишмаслиги ва доимий стресс алоҳида эмас, кўпинча биргаликда таъсир қилади. Шу сабабли ҳамма одатни бир кунда ўзгартириш шарт эмас.
Бошлаш учун учта оддий қадам етарли:
ҳар куни ҳаракат вақтини ошириш;
овқат ва уйқу тартибини барқарорлаштириш;
телефонни ухлашдан олдин четга қўйиш.
Бу тавсиялар ташхис ёки даволаш ўрнини босмайди. Доимий оғриқ, нафас қисиши, қон босимининг кўтарилиши, қора нажас, кескин вазн йўқотиш ёки кучли бош оғриғи кузатилса, шифокорга мурожаат қилиш зарур.
Сизда ушбу одатларнинг қайси бири бор ва уни ўзгартиришни нимадан бошлардингиз? Мавзу бўйича изоҳ қолдиринг ва мақолани дўстларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…