Қашқадарёда қайси туманларда энг кўп чақалоқ туғилди?

·22·Ўзбекистон
Қашқадарёда қайси туманларда энг кўп чақалоқ туғилди?
Қисқача

Қашқадарё вилоятида 2026 йилнинг январ–июн ойларида енг кўп туғилиш Косон, Қамаши ва Чироқчи туманларида қайд етилди. Вилоят бўйича биринчи ўринни егаллаган Косон туманида олти ой давомида 3 878 нафар чақалоқ дунёга келди. Иккинчи ўринда 3 874 та туғилиш қайд етилган Қамаши тумани жойлашди ва бу икки туман орасидаги фарқ атиги 4 нафарни ташкил қилди.

Қашқадарё вилоятида 2026 йилнинг январ–июн ойларида энг кўп туғилиш қайд этилган туманлар маълум бўлди. Ярим йиллик статистикага кўра, бу борада Косон, Қамаши ва Чироқчи туманлари етакчилик қилган.

Вилоятда энг кўп туғилиш Косон туманида қайд этилган. Бу ерда олти ой давомида 3 878 нафар чақалоқ дунёга келиб, туман вилоят бўйича биринчи ўринни эгаллаган.

Қамаши тумани эса 3 874 та туғилиш билан иккинчи ўринда қайд этилган. Икки туман ўртасидаги фарқ атиги 4 нафар чақалоқни ташкил қилган.

Учинчи ўринни Чироқчи тумани эгаллаган. Мазкур ҳудудда ярим йил давомида 3 324 та туғилиш қайд этилган.

Статистик маълумотларда вилоят бўйича энг кам туғилиш Муборак туманида кузатилган. Бу ерда январ–июн ойларида жами 1 028 нафар чақалоқ туғилган.

Шу тариқа, ярим йиллик натижаларга кўра, Косон ва Қамаши туманларида туғилишлар сони бир-бирига жуда яқин бўлган.

ҚашқадарёКосонҚамашиЧироқчиМуборак
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда метро йўловчилари ошди: ярим йиллик рақам маълум бўлдиЎзбекистонда метро йўловчилари ошди: ярим йиллик рақам маълум бўлдиБугун, 17:10Ўзбекистонда олимлар сони ошди: DSc кўрсаткичи 60% ўсдиЎзбекистонда олимлар сони ошди: DSc кўрсаткичи 60% ўсдиБугун, 17:07Ўзбекистонликларнинг Туркияга сафари кескин ошди: асосий мақсад маълум бўлдиЎзбекистонликларнинг Туркияга сафари кескин ошди: асосий мақсад маълум бўлдиБугун, 17:05Ўзбекистон-Япония қўшма университети: СИ ва рақамли трансформацияга йўл очиладиЎзбекистон-Япония қўшма университети: СИ ва рақамли трансформацияга йўл очиладиБугун, 13:34Иссиқкўлда тарихий келишув: Ўзбекистон Президенти ташрифи якунландиИссиқкўлда тарихий келишув: Ўзбекистон Президенти ташрифи якунландиКеча, 23:28Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўладиЎзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўладиКеча, 18:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди