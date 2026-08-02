Қашқадарёда қайси туманларда энг кўп чақалоқ туғилди?
Қашқадарё вилоятида 2026 йилнинг январ–июн ойларида енг кўп туғилиш Косон, Қамаши ва Чироқчи туманларида қайд етилди. Вилоят бўйича биринчи ўринни егаллаган Косон туманида олти ой давомида 3 878 нафар чақалоқ дунёга келди. Иккинчи ўринда 3 874 та туғилиш қайд етилган Қамаши тумани жойлашди ва бу икки туман орасидаги фарқ атиги 4 нафарни ташкил қилди.
Қашқадарё вилоятида 2026 йилнинг январ–июн ойларида энг кўп туғилиш қайд этилган туманлар маълум бўлди. Ярим йиллик статистикага кўра, бу борада Косон, Қамаши ва Чироқчи туманлари етакчилик қилган.
Вилоятда энг кўп туғилиш Косон туманида қайд этилган. Бу ерда олти ой давомида 3 878 нафар чақалоқ дунёга келиб, туман вилоят бўйича биринчи ўринни эгаллаган.
Қамаши тумани эса 3 874 та туғилиш билан иккинчи ўринда қайд этилган. Икки туман ўртасидаги фарқ атиги 4 нафар чақалоқни ташкил қилган.
Учинчи ўринни Чироқчи тумани эгаллаган. Мазкур ҳудудда ярим йил давомида 3 324 та туғилиш қайд этилган.
Статистик маълумотларда вилоят бўйича энг кам туғилиш Муборак туманида кузатилган. Бу ерда январ–июн ойларида жами 1 028 нафар чақалоқ туғилган.
Шу тариқа, ярим йиллик натижаларга кўра, Косон ва Қамаши туманларида туғилишлар сони бир-бирига жуда яқин бўлган.
…