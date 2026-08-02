Реал Мадрид Ян Диоманде трансферига яқинлашмоқда

·23·Спорт
Реал Мадрид Ян Диоманде трансферига яқинлашмоқда
Қисқача

Мадриднинг Реал клуби ҳужум чизиғини кучайтириш учун 19 ёшли ивуарлик вингер Ян Диомандени 132 миллион евро евазига ўз сафига қўшиб олишга яқин турибди. Ушбу трансфер клуб асосий ҳужумчиларидан бири Родриго узоқ муддатга сафдан чиққани ҳамда Винисиус Жуниор келажаги атрофидаги миш-мишлар фонида амалга оширилмоқда.

Мадриднинг Реал клуби ҳужум чизиғини кучайтириш мақсадида РБ Лейпциг жамоасининг иқтидорли футболчиси Ян Диомандени ўз сафига қўшиб олишга жиддий киришди. АС нашри хабар беришича, Испания гранди 19 ёшли ивуарлик вингер учун 132 миллион евро тўлашга тайёр турибди ва трансфер деярли якуний босқичга етган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ушбу трансфер шартномаси жамоанинг асосий ҳужумчиларидан бири Родриго узоқ муддатга сафдан чиққани ҳамда Винисиус Жуниор келажаги атрофидаги турли миш-мишлар фонида қироллик клуби учун муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда. Ян Диоманденинг келиши Килиан Мбаппе билан биргаликда жамоа ҳужум салоҳиятини янада ошириши кутилмоқда.

Футболчининг ўзига хос жиҳатлари

Леганес жамоасининг собиқ сардори Гонсалес ўз интервюсида ёш футболчининг илк машғулотлардаёқ жамоадошларини ҳайратда қолдирганини эсга олди. Унинг сўзларига кўра, Ян Диоманденинг чаққонлиги ва техник имкониятлари барчани лол қолдирган.

Гонсалес футболчининг қанотдаги ҳаракатлари ҳимоячиларни қийин аҳволдан солганини таъкидлаб ўтди: «Унинг илк тегинишиёқ бошқача эканини кўрсатганди. Чап қанотда бизни шунчаки ақдан оздирганди, ёш футболчидан бундай ўйинни ҳеч қачон кўрмагандим». Шунингдек, мутахассис ўйинчининг тезлик ва техникани мукаммал бирлаштирганини эътироф этди.

Ламин Ямал билан солиштириш

Энг муҳокамали мавзулардан бири – Ян Диоманденинг Барселона юлдузи Ламин Ямал билан солиштирилиши бўлди. Собиқ футболчининг фикрича, агар Ян Реал Мадрид сафида ўзига етарлича имконият топса, нафақат Ламин Ямалдан қолишмайди, балки ундан ҳам ўзиб кетиши мумкин.

«Ламин кўпроқ барқарорликка эга ва буни узоқроқ вақтдан бери исботлаб келмоқда, аммо Ян ҳам айни шу даражага чиқа олади. Унинг салоҳияти улкан», – дейди Гонсалес. Шу билан бирга, у ёш футболчи учун энг асосий синов босимни қандай кўтаришида бўлишини эслатиб ўтди.

Трансфер расмийлашса, Ян Диоманде нафақат Ла Лига, балки бутун Европа футболининг энг қизиқарли ёш юлдузларидан бирига айланиши шубҳасиз.

Реал МадридЯн ДиомандеЛа ЛигаТрансферларБарселона
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Муҳаммад Салах фаолиятини Туркияда давом эттириши мумкинМуҳаммад Салах фаолиятини Туркияда давом эттириши мумкинБугун, 18:13Джошуа Зиркзее Ювентусга ўтишга розилик билдирдиДжошуа Зиркзее Ювентусга ўтишга розилик билдирдиБугун, 17:36Барселона Френки де Ёнг ўрнига Аззедине Оунаҳига эътибор қаратмоқдаБарселона Френки де Ёнг ўрнига Аззедине Оунаҳига эътибор қаратмоқдаБугун, 17:10Жулиан Алварес фаолиятини қаерда давом эттирмоқчиЖулиан Алварес фаолиятини қаерда давом эттирмоқчиБугун, 16:58Матеус Фернандес нима учун Манчестер Юнайтедни рад этгани маълум бўлдиМатеус Фернандес нима учун Манчестер Юнайтедни рад этгани маълум бўлдиБугун, 16:55Ювентус Эмилиано Мартинес трансферидан воз кечдиЮвентус Эмилиано Мартинес трансферидан воз кечдиБугун, 16:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда