Хоманаий дафн маросими саналари эълон қилинди

·36·Дунё
Хоманаий дафн маросими саналари эълон қилинди

Эрон олий раҳбари Али Хоманаий билан видолашув маросимлари санаси расман маълум қилинди. Хабарларга кўра, хайрлашув тадбирлари жорий йил 4 июльдан 9 июльгача давом этади. Бу ҳақда SNN маълум қилди.

Маълум қилинишича, маросим 4 июль куни Теҳрон шаҳридаги Имом Хомейний жоме масжидида бошланади. Шундан сўнг бир неча кун давомида мамлакатнинг йирик шаҳарлари — Теҳрон, Қум ва Машҳадда мотам тадбирлари ҳамда оммавий юришлар ўтказилиши режалаштирилган.

Якуний маросим 9 июль куни Машҳад шаҳрида бўлиб ўтади. Шу куни мотам юришидан сўнг марҳумнинг жасади Имом Ризо мақбараси ҳудудига дафн этилади.

Али Хоманаий жорий йил 28 феврал куни ҳаво ҳужуми оқибатида ҳалок бўлган эди. Унинг вафот этганига уч ойдан ортиқ вақт бўлди.

Шундан сўнг Эроннинг олий раҳбарлик лавозимига унинг ўғли Мужтабо Хоманаий тайинлангани маълум қилинган. У ҳам ўша ҳужум вақтида жароҳат олгани айтилади ва шу пайтгача жамоатчилик олдида деярли кўриниш бермаган.

Мазкур воқеалар Эрон сиёсий ҳаётида муҳим бурилиш сифатида баҳоланмоқда.

ИронАли ХомейниТеҳронМашҳадМожтаба Хомейни
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сўнаётган юлдузнинг сўнгги лаҳзалари илк бор аниқ тасвирландиСўнаётган юлдузнинг сўнгги лаҳзалари илк бор аниқ тасвирландиБугун, 14:34Москвада ёқилғи чеклови жорий этилди — сабаб нимада?Москвада ёқилғи чеклови жорий этилди — сабаб нимада?Бугун, 14:21Журналистнинг Шакира билан сурат учун қилган иши интернетни кулдирдиЖурналистнинг Шакира билан сурат учун қилган иши интернетни кулдирдиБугун, 11:56Покистон бош вазири АҚШ ва Эрон келишувга яқинлигини айтдиПокистон бош вазири АҚШ ва Эрон келишувга яқинлигини айтдиБугун, 11:51Ниқоб ортидаги хайриячи юзлаб инсонлар ҳаётини ўзгартирмоқдаНиқоб ортидаги хайриячи юзлаб инсонлар ҳаётини ўзгартирмоқдаБугун, 11:28Адам Қодиров иккинчи марта “Чеченистон қаҳрамони” унвонига сазовор бўлдиАдам Қодиров иккинчи марта “Чеченистон қаҳрамони” унвонига сазовор бўлдиБугун, 07:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди