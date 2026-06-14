Доналд Трамп АҚШ ва Эрон ўртасидаги тинчлик келишувини эълон қилди

·0·Дунё
Доналд Трамп АҚШ ва Эрон ўртасидаги тинчлик келишувини эълон қилди

Яқин Шарқ минтақасида бир неча ойдан буён давом этаётган ва глобал энергия инқирозини келтириб чиқарган шиддатли ҳарбий тўқнашувлардан сўнг, ниҳоят, бутун дунё енгил нафас олиши мумкин бўлган тарихий кун яқинлашмоқда. АҚШ Президенти Доналд Трамп ўзининг «Truth Social» ижтимоий тармоғидаги расмий саҳифасида берган баёнотида, расмий Вашингтон ва Теҳрон ўртасидаги узоқ кутилган тинчлик меморандумини имзолаш айнан 14 июнь санасига мўлжалланганини маълум қилди. Оқ уй раҳбарининг сўзларига кўра, мазкур битим кучга кириши билан жаҳон иқтисодиёти ва савдоси учун ўта муҳим ҳисобланган Ҳўрмуз бўғози барча халқаро кемалар учун қайта очилади.

Ушбу глобал аҳамиятга эга бўлган келишув шартларига биноан, Эрон томони ядровий қуролни «сотиб олиш, ишлаб чиқариш ёки бошқа ҳар қандай йўл билан» қўлга киритмаслик мажбуриятини ўз зиммасига олади.

«B-2» бомбардимончилари ва гранит тоғлар остидаги ядровий чанг

Президент Трамп икки давлат ўртасидаги келишув доирасида Эроннинг ядровий инфратузилмаси қандай назорат қилинишига ҳам алоҳида тўхталиб ўтди. Унинг фикрича, ҳозирда Вашингтон ва Теҳрон ўртасидаги алоқалар аввалги АҚШ маъмуриятлари давридагидан анча яхши ва ишончли ҳолатда шаклланган.

Доналд Трампнинг баёнотидан: «Вақти келиб, минтақада вазият буткул тинчигач, биз у ерга борамиз ва ўзимизнинг ажойиб, тенгсиз бўлган B-2 бомбардимончи самолётларимиз ёрдамида қудратли гранит тоғлар остига чуқур кўмилган ядровий чангни хавфсиз тарзда чиқариб оламиз. Бойитилган уран захиралари эса ё Эрон ҳудудида, ёки бевосита АҚШда буткул йўқ қилинади. Биз Эрон ва бутун Яқин Шарқ билан узоқ муддатли, мустаҳкам ҳамкорликка умид қилмоқдамиз. Бу жараён жуда тез, осон ва ҳеч қандай муаммосиз ўтишига ишонаман. Агар мабодо ундай бўлмаса, бизда жуда қудратли муқобил вариант тайёр турибди, бироқ умид қиламанки, уни бошқа ҳеч қачон қўллашга тўғри келмайди».

Қуйидаги расмий баённома ва таҳлилий жадвал орқали АҚШ ҳамда Эрон ўртасида кутилаётган келишувнинг асосий бандлари ва томонларнинг расмий муносабатлари билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:

Тинчлик келишуви мақоми

Асосий ташаббускор томонлар

Трамп эълон қилган муддат

Шартноманинг бош талаблари ва оқибатлари

Эрон ТИВ ва расмий Теҳроннинг муносабати

Келишувнинг кейинги 2-босқичи

Тарихий тинчлик меморандуми

АҚШ ва Эрон Ислом Республикаси

14 июнь (2026 йил)

Ҳўрмуз бўғози барча учун очилади.


• Эрон ядровий қуролдан воз кечади.


• Бойитилган уран йўқ қилинади.

Исмоил Бағоий: Муддатни рад этди, аммо яқин кунларда имзоланишини тасдиқлади.

60 кунлик икки томонлама қизғин музокаралар

Эрон раҳбариятининг эҳтиёткорлик баёноти ва 60 кунлик режа

АҚШ раҳбарининг бундай тезкор баёнотидан сўнг, Эрон томони вазиятга нисбатан бироз эҳтиёткорлик билан муносабат билдирди. Эрон Ташқи ишлар вазирлиги расмий вакили Исмоил Бағоий икки давлат ўртасидаги низоларни мувофиқлаштирувчи ҳужжат айнан 14 июнь куни имзоланишини расман рад этган бўлса-да, бу тарихий воқелик яқин кунларда содир бўлиши мумкинлигини инкор этмади. Айни пайтда Қатар ва Покистон каби воситачи давлатлар ҳам ушбу жараённи якунлаш учун жонбозлик кўрсатмоқда.

Ўз навбатида, Эрон ташқи сиёсат маҳкамаси раҳбари Аббос Ароқчи мазкур тинчлик жараёни икки босқичда амалга оширилишини батафсил тушунтириб берди. Унга кўра, дастлаб томонлар ўртасида умумий уруш ва ҳарбий ҳаракатларга чек қўювчи 14 банддан иборат меморандум имзоланади. Шундан сўнг, Яқин Шарқдаги можароларни, санкцияларни ва ядровий дастур муаммоларини буткул якунлаш ва тинчликни расмийлаштириш бўйича 60 кунлик кенг қамровли музокаралар босқичи бошланади.

Жаҳон сиёсатидаги энг қайноқ жараёнлар, АҚШ ва Эрон ўртасидаги тарихий келишув тафсилотлари, Яқин Шарқдаги геосиёсий ўзгаришлар ва дунё оламига оид энг ишончли, эксклюзив хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қизчанинг илон билан видеолари ижтимоий тармоқларда катта шов-шувга сабаб бўлдиҚизчанинг илон билан видеолари ижтимоий тармоқларда катта шов-шувга сабаб бўлдиБугун, 11:39Бир лаҳзалик хато: Бразилиядаги даҳшатли фожиаБир лаҳзалик хато: Бразилиядаги даҳшатли фожиаБугун, 11:25Ҳиндистонда ҳарбий самолёт қўниш вақтида бир неча бўлакка парчаландиҲиндистонда ҳарбий самолёт қўниш вақтида бир неча бўлакка парчаландиБугун, 10:33Анқарада кучли ёмғир сув тошқинларига сабаб бўлдиАнқарада кучли ёмғир сув тошқинларига сабаб бўлдиБугун, 10:09Суд қарори билан Трамп номи санъат марказидан ўчирилдиСуд қарори билан Трамп номи санъат марказидан ўчирилдиБугун, 10:04Бир донаси 4000 доллар: Бу гўштнинг нархига шаҳардан икки уй олса бўладиБир донаси 4000 доллар: Бу гўштнинг нархига шаҳардан икки уй олса бўладиБугун, 10:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди