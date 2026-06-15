Афғонистонда аёллар учун янги қатъий чекловлар жорий этилди

·0·Дунё
Афғонистонда аёллар учун янги қатъий чекловлар жорий этилди

Афғонистоннинг Ҳирот вилоятида Эзгуликни тарғиб қилиш ва иллатларнинг олдини олиш бошқармаси аёллар учун янги қатъий қоидалар жорий этилганини маълум қилди.

Расмий баёнотга кўра, эркаклар ўз оиласидаги аёлларнинг жамоат жойларига чиқишида белгиланган тартибларга риоя этишини таъминлаши шарт. Акс ҳолда, жавобгарлик нафақат аёлга, балки унинг эркак қариндошларига ҳам юкланади.

Янги тартибларга мувофиқ:

— кўчада рўмолсиз юриш;

— юзни очиқ ҳолда чиқиш;

— қоматни кўрсатадиган даражада тор кийиниш;

— ортиқча пардоз қилиб, номаҳрамлар эътиборини тортиш;

каби ҳолатлар қоидабузарлик сифатида баҳоланади ва жазога сабаб бўлиши мумкин.

Маълум қилинишича, ушбу талабларни бузганлар исломий судларда кўриб чиқилади. Мазкур қарор ижтимоий тармоқларда турли муносабатларга сабаб бўлиб, кенг муҳокамаларга туртки бермоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бишкекда пичоқли ҳужум: қизни гаровга олган шахс қўлга тушдиБишкекда пичоқли ҳужум: қизни гаровга олган шахс қўлга тушдиБугун, 20:37Яширин флотга зарба: Британия Россия танкерини қўлга олдиЯширин флотга зарба: Британия Россия танкерини қўлга олдиБугун, 20:24Дональд Трамп Эрон билан келишув тез фурсатда имзоланишини маълум қилдиДональд Трамп Эрон билан келишув тез фурсатда имзоланишини маълум қилдиКеча, 18:43Швейцарияда аҳоли кўпайиши сабабли 10 миллион киши билан чекланиши мумкинШвейцарияда аҳоли кўпайиши сабабли 10 миллион киши билан чекланиши мумкинКеча, 18:22Машинадан сакраган ит ҳужум қилди: кўчада кескин вазият юзага келдиМашинадан сакраган ит ҳужум қилди: кўчада кескин вазият юзага келдиКеча, 16:08Дунёдаги энг кучли университетлар рўйхати эълон қилиндиДунёдаги энг кучли университетлар рўйхати эълон қилиндиКеча, 15:40
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди