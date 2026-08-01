Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди

·0·Жамият
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди

Фарғона вилояти Учкўприк туманида ҳашар вақтида юз берган бахтсиз ҳодиса оқибатида “Инсон” ижтимоий хизматлар маркази ходими Тоҳиржон Жўраев ҳалок бўлди. Бу ҳақда Ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги маълум қилди.

Ҳодиса 29 июль куни туман ҳудудида ўтказилган ҳашар вақтида содир бўлган. Маълум қилинишича, ҳокимлик томонидан “маҳалла еттилиги” вакиллари ҳашарга жалб этилган.

Ҳашар давомида ёлланма ишчилар ўт ўриш учун махсус асбобдан фойдаланган. Жараён вақтида қурилманинг пичоғи синиб кетиб, яқин атрофда турган Учкўприк тумани “Инсон” ижтимоий хизматлар маркази ходими Тоҳиржон Жўраевнинг қорнига санчилган.

Оғир жароҳат олган ходим шифокорлар томонидан кўрсатилган ёрдамга қарамай, вафот этган.

Ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги марҳумнинг оила аъзолари ва яқинларига ҳамдардлик билдириб, унинг оиласи доимий эътиборда бўлишини ҳамда зарур ижтимоий кўмак кўрсатилишини маълум қилди.

Агентлик мазкур воқеа юзасидан меҳнат хавфсизлиги талабларига риоя этилиши, ходимларнинг хизмат вазифасига кирмайдиган ишларга жалб қилиниши ҳамда масъул шахсларнинг жавобгарлиги билан боғлиқ ҳолатлар ўрганилишини билдирди. Текширув якунлари бўйича тегишли чоралар кўрилиши айтилган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фарғона вилоятида ўт ўриш мосламасининг тиғи чиқиб кетиб ходимга бориб санчилиб кетдиФарғона вилоятида ўт ўриш мосламасининг тиғи чиқиб кетиб ходимга бориб санчилиб кетдиБугун, 16:12Талабалар учун муҳим янгилик: Ётоқхонага аризалар қабули бошландиТалабалар учун муҳим янгилик: Ётоқхонага аризалар қабули бошландиБугун, 15:23Юқори тезликдаги автомобиль томида рақсга тушган йигит танқидлар остида қолдиЮқори тезликдаги автомобиль томида рақсга тушган йигит танқидлар остида қолдиБугун, 14:09Талабалар ётоқхона учун бугундан ариза топшириши мумкинТалабалар ётоқхона учун бугундан ариза топшириши мумкинБугун, 11:00Газ ҳам, электр ҳам керак эмас: Фарғоналик уста ноодатий қурилма ясадиГаз ҳам, электр ҳам керак эмас: Фарғоналик уста ноодатий қурилма ясадиБугун, 10:49Намангандаги наркосавдо занжири узилди: 11,7 кг «гашиш» мусодара қилиндиНамангандаги наркосавдо занжири узилди: 11,7 кг «гашиш» мусодара қилиндиБугун, 10:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди