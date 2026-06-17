Стречга ўралган ўзбекистонлик аёл ишида нуқта қўйилди: қотил умрбод қамалди

·0·Дунё
Стречга ўралган ўзбекистонлик аёл ишида нуқта қўйилди: қотил умрбод қамалди

Туркияда 63 ёшли ўзбекистонлик аёл Динара Аля Урқосимовани ўлдириб, уни «стреч»га ўраб қўйган туркиялик маъшуқ Метин Капусуз оғирлаштирилган умрбод қамоқ жазосига ҳукм қилинди. Бу ҳақда Туркия оммавий ахборот воситалари хабар берди.

Маълум қилинишича, даҳшатли жиноят 2025 йил 21 июнь куни Чаноққалъа вилоятининг Эсенлер маҳалласида содир бўлган. Марҳумадан уч кун давомида хабар ололмаган яқинлари полицияга мурожаат қилган.

Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи орган ходимлари унинг яшаш манзилига етиб борганида, уй эшигини марҳуманинг севгилиси бўлган 48 ёшли Метин Капусуз очган. Текширув вақтида гумонланувчи қулфлаб қўйган массаж хонасидан Динара Аля Урқосимованинг жонсиз танаси топилган. Шундан сўнг у воқеа жойида қўлга олиниб, ҳибсга олинган.

Тергов якунига кўра, айбланувчига нисбатан «аёл кишини қасддан ўлдириш» моддаси бўйича айблов қўйилган. 2026 йил 12 июнь куни бўлиб ўтган суд мажлисида Метин Капусуз ўз айбини рад этган.

У ҳимоя нутқида: «Мен уни ўлдирмадим. Фақат ўлганидан кейин ўраб қўйдим ва телефонимдаги маълумотларни ўчириб ташладим», дея баёнот берган.

Бироқ суд ҳайъати иш материаллари ва далилларни ўрганиб чиқиб, унинг айби тўлиқ исботланган, деган хулосага келди ва ҳеч қандай енгиллаштирувчи ҳолат қўлламасдан, оғирлаштирилган умрбод озодликдан маҳрум қилиш жазосини тайинлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Уруш тугайдими? АҚШ ва Эрон келишуви тафсилотлари маълум бўлдиУруш тугайдими? АҚШ ва Эрон келишуви тафсилотлари маълум бўлдиБугун, 08:45Ҳиндистонда Telegram нега бир ҳафтага блоклангани маълум бўлдиҲиндистонда Telegram нега бир ҳафтага блоклангани маълум бўлдиБугун, 05:436,7 магнитудали зилзила Индонезияда вайронагарчилик келтириб чиқарди6,7 магнитудали зилзила Индонезияда вайронагарчилик келтириб чиқардиКеча, 18:00Эбола вируси 30 кунда Европа ва Осиёга етиши мумкинЭбола вируси 30 кунда Европа ва Осиёга етиши мумкинКеча, 17:242000 йиллик кашфиёт олимларни ҳайратда қолдирди2000 йиллик кашфиёт олимларни ҳайратда қолдирдиКеча, 15:196,3 магнитудали зилзила Хитойда ваҳима уйғотди6,3 магнитудали зилзила Хитойда ваҳима уйғотдиКеча, 15:05
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди