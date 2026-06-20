Самолётда ибодат учун қулайлик: Саудия авиакомпаниясидан янгича ечим
Саудия авиакомпанияси йўловчиларга янада қулай шароит яратиш мақсадида айрим узоқ масофали парвозларни амалга оширувчи самолётларида махсус намозхоналар ташкил этди.
Маълум қилинишича, бунинг учун ҳаво кемасидаги бир нечта ўриндиқлар олиб ташланиб, уларнинг ўрнига жойнамозлар тўшалган. Ушбу ҳудуд йўловчиларга парвоз давомида бемалол ибодат қилиш имконини беради.
Бундан ташқари, намозхонада Каъба йўналишини кўрсатиб турувчи махсус белги ҳам ўрнатилган бўлиб, бу йўловчиларга қиблани аниқ белгилашда ёрдам беради. Бу каби қулайликлар айниқса узоқ парвозларда муҳим аҳамият касб этади.
Мазкур янгилик йўловчилар томонидан ижобий баҳоланмоқда. Кўпчилик бу ташаббусни инсонларнинг диний эҳтиёжларига ҳурмат ифодаси сифатида қабул қилмоқда ҳамда бундай амалий ечимлар бошқа авиакомпаниялар учун ҳам намуна бўлиши мумкинлигини таъкидламоқда.
…