Челси футболчилари Кол Палмер ва Леви Колвилл Нью-Йоркдаги ўйинни ўтказиб юборади

·32·Спорт
Челси футболчилари Кол Палмер ва Леви Колвилл Нью-Йоркдаги ўйинни ўтказиб юборади
Қисқача

Челси футболчилари Кол Палмер ва Леви Колвилл кичик жароҳатлари сабаб Ювентусга қарши Ҳонг-Конгдаги ўртоқлик ўйинида қатнаша олмади. Уларнинг йўқлиги туфайли Хаби Алонсо ҳимояда Уэсли Фофана ва Тосин Адарабиоё, ҳужумда эса Жоау Педру ҳамда Денни Велбекдан фойдаланди. Марказда 16 ёшли Маҳди Николл-Жазули илк бор асосий таркибда майдонга тушди.

Ҳонг-Конгдаги Кай Так стадионида бўлиб ўтадиган Ювентусга қарши ўртоқлик ўйинида Челси жамоасининг етакчи футболчилари Кол Палмер ва Леви Колвилл майдонга туша олмади. Goal.com хабар беришича, ушбу икки асосий таркиб футболчиси мавсумолди йиғинларида кичик жароҳатлар орттириб олгани сабабли мураббийлар штаби ва тиббиёт ходимлари уларни эҳтиёт чораси сифатида қайдномага киритмасликка қарор қилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Янги бош мураббий Хаби Алонсо бошчилигидаги мавсумолди тайёргарликларда фаол қатнашган бу футболчиларнинг йўқлиги жамоа мухлисларида бироз тушкунлик келтириб чиқарди. Айниқса, жамоага келганидан бери ажойиб ўйин намойиш этиб келаётган Кол Палмернинг йўқотилиши клубнинг ҳужум чизиғидаги имкониятларини қисқартирди.

Ўйин олдидан мухбирларга интервю берган Кол Палмер кичик муаммо туфайли ўйнай олмаганидан ҳафсаласи пир бўлганини, бироқ Ҳонг-Конгдаги ажойиб қўллаб-қувватлашдан мамнунлигини таъкидлади. 24 ёшли футболчи Австралиядаги Сйдней Супер Куп доирасида Вестерн Сйдней Вандерерсга қарши кечган 6-4 ҳисобидаги ғалабали баҳсда захирадан майдонга тушиб, голли узатма амалга оширган, шунингдек Тоттенхемга қарши ўйинда асосий таркибда ҳаракат қилганди.

Хаби Алонсонинг тактик ўзгаришлари ва янги имкониятлар

Асосий таркибдаги икки футболчининг сафдан чиққани бош мураббий Хаби Алонсони таркибда мажбурий ўзгаришлар қилишга ундади. Ҳимоя марказида Леви Колвиллнинг йўғлигини қоплаш учун Уэсли Фофана ва Тосин Адарабиоё жуфтлиги майдонга тушди. Ҳужум чизиғида эса Кол Палмернинг ижодий йўғлигини юмшатиш вазифаси Жоау Педруга юклатилди ҳамда ёзги трансфер ойнасида жамоага қўшилган Денни Велбек Челси сафидаги дебютини ўтказиш имконига эга бўлди.

Шунингдек, қанот ҳимояларида Марко Палестра ва Жоррел Хато ўз ўринларини сақлаб қолди. Марказда Мойзес Кайседо билан бирга 16 ёшли академия тарбияланувчиси Маҳди Николл-Жазули илк бор асосий таркибда майдонга тушиб, мутахассисларнинг эътиборини тортди.

Михаил Мудрикнинг қайтиши

Кол Палмер ва Леви Колвилл захирада ёки четда ўйинни кузатган бир пайтда, Михаил Мудрикнинг захиралар ўриндиғига қайтгани жамоа учун катта ижобий воқеа бўлди. Sport арбитраж суди томонидан украиналик қанот ҳужумчисининг тўрт йиллик дисквалификацияси бекор қилингач, у жамоа сафига қўшилди.

Мухбирга берган интервюсида бош мураббий Хаби Алонсо Михаил Мудрикнинг ҳолатига тўхталиб ўтди: «У кеча тўғридан-тўғри аэропортдан меҳмонхонага келди. Шунинг учун кечаги кун кўпроқ унинг жисмоний ҳолатини баҳолаш ва жамоага мослашишига бағишланди. У ҳозирча 90 дақиқа ўйнашга тайёр бўлмаслиги мумкин, аммо у қайдномада бор ва майдонга туша олади. Михаил биз билан бирга эканидан хурсандмиз», дея таъкидлади мураббий.

ЧелсиКол ПалмерХаби АлонсоЮвентусМихаил Мудрик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Муҳаммад Салоҳнинг Trabzonsporга ўтиши нима учун муҳокамаларга сабаб бўлмоқдаМуҳаммад Салоҳнинг Trabzonsporга ўтиши нима учун муҳокамаларга сабаб бўлмоқдаБугун, 02:38Винисиус Жуниор Реал Мадрид билан янги шартнома имзолашга яқинВинисиус Жуниор Реал Мадрид билан янги шартнома имзолашга яқинБугун, 02:37Винисиус Жуниор Instagram саҳифасини тозалаб ташлади ва трансфер миш-мишларини келтириб чиқардиВинисиус Жуниор Instagram саҳифасини тозалаб ташлади ва трансфер миш-мишларини келтириб чиқардиБугун, 00:33Челси устози Коул Палмер ва Леви Колвиллнинг нега майдонга тушмаганини тушунтирдиЧелси устози Коул Палмер ва Леви Колвиллнинг нега майдонга тушмаганини тушунтирдиКеча, 23:143 ўйинда 5 гол: Анвар Ҳожимирзаев июлнинг "энг яхши"си бўлди3 ўйинда 5 гол: Анвар Ҳожимирзаев июлнинг "энг яхши"си бўлдиКеча, 22:49Миржалол Қосимов "энг яхши" бўлди: июлда ОКМКни ҳеч ким тўхтата олмадиМиржалол Қосимов "энг яхши" бўлди: июлда ОКМКни ҳеч ким тўхтата олмадиКеча, 22:41
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда