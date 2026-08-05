Челси футболчилари Кол Палмер ва Леви Колвилл Нью-Йоркдаги ўйинни ўтказиб юборади
Челси футболчилари Кол Палмер ва Леви Колвилл кичик жароҳатлари сабаб Ювентусга қарши Ҳонг-Конгдаги ўртоқлик ўйинида қатнаша олмади. Уларнинг йўқлиги туфайли Хаби Алонсо ҳимояда Уэсли Фофана ва Тосин Адарабиоё, ҳужумда эса Жоау Педру ҳамда Денни Велбекдан фойдаланди. Марказда 16 ёшли Маҳди Николл-Жазули илк бор асосий таркибда майдонга тушди.
Ҳонг-Конгдаги Кай Так стадионида бўлиб ўтадиган Ювентусга қарши ўртоқлик ўйинида Челси жамоасининг етакчи футболчилари Кол Палмер ва Леви Колвилл майдонга туша олмади. Goal.com хабар беришича, ушбу икки асосий таркиб футболчиси мавсумолди йиғинларида кичик жароҳатлар орттириб олгани сабабли мураббийлар штаби ва тиббиёт ходимлари уларни эҳтиёт чораси сифатида қайдномага киритмасликка қарор қилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Янги бош мураббий Хаби Алонсо бошчилигидаги мавсумолди тайёргарликларда фаол қатнашган бу футболчиларнинг йўқлиги жамоа мухлисларида бироз тушкунлик келтириб чиқарди. Айниқса, жамоага келганидан бери ажойиб ўйин намойиш этиб келаётган Кол Палмернинг йўқотилиши клубнинг ҳужум чизиғидаги имкониятларини қисқартирди.
Ўйин олдидан мухбирларга интервю берган Кол Палмер кичик муаммо туфайли ўйнай олмаганидан ҳафсаласи пир бўлганини, бироқ Ҳонг-Конгдаги ажойиб қўллаб-қувватлашдан мамнунлигини таъкидлади. 24 ёшли футболчи Австралиядаги Сйдней Супер Куп доирасида Вестерн Сйдней Вандерерсга қарши кечган 6-4 ҳисобидаги ғалабали баҳсда захирадан майдонга тушиб, голли узатма амалга оширган, шунингдек Тоттенхемга қарши ўйинда асосий таркибда ҳаракат қилганди.
Хаби Алонсонинг тактик ўзгаришлари ва янги имкониятларАсосий таркибдаги икки футболчининг сафдан чиққани бош мураббий Хаби Алонсони таркибда мажбурий ўзгаришлар қилишга ундади. Ҳимоя марказида Леви Колвиллнинг йўғлигини қоплаш учун Уэсли Фофана ва Тосин Адарабиоё жуфтлиги майдонга тушди. Ҳужум чизиғида эса Кол Палмернинг ижодий йўғлигини юмшатиш вазифаси Жоау Педруга юклатилди ҳамда ёзги трансфер ойнасида жамоага қўшилган Денни Велбек Челси сафидаги дебютини ўтказиш имконига эга бўлди.
Шунингдек, қанот ҳимояларида Марко Палестра ва Жоррел Хато ўз ўринларини сақлаб қолди. Марказда Мойзес Кайседо билан бирга 16 ёшли академия тарбияланувчиси Маҳди Николл-Жазули илк бор асосий таркибда майдонга тушиб, мутахассисларнинг эътиборини тортди.
Михаил Мудрикнинг қайтишиКол Палмер ва Леви Колвилл захирада ёки четда ўйинни кузатган бир пайтда, Михаил Мудрикнинг захиралар ўриндиғига қайтгани жамоа учун катта ижобий воқеа бўлди. Sport арбитраж суди томонидан украиналик қанот ҳужумчисининг тўрт йиллик дисквалификацияси бекор қилингач, у жамоа сафига қўшилди.
Мухбирга берган интервюсида бош мураббий Хаби Алонсо Михаил Мудрикнинг ҳолатига тўхталиб ўтди: «У кеча тўғридан-тўғри аэропортдан меҳмонхонага келди. Шунинг учун кечаги кун кўпроқ унинг жисмоний ҳолатини баҳолаш ва жамоага мослашишига бағишланди. У ҳозирча 90 дақиқа ўйнашга тайёр бўлмаслиги мумкин, аммо у қайдномада бор ва майдонга туша олади. Михаил биз билан бирга эканидан хурсандмиз», дея таъкидлади мураббий.
…