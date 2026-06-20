Лондон яқинида икки йўловчи поезди тўқнашиб кетди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
19 июн куни Буюк Британияда, Бедфорд шаҳри яқинида икки йўловчи поезди иштирокида темирйўл ҳалокати юз берди.
Британия транспорт полисияси маълумотларига кўра, тўқнашув оқибатида поездлардан бирининг машинисти ҳалок бўлган. Бундан ташқари, камида 89 киши турли даражада жароҳат олган бўлиб, улардан 11 нафари оғир аҳволда экани айтилмоқда.
Воқеа жойига зудлик билан қутқарув хизматлари, тез ёрдам бригадалари ва ҳуқуқ-тартибот органлари етиб келган. Жароҳатланганларга биринчи тиббий ёрдам кўрсатилган ҳамда улар яқин атрофдаги шифохоналарга етказилган.
Ҳодиса сабабларини аниқлаш мақсадида махсус тергов ишлари бошланган. Мутахассислар тўқнашувга нима сабаб бўлганини ўрганмоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…