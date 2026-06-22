Осмонўпар бинода барпо этилган ўрмон

·0·Дунё
Осмонўпар бинода барпо этилган ўрмон

Италиянинг Милан шаҳрида айнан шундай ноёб турар жой мажмуаси мавжуд. У “Bosco Verticale”, яъни “Вертикал ўрмон” номи билан машҳур.

Мазкур мажмуа икки баланд минорадан ташкил топган бўлиб, улардан бири 110 метр, иккинчиси эса 76 метр баландликка эга.

Лойиҳанинг энг эътиборга молик жиҳати шундаки, ҳар бир қаватдаги хонадонларнинг террасалари турли хил ўсимликлар билан безатилган. Бинолар фасадида қарийб 900 та дарахт, 5000 га яқин бута ҳамда 11 мингдан ортиқ кўп йиллик ўсимликлар ва гуллар парвариш қилинади.

Агар ушбу яшилликлар оддий ер майдонига экилса, улар тахминан 2 гектар ҳудудни эгаллаган ҳақиқий ўрмонни ҳосил қилган бўларди.

Ушбу бетакрор мажмуанинг қурилиши 2009 йилда бошланган бўлиб, 2014 йилда тўлиқ якунига етказилган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Испания Бош вазирининг рафиқаси коррупция иши бўйича суд қилинадиИспания Бош вазирининг рафиқаси коррупция иши бўйича суд қилинадиКеча, 21:16Ҳиндистонлик эркак ўзига атаб сохта дафн маросими ўтказди (видео)Ҳиндистонлик эркак ўзига атаб сохта дафн маросими ўтказди (видео)Кеча, 20:35Ню-Ёркда Ўзбекистон байроғи туширилган поезд кўпчиликни ҳайратга солди (видео)Ню-Ёркда Ўзбекистон байроғи туширилган поезд кўпчиликни ҳайратга солди (видео)Кеча, 19:17Тўртта оёқли аёл: тарихдаги ҳайратланарли ҳақиқатТўртта оёқли аёл: тарихдаги ҳайратланарли ҳақиқатКеча, 17:29Ишга сузиб бориш трендга айланди: Швейцарияда ноодатий ҳаёт тарзиИшга сузиб бориш трендга айланди: Швейцарияда ноодатий ҳаёт тарзиКеча, 17:17Вирал видео: ЛГБТ байроғи берилган болакай уни дарҳол ахлатга ташладиВирал видео: ЛГБТ байроғи берилган болакай уни дарҳол ахлатга ташладиКеча, 16:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди