Гигабйте RTX 50 Инфинитй видеокарталарида янги 12VHPWR ечимини синамоқда
Гигабйте GeForce RTX 50 Инфинитй видеокарталарида қизиш муаммосига қарши 12VHPWR улагичини қалин алюминий блок ичига жойлаштирди. Улагич асосий электрон платага эмас, алоҳида кичик платага ўрнатилиб, асосий плата билан мустаҳкам кабел орқали боғланган. Бу ечим қизиб кетиш ва қисқа туташув оқибатларини камайтиришга қаратилган, бироқ унинг самараси тўлиқ тестлардан сўнг маълум бўлади.
Компьютер жиҳозлари бозори етакчиларидан бири бўлган Гигабйте компанияси янги авлод GeForce RTX 50 Инфинитй видеокарталари линиясида кўп муҳокама қилинаётган 12VHPWR қувват улагичининг қизиш муаммосига қарши ўзига хос ечимни қўллай бошлади. Тарқалган дастлабки фотосуратларга кўра, ишлаб чиқарувчи мазкур хавфли қисмни тўғридан-тўғри қалин алюминий блок ичига ўрнатган бўлиб, у умумий совутиш тизимининг ажралмас қисмига айлантирилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълумки, сўнгги йилларда юқори қувватли график тезлаткичларда қўлланила бошлаган 12VHPWR улагичлари етарли даражада маҳкамланмаган ёки юқори юкламалар остида қизиб кетиши натижасида эриш ҳолатлари билан тез-тез эътибор марказига тушиб келаётган эди. ПК Гамес Ҳардваре нашри мутахассислари эътибор қаратганидек, Гигабйте муҳандислари ушбу конструктив ёндашув орқали уланиш нуқтасидаги ҳароратни пасайтиришни мақсад қилган. Бироқ ушбу алюминий тўсиқ ўта критик вазиятларда қизиб кетишнинг олдини олишга етарлича ёрдам берадими ёки йўқ — буни яқин кунларда ўтказиладиган тўлиқ тестлар кўрсатади.
Хавфсизликни оширишнинг қўшимча чоралариИнновацион совутиш блоки билан бир қаторда, муҳандислар қувват улагичининг жойлашишига ҳам ўзгартириш киритишган. Ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қисм анъанавий тарзда асосий электрон платага тўғридан-тўғри пайвандлаб қўйилмаган. Бунинг ўрнига улагич махсус кичик алоҳида платага кўчирилган бўлиб, у асосий плата билан мустаҳкам кабел орқали боғланган.
Бундай муҳандислик ечими келгусида юзага келиши мумкин бўлган термал шикастланишлар ва қисқа туташувлар оқибатларини минималлаштиришда муҳим аҳамият касб этади. Агар улагич қизиб кетиб ишдан чиққан тақдирда ҳам, асосий қимматбаҳо видеокарта платаси деярли бутунлай зарардан ҳоли қолади, чунки барча салбий таъсир алоҳида кичик модулда қолади.
Қизиқ жиҳат ва RTX 5090 моделиШунга қарамай, мазкур янги технологик ёндашув барча моделларга ҳам бирдек татбиқ этилмагани мутахассисларда саволлар туғдирмоқда. Хусусан, ушбу линиянинг энг қувватли ва флагман модели бўлган GeForce RTX 5090 Инфинитй видеокартасида бундай ҳимоя хусусиятлари мавжуд эмаслиги аниқланди.
Аслида айнан RTX 5090 модели оғир иш жараёнлари ва ўйинлар вақтида нақд 550–600 В қувват истеъмол қилиши ҳамда жорий авлод ичида бошқаларга қараганда тез-тез куйиши билан маълум. Мутахассислар ва фойдаланувчилар нима сабабдан энг кўп қувват талаб қилувчи ва қизийдиган флагманнинг ўзига бу каби қўшимча ҳимоя элементлари ўрнатилмаганига ойдинлик киритишмоқда. Ҳозирча Гигабйте вакиллари бу борада расмий изоҳ беришмаган бўлса-да, ихчам моделлар ва ўрта сегментдаги янги қурилмаларнинг синов натижалари тез орада эълон қилиниши кутилмоқда.
…