Гигабйте RTX 50 Инфинитй видеокарталарида янги 12VHPWR ечимини синамоқда

·67·Техно
Гигабйте RTX 50 Инфинитй видеокарталарида янги 12VHPWR ечимини синамоқда
Қисқача

Гигабйте GeForce RTX 50 Инфинитй видеокарталарида қизиш муаммосига қарши 12VHPWR улагичини қалин алюминий блок ичига жойлаштирди. Улагич асосий электрон платага эмас, алоҳида кичик платага ўрнатилиб, асосий плата билан мустаҳкам кабел орқали боғланган. Бу ечим қизиб кетиш ва қисқа туташув оқибатларини камайтиришга қаратилган, бироқ унинг самараси тўлиқ тестлардан сўнг маълум бўлади.

Компьютер жиҳозлари бозори етакчиларидан бири бўлган Гигабйте компанияси янги авлод GeForce RTX 50 Инфинитй видеокарталари линиясида кўп муҳокама қилинаётган 12VHPWR қувват улагичининг қизиш муаммосига қарши ўзига хос ечимни қўллай бошлади. Тарқалган дастлабки фотосуратларга кўра, ишлаб чиқарувчи мазкур хавфли қисмни тўғридан-тўғри қалин алюминий блок ичига ўрнатган бўлиб, у умумий совутиш тизимининг ажралмас қисмига айлантирилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълумки, сўнгги йилларда юқори қувватли график тезлаткичларда қўлланила бошлаган 12VHPWR улагичлари етарли даражада маҳкамланмаган ёки юқори юкламалар остида қизиб кетиши натижасида эриш ҳолатлари билан тез-тез эътибор марказига тушиб келаётган эди. ПК Гамес Ҳардваре нашри мутахассислари эътибор қаратганидек, Гигабйте муҳандислари ушбу конструктив ёндашув орқали уланиш нуқтасидаги ҳароратни пасайтиришни мақсад қилган. Бироқ ушбу алюминий тўсиқ ўта критик вазиятларда қизиб кетишнинг олдини олишга етарлича ёрдам берадими ёки йўқ — буни яқин кунларда ўтказиладиган тўлиқ тестлар кўрсатади.

Хавфсизликни оширишнинг қўшимча чоралари

Инновацион совутиш блоки билан бир қаторда, муҳандислар қувват улагичининг жойлашишига ҳам ўзгартириш киритишган. Ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қисм анъанавий тарзда асосий электрон платага тўғридан-тўғри пайвандлаб қўйилмаган. Бунинг ўрнига улагич махсус кичик алоҳида платага кўчирилган бўлиб, у асосий плата билан мустаҳкам кабел орқали боғланган.

Бундай муҳандислик ечими келгусида юзага келиши мумкин бўлган термал шикастланишлар ва қисқа туташувлар оқибатларини минималлаштиришда муҳим аҳамият касб этади. Агар улагич қизиб кетиб ишдан чиққан тақдирда ҳам, асосий қимматбаҳо видеокарта платаси деярли бутунлай зарардан ҳоли қолади, чунки барча салбий таъсир алоҳида кичик модулда қолади.

Қизиқ жиҳат ва RTX 5090 модели

Шунга қарамай, мазкур янги технологик ёндашув барча моделларга ҳам бирдек татбиқ этилмагани мутахассисларда саволлар туғдирмоқда. Хусусан, ушбу линиянинг энг қувватли ва флагман модели бўлган GeForce RTX 5090 Инфинитй видеокартасида бундай ҳимоя хусусиятлари мавжуд эмаслиги аниқланди.

Аслида айнан RTX 5090 модели оғир иш жараёнлари ва ўйинлар вақтида нақд 550–600 В қувват истеъмол қилиши ҳамда жорий авлод ичида бошқаларга қараганда тез-тез куйиши билан маълум. Мутахассислар ва фойдаланувчилар нима сабабдан энг кўп қувват талаб қилувчи ва қизийдиган флагманнинг ўзига бу каби қўшимча ҳимоя элементлари ўрнатилмаганига ойдинлик киритишмоқда. Ҳозирча Гигабйте вакиллари бу борада расмий изоҳ беришмаган бўлса-да, ихчам моделлар ва ўрта сегментдаги янги қурилмаларнинг синов натижалари тез орада эълон қилиниши кутилмоқда.

ГигабйтеRTX 50Видеокарта12VHPWRТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиАҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиБугун, 16:58Samsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиSamsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиБугун, 15:53Восточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиВосточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиБугун, 15:29BYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиBYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиБугун, 15:12Росатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаРосатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаБугун, 15:00Xiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиXiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиБугун, 12:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди