Инсон қолдиқларини тўплаб овқат тайёрлаб еган эркак ушланди

·0·Дунё
Инсон қолдиқларини тўплаб овқат тайёрлаб еган эркак ушланди

Венгрияда жамоатчиликни ларзага солган ҳолат юзасидан тергов ишлари давом этмоқда. Мамлакат пойтахти Будапешт шаҳрида инсон қолдиқларини тўплаб юрганликда гумон қилинган 30 ёшли эркак қўлга олинди.

Маълумотларга кўра, у шифохонада санитария ходими сифатида фаолият юритган. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга унинг иш жойи ва яшаш манзилида инсон тана қисмларини сақлаётгани ҳақида хабар келиб тушганидан сўнг тезкор текширув бошланган.

Терговчилар гумонланувчининг хонадонини кўздан кечирганида даҳшатли манзарага дуч келган. Тинтув давомида бош суяклари, қўл ва оёқ суяклари, шунингдек инсон юзи терисидан тайёрланган реконструкция намунаси аниқланган. Айрим суяклар чамадон ичида сақланган бўлса, банкалардан бирида юракка ўхшаш аъзо ҳам топилган.

Мутахассислар мазкур аъзо инсонга ёки ҳайвонга тегишли эканини аниқлаш учун экспертиза тайинлаган.

Сўроқ жараёнида эркак инсон тана қисмларини йиғиб келганини тасдиқлаган. Унинг айтишича, бундай анатомик материалларга қизиқиши юқори бўлган. Тергов маълумотларига кўра, гумонланувчи айрим ҳолатларда ушбу қолдиқлардан овқат тайёрлаб истеъмол қилганини ҳам тан олган.

Ҳуқуқ-тартибот идоралари фикрича, у инсон қолдиқларини иш жойидан ҳамда Венгрия ва Словакия ҳудудидаги қаровсиз қабристонлардан қазиб олиш орқали қўлга киритган бўлиши мумкин.

Тергов доирасида унинг компьютер техникаси, мобил қурилмалари, маълумот сақлаш воситалари ва бошқа электрон жиҳозлари мусодара қилинган. Айни вақтда топилган барча инсон қолдиқлари суд-тиббий экспертизадан ўтказилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аёллар яратган дунёга таъсирли кашфиётларАёллар яратган дунёга таъсирли кашфиётларБугун, 17:1522 соатлик парвоз: Сидней–Лондон йўналиши тарихга киради22 соатлик парвоз: Сидней–Лондон йўналиши тарихга кирадиБугун, 16:45Филиппинда даҳшатли ҳодиса: мактабда отишмаФилиппинда даҳшатли ҳодиса: мактабда отишмаБугун, 16:22Белгия “Толибон” вакилларига бир кунлик виза бердиБелгия “Толибон” вакилларига бир кунлик виза бердиБугун, 15:25Трамп қурол захиралари камайгани сабаб мудофаа гигантларини йиғмоқдаТрамп қурол захиралари камайгани сабаб мудофаа гигантларини йиғмоқдаБугун, 15:21Бирорта ҳам жарима ёзолмаган робот полициячи ишдан олиндиБирорта ҳам жарима ёзолмаган робот полициячи ишдан олиндиБугун, 15:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди