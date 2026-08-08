Озодбек Назарбеков: "Қўшиқларимни айтавер, хоҳласанг клип ҳам чиқар" (видео)

·140·Жамият
Озодбек Назарбеков: "Қўшиқларимни айтавер, хоҳласанг клип ҳам чиқар" (видео)
Қисқача

6 август куни Маданият вазири Озодбек Назарбеков фуқаролар қабули чоғида 13 нафар фуқаронинг мурожаат, таклиф ва ташаббусларини тинглади. У ёш хонандага ўз қўшиқларини Instagram саҳифасида ижро этиши, аранжировка қилиши ва ҳатто клип чиқариши мумкинлигини айтди. Вазир, хусусан, “Кетма-кетма” қўшиғини ҳам истаган жойида куйлашга рухсат берди. Иара?

6 август куни Маданият вазири Озодбек Назарбеков фуқаролар қабули доирасида 13 нафар фуқаронинг мурожаат, таклиф ва ташаббусларини тинглади.

Қабул давомида ёш хонандалардан бири вазирдан унинг қўшиқларини бемалол Instagram саҳифасида ижро этиш мумкинми, деб сўради. Озодбек Назарбеков эса ижодкорни қўллаб-қувватлаб, қўшиқларини айтишига қарши эмаслигини билдирди.

“Қўшиқларимни айтавер, ҳаммасини айтавер. Босавер”, — дея жавоб берди вазир.

Шундан сўнг ёш ижодкор Озодбек Назарбековнинг концертларидан бирида янграган “Кетма-кетма” қўшиғини ҳам жуда ёқтиришини айтди. Вазир эса бу қўшиқни ҳам истаган жойида ижро этиши мумкинлигини таъкидлади.

Ёш хонанда ҳатто қўшиққа аранжировка қилиш мумкинми, деб яна бир бор сўради. “Бўлади, клип ҳам чиқарсанг бўлади”, — дея жавоб берди Озодбек Назарбеков.

Вазирнинг ёш ижодкорни қўллаб-қувватлагани ижтимоий тармоқларда ҳам илиқ кутиб олинди. Кузатувчилар барча таниқли хонандалар ўз ижодини ёш авлод билан баҳам кўришдан чўчимайдиган, сахий ва қўллаб-қувватловчи бўлиши кераклигини таъкидлашди.

Озодбек НазарбековИнстаграмКетма-кетма
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Яккасаройда инсон ҳаётини қутқарган ходимлар тақдирландиЯккасаройда инсон ҳаётини қутқарган ходимлар тақдирландиБугун, 09:44Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилдиКореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилдиБугун, 05:31Россиядаги даҳшатли ЙТҲ икки ўзбекистонликнинг умрига зомин бўлдиРоссиядаги даҳшатли ЙТҲ икки ўзбекистонликнинг умрига зомин бўлдиКеча, 23:38Тошкентда коттеж савдосида товламачилик: ака-укалар қўлга олинди (видео)Тошкентда коттеж савдосида товламачилик: ака-укалар қўлга олинди (видео)Кеча, 21:44Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учрадиАбдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учрадиКеча, 20:15Урганчда «BYD Chazor» ҳайдовчиси қасддан 3 та машинани пачоқлади (видео)Урганчда «BYD Chazor» ҳайдовчиси қасддан 3 та машинани пачоқлади (видео)Кеча, 18:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!