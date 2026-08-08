Озодбек Назарбеков: "Қўшиқларимни айтавер, хоҳласанг клип ҳам чиқар" (видео)
6 август куни Маданият вазири Озодбек Назарбеков фуқаролар қабули чоғида 13 нафар фуқаронинг мурожаат, таклиф ва ташаббусларини тинглади. У ёш хонандага ўз қўшиқларини Instagram саҳифасида ижро этиши, аранжировка қилиши ва ҳатто клип чиқариши мумкинлигини айтди. Вазир, хусусан, “Кетма-кетма” қўшиғини ҳам истаган жойида куйлашга рухсат берди. Иара?
6 август куни Маданият вазири Озодбек Назарбеков фуқаролар қабули доирасида 13 нафар фуқаронинг мурожаат, таклиф ва ташаббусларини тинглади.
Қабул давомида ёш хонандалардан бири вазирдан унинг қўшиқларини бемалол Instagram саҳифасида ижро этиш мумкинми, деб сўради. Озодбек Назарбеков эса ижодкорни қўллаб-қувватлаб, қўшиқларини айтишига қарши эмаслигини билдирди.
“Қўшиқларимни айтавер, ҳаммасини айтавер. Босавер”, — дея жавоб берди вазир.
Шундан сўнг ёш ижодкор Озодбек Назарбековнинг концертларидан бирида янграган “Кетма-кетма” қўшиғини ҳам жуда ёқтиришини айтди. Вазир эса бу қўшиқни ҳам истаган жойида ижро этиши мумкинлигини таъкидлади.
Ёш хонанда ҳатто қўшиққа аранжировка қилиш мумкинми, деб яна бир бор сўради. “Бўлади, клип ҳам чиқарсанг бўлади”, — дея жавоб берди Озодбек Назарбеков.
Вазирнинг ёш ижодкорни қўллаб-қувватлагани ижтимоий тармоқларда ҳам илиқ кутиб олинди. Кузатувчилар барча таниқли хонандалар ўз ижодини ёш авлод билан баҳам кўришдан чўчимайдиган, сахий ва қўллаб-қувватловчи бўлиши кераклигини таъкидлашди.
…