«Нефтчи»дан даҳшатли шоу: Фарғоналиклар «Қизилқум»ни 5:0 ҳисобида тор-мор этди!

·0·Спорт
«Нефтчи»дан даҳшатли шоу: Фарғоналиклар «Қизилқум»ни 5:0 ҳисобида тор-мор этди!

Ўзбекистон Суперлигасининг 16-турида амалдаги чемпион ва турнир жадвали пешқадами «Нефтчи» ўз майдонида «Қизилқум»ни қабул қилиб, рақиб дарвозасига жавобсиз 5 та тўп киритди.

Фарғонадаги «Истиқлол» стадионида кечган баҳсда мезбонлар тўлиқ устунлик қилиб, муҳим 3 очкони қўлга киритишди.

Алишер Одиловдан дубль ва йирик ҳисобли таслимият

Учрашув мезбонларнинг тезкор голи билан бошланди. 3-дақиқадаёқ Алишер Одилов ҳисобни очган бўлса, биринчи бўлим тугаши арафасида Жамшид Искандеров фарқни оширди (42-дақиқа).

Иккинчи бўлимда ҳам фарғоналиклар босимни сусайтиришмади:

  • 65-дақиқада Навоий жамоаси ҳимоячиси Самандар Шукуруллаев ўз дарвозасини ишғол қилиб қўйди (автогол).

  • 70-дақиқада легионер Стипе Перица тўрттинчи голни урган бўлса, 83-дақиқада Алишер Одилов дублини расмийлаштириб, ўйинга якуний нуқтани қўйди — 5:0.

Жадвалдаги вазият: «Пахтакор» билан фарқ катталашмоқда

Ушбу йирик ғалабадан сўнг амалдаги чемпион «Нефтчи» ўз очколари сонини 39 тага етказиб олиб, турнир жадвалидаги пешқадамлигини янада мустаҳкамлади. Улар яқин таъқибчиси — 2-ўриндаги «Пахтакор»дан (35 очко) 4 очкога ўзиб кетишган.

Мағлубиятга учраган «Қизилқум» эса 17 очко билан турнир жадвалининг 14-поғонасида қолмоқда.

Мусобақа қайдномаси:

Суперлига. 16-тур

«Нефтчи» — «Қизилқум» 5:0

8 август. Фарғона. «Истиқлол» стадиони.

  • Голлар: Алишер Одилов (3, 83), Жамшид Искандеров (42), Самандар Шукуруллаев (65, автогол), Стипе Перица (70).

  • «Нефтчи»: Ботирали Эргашев, Боян Цигер, Икром Алибоев (Владимир Йовович, 62), Иброҳимхалил Йўлдошев, Хуршид Ғиёсов (Асилбек Жумаев, 62), Жамшид Искандеров (Муҳсин Убайдуллаев, 77), Стипе Перица (Зоран Марушич, 77), Анвар Ғофуров (Нурмуҳаммад Абдуғаниев, 46), Алишер Одилов, Фаррух Сайфиев, Ратинио.

  • «Қизилқум»: Фарҳод Раҳматов, Шахзод Раҳматуллаев, Лука Раткович (Руслан Розиев, 63), Элбек Отақулов, Никола Кумборович, Самандар Шукуруллаев, Жамбули Жигаури (Озодбек Эргашев, 84), Ғиёс Ризақулов (Нодирхон Неъматхонов, 63), Майкон Дуглас (Шаҳзод Туропов, 84), Диёр Раҳматиллоев (Файзулло Жуманқўзиев, 70), Отабек Жўрақўзиев.

  • Огоҳлантиришлар: Ғиёс Ризақулов (44), Лука Раткович (46), Стипе Перица (71).

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Маркус Рэшфорднинг тақдири: сотиш ёки иккинчи имкониятмиМаркус Рэшфорднинг тақдири: сотиш ёки иккинчи имкониятмиБугун, 21:19Лучано Спаллетти Мишел Ди Грегорионинг ўйини ҳақида фикр билдирдиЛучано Спаллетти Мишел Ди Грегорионинг ўйини ҳақида фикр билдирдиБугун, 20:58Челси Жакарта шаҳрида Милан устидан йирик ғалабага эришдиЧелси Жакарта шаҳрида Милан устидан йирик ғалабага эришдиБугун, 20:39Артур Мело фаолиятини Туркияда давом эттириши мумкинАртур Мело фаолиятини Туркияда давом эттириши мумкинБугун, 20:35«Барселона» юлдузи «ПСЖ»га ўтмоқда: "шов-шув"ли трансфер тафсилотлари!«Барселона» юлдузи «ПСЖ»га ўтмоқда: "шов-шув"ли трансфер тафсилотлари!Бугун, 20:30Ферран Торрес Барселона билан хайрлашиб, Парижга йўл олишни хоҳламоқдаФерран Торрес Барселона билан хайрлашиб, Парижга йўл олишни хоҳламоқдаБугун, 20:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)