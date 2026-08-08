«Нефтчи»дан даҳшатли шоу: Фарғоналиклар «Қизилқум»ни 5:0 ҳисобида тор-мор этди!
Ўзбекистон Суперлигасининг 16-турида амалдаги чемпион ва турнир жадвали пешқадами «Нефтчи» ўз майдонида «Қизилқум»ни қабул қилиб, рақиб дарвозасига жавобсиз 5 та тўп киритди.
Фарғонадаги «Истиқлол» стадионида кечган баҳсда мезбонлар тўлиқ устунлик қилиб, муҳим 3 очкони қўлга киритишди.
Алишер Одиловдан дубль ва йирик ҳисобли таслимият
Учрашув мезбонларнинг тезкор голи билан бошланди. 3-дақиқадаёқ Алишер Одилов ҳисобни очган бўлса, биринчи бўлим тугаши арафасида Жамшид Искандеров фарқни оширди (42-дақиқа).
Иккинчи бўлимда ҳам фарғоналиклар босимни сусайтиришмади:
65-дақиқада Навоий жамоаси ҳимоячиси Самандар Шукуруллаев ўз дарвозасини ишғол қилиб қўйди (автогол).
70-дақиқада легионер Стипе Перица тўрттинчи голни урган бўлса, 83-дақиқада Алишер Одилов дублини расмийлаштириб, ўйинга якуний нуқтани қўйди — 5:0.
Жадвалдаги вазият: «Пахтакор» билан фарқ катталашмоқда
Ушбу йирик ғалабадан сўнг амалдаги чемпион «Нефтчи» ўз очколари сонини 39 тага етказиб олиб, турнир жадвалидаги пешқадамлигини янада мустаҳкамлади. Улар яқин таъқибчиси — 2-ўриндаги «Пахтакор»дан (35 очко) 4 очкога ўзиб кетишган.
Мағлубиятга учраган «Қизилқум» эса 17 очко билан турнир жадвалининг 14-поғонасида қолмоқда.
Мусобақа қайдномаси:
Суперлига. 16-тур
«Нефтчи» — «Қизилқум» 5:0
8 август. Фарғона. «Истиқлол» стадиони.
Голлар: Алишер Одилов (3, 83), Жамшид Искандеров (42), Самандар Шукуруллаев (65, автогол), Стипе Перица (70).
«Нефтчи»: Ботирали Эргашев, Боян Цигер, Икром Алибоев (Владимир Йовович, 62), Иброҳимхалил Йўлдошев, Хуршид Ғиёсов (Асилбек Жумаев, 62), Жамшид Искандеров (Муҳсин Убайдуллаев, 77), Стипе Перица (Зоран Марушич, 77), Анвар Ғофуров (Нурмуҳаммад Абдуғаниев, 46), Алишер Одилов, Фаррух Сайфиев, Ратинио.
«Қизилқум»: Фарҳод Раҳматов, Шахзод Раҳматуллаев, Лука Раткович (Руслан Розиев, 63), Элбек Отақулов, Никола Кумборович, Самандар Шукуруллаев, Жамбули Жигаури (Озодбек Эргашев, 84), Ғиёс Ризақулов (Нодирхон Неъматхонов, 63), Майкон Дуглас (Шаҳзод Туропов, 84), Диёр Раҳматиллоев (Файзулло Жуманқўзиев, 70), Отабек Жўрақўзиев.
Огоҳлантиришлар: Ғиёс Ризақулов (44), Лука Раткович (46), Стипе Перица (71).
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…