BMW Mюнхен заводида янги авлод электр седанини ишлаб чиқаришни бошлади

·0·Авто
BMW Mюнхен заводида янги авлод электр седанини ишлаб чиқаришни бошлади

Немис автомобилсозлик гиганти BMW ўзининг Мюнхендаги асосий заводида инновацион BMW i3 электр седанини серияли ишлаб чиқаришга киритди. Ушбу муҳим қадам компания тарихидаги энг йирик трансформациялардан бири бўлиб, у 2027-йилга бориб корхонани тўлиқ электр автомобиллар ишлаб чиқаришга ўтказиш жараёнининг бошланишини англатади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

1950-йиллардан буён турли автомобилларни ишлаб чиқариб келаётган тарихий заводда улкан ўзгаришлар амалга оширилди. BMW компанияси маълумотига кўра, i3 модели ва келгусидаги Неуе Классе оиласига мансуб бошқа машиналар учун янги куз селектТабле цехлари барпо этилди, якуний йиғиш линиялари ҳамда логистика тизимлари тубдан янгиланди.

Техник янгиликлар ва тасирчан имкониятлар

Мазкур янги i3 модели аввал чиқарилган кичик хетчбекдан тубдан фарқ қилади. Эндиликда ушбу индекс 3 Сериес базасида яратилган ва Неуе Классе архитектурасига асосланган замонавий электр седанга берилди. Автомобил бозорда бевосита Tesla Model 3 моделининг асосий рақобатчисига айланиши кутилмоқда.

Дастлаб бозорга чиқарилаётган BMW i3 50 xDrive версияси икки та электр мотор ва тўлиқ узатмалар тизими билан жиҳозланган. Агрегатларнинг умумий қуввати 463 от кучига, айланиш моменти эса 645 Н·м га тенг бўлиб, седан юз километр тезликка 4,7 сонияда эришади.

Ажойиб масофа ва тезкор қувватлаш

Машина 108,7 кВт·ч қувватга эга тортиш аккумулятори билан таъминланган. ВЛТП цикли бўйича эълон қилинган бир марталик қувват билан юриш масофаси 906 километрни ташкил этади, бу эса i3 моделини BMW'нинг энг "узоққа борувчи" электромобилларидан бирига айлантиради.

800 вольтли электр тизимига асосланган транспорт воситаси қуввати 400 кВ гача бўлган ўзгармас ток станцияларида қувват олишни қўллаб-қувватлайди. Ишлаб чиқарувчининг ҳисоб-китобларига кўра, етарлича қувватли станцияда атиги 10 дақиқа туриш орқали 423 километргача масофани қўшиб олиш мумкин.

Эслатиб ўтамиз, июн ойининг ўрталарида бошланган буюртмалар қабул қилиш жараёнида i3 моделига қизиқиш кутилганидан ҳам юқори бўлиб чиқди. Ҳозирда ишлаб чиқариш ҳажми босқичма-босқич оширилмоқда ва бу лойиҳа Мюнхендаги завод учун ички ёнув двигателли автомобиллар даврининг якунига етишини яқинлаштирмоқда.

BMWЭлектромобилBMW i3Неуе КлассеАвтоянгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Иккинчи қўлдаги Volkswagen ИД 3 электромобилини 9000 фунтдан бошлаб харид қилиш мумкинИккинчи қўлдаги Volkswagen ИД 3 электромобилини 9000 фунтдан бошлаб харид қилиш мумкинБугун, 18:26Porsche GT раҳбари 911 GT3 келажаги нима учун янада яхшиланишини айтдиPorsche GT раҳбари 911 GT3 келажаги нима учун янада яхшиланишини айтдиБугун, 12:20Ватикан боғларида Fiat Тополино билан ҳайдаш синови ўтказилдиВатикан боғларида Fiat Тополино билан ҳайдаш синови ўтказилдиБугун, 10:29Нурободда даҳшатли ЙТҲ: Ҳаракатдаги юк автомобили ёниб кетди (видео)Нурободда даҳшатли ЙТҲ: Ҳаракатдаги юк автомобили ёниб кетди (видео)Кеча, 18:58BMW автомобилларидаги фильмлар рекламаси ҳайдовчиларни норози қилмоқдаBMW автомобилларидаги фильмлар рекламаси ҳайдовчиларни норози қилмоқдаКеча, 17:25Буюк Британия ҳукумати электромобиллар савдоси режаларини юмшатишни муҳокама қилмоқдаБуюк Британия ҳукумати электромобиллар савдоси режаларини юмшатишни муҳокама қилмоқдаКеча, 17:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин