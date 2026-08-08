BMW Mюнхен заводида янги авлод электр седанини ишлаб чиқаришни бошлади
Немис автомобилсозлик гиганти BMW ўзининг Мюнхендаги асосий заводида инновацион BMW i3 электр седанини серияли ишлаб чиқаришга киритди. Ушбу муҳим қадам компания тарихидаги энг йирик трансформациялардан бири бўлиб, у 2027-йилга бориб корхонани тўлиқ электр автомобиллар ишлаб чиқаришга ўтказиш жараёнининг бошланишини англатади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
1950-йиллардан буён турли автомобилларни ишлаб чиқариб келаётган тарихий заводда улкан ўзгаришлар амалга оширилди. BMW компанияси маълумотига кўра, i3 модели ва келгусидаги Неуе Классе оиласига мансуб бошқа машиналар учун янги куз селектТабле цехлари барпо этилди, якуний йиғиш линиялари ҳамда логистика тизимлари тубдан янгиланди.
Техник янгиликлар ва тасирчан имкониятларМазкур янги i3 модели аввал чиқарилган кичик хетчбекдан тубдан фарқ қилади. Эндиликда ушбу индекс 3 Сериес базасида яратилган ва Неуе Классе архитектурасига асосланган замонавий электр седанга берилди. Автомобил бозорда бевосита Tesla Model 3 моделининг асосий рақобатчисига айланиши кутилмоқда.
Дастлаб бозорга чиқарилаётган BMW i3 50 xDrive версияси икки та электр мотор ва тўлиқ узатмалар тизими билан жиҳозланган. Агрегатларнинг умумий қуввати 463 от кучига, айланиш моменти эса 645 Н·м га тенг бўлиб, седан юз километр тезликка 4,7 сонияда эришади.
Ажойиб масофа ва тезкор қувватлашМашина 108,7 кВт·ч қувватга эга тортиш аккумулятори билан таъминланган. ВЛТП цикли бўйича эълон қилинган бир марталик қувват билан юриш масофаси 906 километрни ташкил этади, бу эса i3 моделини BMW'нинг энг "узоққа борувчи" электромобилларидан бирига айлантиради.
800 вольтли электр тизимига асосланган транспорт воситаси қуввати 400 кВ гача бўлган ўзгармас ток станцияларида қувват олишни қўллаб-қувватлайди. Ишлаб чиқарувчининг ҳисоб-китобларига кўра, етарлича қувватли станцияда атиги 10 дақиқа туриш орқали 423 километргача масофани қўшиб олиш мумкин.
Эслатиб ўтамиз, июн ойининг ўрталарида бошланган буюртмалар қабул қилиш жараёнида i3 моделига қизиқиш кутилганидан ҳам юқори бўлиб чиқди. Ҳозирда ишлаб чиқариш ҳажми босқичма-босқич оширилмоқда ва бу лойиҳа Мюнхендаги завод учун ички ёнув двигателли автомобиллар даврининг якунига етишини яқинлаштирмоқда.
…