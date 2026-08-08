Дастурчи GeForce RTX 2060 графигига сувни тўғридан-тўғри оқизди

·85·Техно
Дастурчи GeForce RTX 2060 графигига сувни тўғридан-тўғри оқизди
Қисқача

ТрашБенч лақабли технология энтузиасти GeForce RTX 2060 видеокартасининг ишлаётган GPU кристаллига сувни бевосита оқизиб, ядро ҳароратини 28 даражагача, энг қизғин нуқтани эса 41 даражагача пасайтирди. Унигине Ҳеавен тестида бу усул стандарт завод радиаторидан тахминан 42 даража, 360 миллиметрли радиаторли анъанавий суюқлик совутиш тизимидан эса 8 даража самаралироқ бўлди.

ixbt.com маълумотига кўра, ТрашБенч лақабли технология энтузиасти GeForce RTX 2060 видеокартаси билан ўта хавфли ва ноодатий тажриба ўтказди. У стандарт радиатор ёки анъанавий сув блокидан воз кечиб, совутувчи суюқликни бевосита ишлаётган GPU кристаллининг устига оқизди ва натижада ҳароратни кескин пасайтиришга эришди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълум бўлишича, ушбу тажриба бир неча босқичда амалга оширилган. Дастлаб моддер ғояни ишдан чиққан RTX 3060 платасида синаб кўрган. Очиқ кристалл атрофида 3D-принтерда чиқарилган махсус пластмасса блок ўрнатилиб, таглик юзаси эпокси елим ёрдамида пухта герметизация қилинган.

Бошланғич босқичларда тузилма оқиш ҳолатларини келтириб чиқарган, шу боис герметиклик масаласини ҳал қилиш учун герметик таркибни бир неча бор қайтадан ишлашга тўғри келган. Муваффақиятли синовлардан сўнг шунга ўхшаш конструкция GeForce GTХ 980 моделида ҳам синаб кўрилди.

Тажриба натижалари ва самарадорлик

Асосий ва ишчи синов тўлиқ созланган GeForce RTX 2060 видеокартасида бажарилди, бу эса янги усулнинг самарадорлигини оддий ечимлар билан таққослаш имконини берди. Унигине Ҳеавен тестида стандарт завод радиатори билан жиҳозланган видеокарта тахминан 70 даражагача қизиган эди.

Кейинги босқичда 360 миллиметрли радиаторга эга анъанавий суюқлик совутиш тизими ўрнатилди ва ҳарорат 36 даражагача тушди. Шундан сўнг радиатор ҳамда одатий сув блоки бутунлай олиб ташланиб, насос сувни идишдан тўғридан-тўғри ишлаётган GPU сиртига йўналтириши таъминланди.

Натижада ядро ҳарорати 28 даражагача пасайди, энг қизғин нуқтанинг ҳарорати эса атиги 41 даражани ташкил этди. Шундай қилиб, суюқликнинг кристалл билан бевосита учраши ядро ҳарорати бўйича стандарт совутишдан тахминан 42 даражага, 360 миллиметрли радиаторли тизимдан эса 8 даражага самаралироқ бўлиб чиқди.

Бошқа қурилмалардаги синовлар ва хавфлар

ТрашБенч ўхшаш тажрибани Intel Коре i5-7600K процессорида ҳам такрорлаб кўрди, бироқ процессорда сувни тўғридан-тўғри узатиш усули одатий суюқлик совутиш тизимидан устун келолмади. Бу усулнинг самарадорлиги айнан қайси чип ва қандай конструкция ишлатилишига боғлиқлигини кўрсатди.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, бундай схема оддий фойдаланувчилар учун мутлақо яроқсиз. Суюқлик кристалл, таглик, хотира ва бошқа қисмларга бевосита тегиб тургани боис, ҳатто энг кичик носозлик ёки сизиб чиқиш ҳам видеокартани ва бутун тизимни бир зумда ишдан чиқариши мумкин.

Шунга қарамай, ушбу тажриба суюқлик билан совутиш чегаралари қаерда эканини яққол кўрсатиб берди. Суюқлик иссиқлик манбаига қанчалик яқин бўлса, кремний кристаллидан энергия чиқариб юбориш шунчалик юқори самарадорликка эга бўлиши исботланди.

GeForce RTX 2060Суюқлик совутиш тизимиGPUМоддингТажриба
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

OnePlus Европа бозорини тарк этмоқда ва фойдаланувчиларга совғалар тарқатмоқдаOnePlus Европа бозорини тарк этмоқда ва фойдаланувчиларга совғалар тарқатмоқдаБугун, 06:54Коинотда япон ракетасининг қолдиғи жуда аниқ суратга олиндиКоинотда япон ракетасининг қолдиғи жуда аниқ суратга олиндиБугун, 04:28Даркнетга Boeing самолётларининг махфий чизмалари сизиб чиқдиДаркнетга Boeing самолётларининг махфий чизмалари сизиб чиқдиБугун, 03:20Amazonнинг Техасдаги янги лойиҳаси АҚШдаги энг йирик экологик ифлослантирувчига айланиши мумкинAmazonнинг Техасдаги янги лойиҳаси АҚШдаги энг йирик экологик ифлослантирувчига айланиши мумкинБугун, 02:22Redmi 17 Европада сотувга чиқди: 7500 мА·ч батарея ва 120 Hz экранRedmi 17 Европада сотувга чиқди: 7500 мА·ч батарея ва 120 Hz экранБугун, 01:29OpenAI тақдимотлар тайёрловчи НехтСлиде стартапини сотиб олдиOpenAI тақдимотлар тайёрловчи НехтСлиде стартапини сотиб олдиБугун, 00:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди