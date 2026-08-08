Дастурчи GeForce RTX 2060 графигига сувни тўғридан-тўғри оқизди
ТрашБенч лақабли технология энтузиасти GeForce RTX 2060 видеокартасининг ишлаётган GPU кристаллига сувни бевосита оқизиб, ядро ҳароратини 28 даражагача, энг қизғин нуқтани эса 41 даражагача пасайтирди. Унигине Ҳеавен тестида бу усул стандарт завод радиаторидан тахминан 42 даража, 360 миллиметрли радиаторли анъанавий суюқлик совутиш тизимидан эса 8 даража самаралироқ бўлди.
ixbt.com маълумотига кўра, ТрашБенч лақабли технология энтузиасти GeForce RTX 2060 видеокартаси билан ўта хавфли ва ноодатий тажриба ўтказди. У стандарт радиатор ёки анъанавий сув блокидан воз кечиб, совутувчи суюқликни бевосита ишлаётган GPU кристаллининг устига оқизди ва натижада ҳароратни кескин пасайтиришга эришди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълум бўлишича, ушбу тажриба бир неча босқичда амалга оширилган. Дастлаб моддер ғояни ишдан чиққан RTX 3060 платасида синаб кўрган. Очиқ кристалл атрофида 3D-принтерда чиқарилган махсус пластмасса блок ўрнатилиб, таглик юзаси эпокси елим ёрдамида пухта герметизация қилинган.
Бошланғич босқичларда тузилма оқиш ҳолатларини келтириб чиқарган, шу боис герметиклик масаласини ҳал қилиш учун герметик таркибни бир неча бор қайтадан ишлашга тўғри келган. Муваффақиятли синовлардан сўнг шунга ўхшаш конструкция GeForce GTХ 980 моделида ҳам синаб кўрилди.
Тажриба натижалари ва самарадорликАсосий ва ишчи синов тўлиқ созланган GeForce RTX 2060 видеокартасида бажарилди, бу эса янги усулнинг самарадорлигини оддий ечимлар билан таққослаш имконини берди. Унигине Ҳеавен тестида стандарт завод радиатори билан жиҳозланган видеокарта тахминан 70 даражагача қизиган эди.
Кейинги босқичда 360 миллиметрли радиаторга эга анъанавий суюқлик совутиш тизими ўрнатилди ва ҳарорат 36 даражагача тушди. Шундан сўнг радиатор ҳамда одатий сув блоки бутунлай олиб ташланиб, насос сувни идишдан тўғридан-тўғри ишлаётган GPU сиртига йўналтириши таъминланди.
Натижада ядро ҳарорати 28 даражагача пасайди, энг қизғин нуқтанинг ҳарорати эса атиги 41 даражани ташкил этди. Шундай қилиб, суюқликнинг кристалл билан бевосита учраши ядро ҳарорати бўйича стандарт совутишдан тахминан 42 даражага, 360 миллиметрли радиаторли тизимдан эса 8 даражага самаралироқ бўлиб чиқди.
Бошқа қурилмалардаги синовлар ва хавфларТрашБенч ўхшаш тажрибани Intel Коре i5-7600K процессорида ҳам такрорлаб кўрди, бироқ процессорда сувни тўғридан-тўғри узатиш усули одатий суюқлик совутиш тизимидан устун келолмади. Бу усулнинг самарадорлиги айнан қайси чип ва қандай конструкция ишлатилишига боғлиқлигини кўрсатди.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, бундай схема оддий фойдаланувчилар учун мутлақо яроқсиз. Суюқлик кристалл, таглик, хотира ва бошқа қисмларга бевосита тегиб тургани боис, ҳатто энг кичик носозлик ёки сизиб чиқиш ҳам видеокартани ва бутун тизимни бир зумда ишдан чиқариши мумкин.
Шунга қарамай, ушбу тажриба суюқлик билан совутиш чегаралари қаерда эканини яққол кўрсатиб берди. Суюқлик иссиқлик манбаига қанчалик яқин бўлса, кремний кристаллидан энергия чиқариб юбориш шунчалик юқори самарадорликка эга бўлиши исботланди.
…