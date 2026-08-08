Х платформаси контент яратувчилар учун даромад улашиш тизимини ўзгартирмоқда
Элон Маск эгалигидаги Х платформаси мавжуд Ревенуе Шаринг дастурини ёпиб, унинг ўрнига Оригинал Контент Ревардс тизимини жорий этмоқда. Янги иштирокчиларни қабул қилиш дарҳол тўхтатилади, амалдаги қатнашчилар эса 7-сентябргача эски тизим бўйича даромад олади ва 2024-йил 8-сентябрдан янги дастур учун қайта ариза топшириши керак.
Элон Маск эгалигидаги Х (собиқ Twitter) ижтимоий тармоғи блогерлар ва таъсир ўтказувчилар учун мўлжалланган даромадларни тақсимлаш дастурини тубдан ислоҳ қилишини эълон қилди. Ушбу ўзгариш платформада муаллифлик ҳуқуқига эга бўлмаган ва оммавий кўчирилган маълумотларнинг кўпайиб кетишига қарши курашиш ҳамда ўзига хос контентни рағбатлантиришга қаратилгани билан муҳим аҳамият касб этади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, компания мавжуд Ревенуе Шаринг дастурини ёпиб, унинг ўрнига янги Оригинал Контент Ревардс тизимини жорий этмоқда. Янги қоидаларга кўра, Х платформаси дарҳол янги иштирокчиларни қабул қилишни тўхтатади. Ҳозирги иштирокчилар жорий йилнинг 7-сентябрига қадар эски тизим бўйича даромад олишда давом этадилар.
Янги дастурга ўтиш шартлари2024-йил 8-сентябрдан бошлаб мавжуд иштирокчилар янги дастурда қатнашиш учун қайтадан ариза топширишлари талаб этилади. Бунда қатнашчилар учун аввалгидек айрим талаблар сақланиб қолади. Хусусан, улар Х платформасининг Премиум обуна турларидан бирига эга бўлиши, шунингдек, тасдиқланган 500 та обуначига ва охирги 90 кун ичида тасдиқланган фойдаланувчилардан 500 000 та Асосий Лента (Ҳоме Тимелине) таассуротига эга бўлиши шарт.
Бироқ, асосий ўзгариш муаллифликнинг ўзига хослигига қаратилган қаттиқ талабларда намоён бўлади. Эндиликда асл репортажлар, таҳлилий материаллар, шахсан ўзи яратган фото ва видеолар, шунингдек, муаллиф томонидан тайёрланган мемлар ҳамда графикалар ҳақиқий оригинал контент сифатида баҳоланади. Изоҳлар ва шарҳлар ҳам ҳисобга олинади, бироқ бошқаларнинг материалларидан фойдаланилганда сезиларли даражада ўзига хос қиймат қўшиш талаб этилади.
Қайси постлар мукофотланмайди?
- Бошқа аккаунтлардан шунчаки кўчирилган постлар
- Бировнинг саҳифасидан юклаб олиниб, қайта юкланган видеолар
- Мазмунли ўзгаришларсиз тарқатилган репостлар
Х вакили Аллегра Жакчианинг таъкидлашича, эски дастур ўз рағбатлантириш механизмлари бўйича мувозанатни йўқотган. Унинг сўзларига кўра, контент яратувчилар максимал фойда олиш кетидан қувиш эмас, балки платформага мутлақо янги қиймат олиб киришга эътибор қаратишлари лозим. Компания келгусида ҳам алгоритмларни такомиллаштириб, талаблар даражасини босқичма-босқич ошириб боришни режалаштирган.
…