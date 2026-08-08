Х платформаси контент яратувчилар учун даромад улашиш тизимини ўзгартирмоқда

·46·Техно
Х платформаси контент яратувчилар учун даромад улашиш тизимини ўзгартирмоқда
Қисқача

Элон Маск эгалигидаги Х платформаси мавжуд Ревенуе Шаринг дастурини ёпиб, унинг ўрнига Оригинал Контент Ревардс тизимини жорий этмоқда. Янги иштирокчиларни қабул қилиш дарҳол тўхтатилади, амалдаги қатнашчилар эса 7-сентябргача эски тизим бўйича даромад олади ва 2024-йил 8-сентябрдан янги дастур учун қайта ариза топшириши керак.

Элон Маск эгалигидаги Х (собиқ Twitter) ижтимоий тармоғи блогерлар ва таъсир ўтказувчилар учун мўлжалланган даромадларни тақсимлаш дастурини тубдан ислоҳ қилишини эълон қилди. Ушбу ўзгариш платформада муаллифлик ҳуқуқига эга бўлмаган ва оммавий кўчирилган маълумотларнинг кўпайиб кетишига қарши курашиш ҳамда ўзига хос контентни рағбатлантиришга қаратилгани билан муҳим аҳамият касб этади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, компания мавжуд Ревенуе Шаринг дастурини ёпиб, унинг ўрнига янги Оригинал Контент Ревардс тизимини жорий этмоқда. Янги қоидаларга кўра, Х платформаси дарҳол янги иштирокчиларни қабул қилишни тўхтатади. Ҳозирги иштирокчилар жорий йилнинг 7-сентябрига қадар эски тизим бўйича даромад олишда давом этадилар.

Янги дастурга ўтиш шартлари

2024-йил 8-сентябрдан бошлаб мавжуд иштирокчилар янги дастурда қатнашиш учун қайтадан ариза топширишлари талаб этилади. Бунда қатнашчилар учун аввалгидек айрим талаблар сақланиб қолади. Хусусан, улар Х платформасининг Премиум обуна турларидан бирига эга бўлиши, шунингдек, тасдиқланган 500 та обуначига ва охирги 90 кун ичида тасдиқланган фойдаланувчилардан 500 000 та Асосий Лента (Ҳоме Тимелине) таассуротига эга бўлиши шарт.

Бироқ, асосий ўзгариш муаллифликнинг ўзига хослигига қаратилган қаттиқ талабларда намоён бўлади. Эндиликда асл репортажлар, таҳлилий материаллар, шахсан ўзи яратган фото ва видеолар, шунингдек, муаллиф томонидан тайёрланган мемлар ҳамда графикалар ҳақиқий оригинал контент сифатида баҳоланади. Изоҳлар ва шарҳлар ҳам ҳисобга олинади, бироқ бошқаларнинг материалларидан фойдаланилганда сезиларли даражада ўзига хос қиймат қўшиш талаб этилади.

Қайси постлар мукофотланмайди?

  • Бошқа аккаунтлардан шунчаки кўчирилган постлар
  • Бировнинг саҳифасидан юклаб олиниб, қайта юкланган видеолар
  • Мазмунли ўзгаришларсиз тарқатилган репостлар
Эслатиб ўтамиз, Х платформаси аввал ҳам даромад улашиш дастурини тартибга солишга уриниб кўрган эди. Масалан, апрель ойида агрегаторлар ва кликбейт аккаунтларининг тўловлари камайтирилган, бироқ бу оммавий эътирозларга сабаб бўлганидан сўнг Элон Маск баъзи ўзгаришларни бекор қилган эди.

Х вакили Аллегра Жакчианинг таъкидлашича, эски дастур ўз рағбатлантириш механизмлари бўйича мувозанатни йўқотган. Унинг сўзларига кўра, контент яратувчилар максимал фойда олиш кетидан қувиш эмас, балки платформага мутлақо янги қиймат олиб киришга эътибор қаратишлари лозим. Компания келгусида ҳам алгоритмларни такомиллаштириб, талаблар даражасини босқичма-босқич ошириб боришни режалаштирган.

ХЭлон МаскТехнологияБлогерларЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

OnePlus Европа бозорини тарк этмоқда ва фойдаланувчиларга совғалар тарқатмоқдаOnePlus Европа бозорини тарк этмоқда ва фойдаланувчиларга совғалар тарқатмоқдаБугун, 06:54Коинотда япон ракетасининг қолдиғи жуда аниқ суратга олиндиКоинотда япон ракетасининг қолдиғи жуда аниқ суратга олиндиБугун, 04:28Даркнетга Boeing самолётларининг махфий чизмалари сизиб чиқдиДаркнетга Boeing самолётларининг махфий чизмалари сизиб чиқдиБугун, 03:20Amazonнинг Техасдаги янги лойиҳаси АҚШдаги энг йирик экологик ифлослантирувчига айланиши мумкинAmazonнинг Техасдаги янги лойиҳаси АҚШдаги энг йирик экологик ифлослантирувчига айланиши мумкинБугун, 02:22Redmi 17 Европада сотувга чиқди: 7500 мА·ч батарея ва 120 Hz экранRedmi 17 Европада сотувга чиқди: 7500 мА·ч батарея ва 120 Hz экранБугун, 01:29OpenAI тақдимотлар тайёрловчи НехтСлиде стартапини сотиб олдиOpenAI тақдимотлар тайёрловчи НехтСлиде стартапини сотиб олдиБугун, 00:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди