Клемсон университети ва BMW ўзидан кўп энергия ишлаб чиқарувчи электромобил яратди

·39·Авто
Клемсон университети ва BMW ўзидан кўп энергия ишлаб чиқарувчи электромобил яратди
Қисқача

Клемсон университети магистрантлари BMW кўмагида кундузги шаҳар шароитида сарфлаганидан кўра кўпроқ электр энергияси ишлаб чиқарадиган экспериментал Дееп Oraнге 17 электромобилини яратди. Луминетта деб номланган икки эшикли прототипнинг оғирлиги 550 килограмм бўлиб, унга 1700 дан ортиқ қуёш элементи ўрнатилган.

Клемсон университети магистрантлари BMW компанияси кўмагида кундузги шаҳар шароитида ўзи сарфлайдиганидан кўра кўпроқ электр токи ишлаб чиқаришга қодир бўлган экспериментал Деэп Oraнге 17 электромобилини тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, Луминетта номи олган бу ноёб лойиҳа автомсозликда анъанавий қувват ва тезлик ўрнига ўта юқори самарадорликка эътибор қаратилгани билан аҳамиятлидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Енгил конструкция ва аэродинамика

Лойиҳани амалга ошириш 2024-йилнинг кузида бошланган бўлиб, 16 нафар магистр-талаба олдига энергия жиҳатидан ижобий балансга эга бўлган машина яратиш вазифаси қўйилганди. Икки йиллик тинимсиз меҳнат натижасида яратилган икки эшикли прототипнинг оғирлиги атиги 550 килограммни ташкил этади. Бу кўрсаткич замонавий оммавий серияли автомобилларникидан уч баробар енгил эканини англатади.

Машинанинг бундай кам вазнга эга бўлиши комбинацияланган шасси туфайли амалга ошди. Унинг тузилишида йўловчилар хавфсизлигини таъминлаш учун пўлат, шунингдек алюминий, углерод пластиги ва 3D-принтер ёрдамида тайёрланган металл бирикма деталлари ишлатилган. Автомобилнинг ўзига хос бурчакли ташқи кўриниши ҳам шунчаки дизайн ечими бўлмай, аэродинамикани яхшилаш мақсадида қути-балиқ шаклидан илҳомланган ҳолда лойиҳалаштирилган.

Қуёш панеллари ва энергия самарадорлиги

Луминетта модели ташқи юзасига Германиянинг Фраунҳофер ИСE институти билан ҳамкорликда ишлаб чиқилган 1700 дан ортиқ қуёш элементлари ўрнатилгани билан ажралиб туради. Ушбу панеллар автомобил ҳаракатланаётган пайтда ҳам, тўхтаб турган вақтда ҳам электр энергиясини ҳосил қилиш имкониятига эга. Қизиигарлиси, улар ҳатто қисман соя тушган шароитда ҳам ишлай олади, бу эса бинолар ва дарахтлар орасидаги шаҳар муҳити учун фавқулодда муҳимдир.

Ишлаб чиқувчилар машинанинг имкониятларини турли иқлим шароитига эга тўртта шаҳар — Гринвилл, Франкфурт, Мадрид ва Мумбай мисолида моделлаштириб кўришди. Ўртача 19 километрлик кундузги йўналиш учун қуёш панеллари тахминан 50 километрлик масофага етадиган энергия ишлаб чиқарган. Яни, ҳисоб-китоб сценарийсида қуёш генерацияси кундузги сафарга сарфланадиган энергиядан 2,5 баробар кўп бўлиб чиқди.

Шунингдек, машинанинг юриш масофасини оширишга рекуператив тормозланиш тизими, моментни ақлли тақсимлаш технологияси ва қувват блокини бошқаришнинг оптималлаштирилган алгоритмлари ёрдам берган. Электр моторларининг аниқ қуввати ҳозирча ошкор этилмаган, чунки бу лойиҳада динамика иккинчи даражали масала бўлган.

Талабалар замонавий технологияларни ҳам четда қолдирмаган: транспорт воситаси машина ва унинг энергия тизими кўрсаткичларини реал вақт режимида кўрсатиб турувчи махсус интерфейсга эга бўлиб, мультимедиа тизими Apple КарПлай ва Android Auto функцияларини қўллаб-қувватлайди. Битирувчилар ўқишни якунлаган бўлса-да, прототип Клемсон университетининг тадқиқот платформаси сифатида қолади ва унинг оммавий дебюти 2027-йилги СEС кўргазмасида бўлиб ўтиши режалаштирилган.

ЭлектромобилBMWҚуёш панеллариИнновацияТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

BMW Mюнхен заводида янги авлод электр седанини ишлаб чиқаришни бошладиBMW Mюнхен заводида янги авлод электр седанини ишлаб чиқаришни бошладиКеча, 21:25Иккинчи қўлдаги Volkswagen ИД 3 электромобилини 9000 фунтдан бошлаб харид қилиш мумкинИккинчи қўлдаги Volkswagen ИД 3 электромобилини 9000 фунтдан бошлаб харид қилиш мумкинКеча, 18:26Porsche GT раҳбари 911 GT3 келажаги нима учун янада яхшиланишини айтдиPorsche GT раҳбари 911 GT3 келажаги нима учун янада яхшиланишини айтдиКеча, 12:20Ватикан боғларида Fiat Тополино билан ҳайдаш синови ўтказилдиВатикан боғларида Fiat Тополино билан ҳайдаш синови ўтказилдиКеча, 10:29Нурободда даҳшатли ЙТҲ: Ҳаракатдаги юк автомобили ёниб кетди (видео)Нурободда даҳшатли ЙТҲ: Ҳаракатдаги юк автомобили ёниб кетди (видео)07.08, 18:58BMW автомобилларидаги фильмлар рекламаси ҳайдовчиларни норози қилмоқдаBMW автомобилларидаги фильмлар рекламаси ҳайдовчиларни норози қилмоқда07.08, 17:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин