Автобусларда янги тартиб: 1 сентябрдан назорат кучаяди

·0·Жамият
Автобусларда янги тартиб: 1 сентябрдан назорат кучаяди

Ўзбекистонда шаҳар автобусларидан фойдаланувчи йўловчилар учун муҳим қоида кучга кирмоқда. 2026 йил 1 сентябрдан брутто-шартнома асосида ишлайдиган мунтазам шаҳар автобусларида йўлкира автобусга чиққан заҳоти тўланган бўлиши шарт.

Энг муҳим ўзгариш шундаки, йўловчи «кейинроқ валидаторга теккизаман» деб ҳаракатни давом эттира олмайди. Тўлов ёки имтиёз ҳуқуқи автобусга чиқиш вақтида тасдиқланмаса, у расман чиптасиз йўловчи деб ҳисобланиши мумкин.

Янги қоида айнан нимани ўзгартиради?

Вазирлар Маҳкамасининг 2026 йил 3 июндаги 276-сон қарори билан брутто-шартнома асосида ташкил этилган мунтазам шаҳар автобус йўналишларида тўлов интизомини кучайтириш белгиланди. Янги тартиб 1 сентябрдан амал қила бошлайди.

Йўловчи автобусга кириши билан йўлкирани қуйидаги усуллардан бири орқали тўлаши мумкин:

— транспорт картасини валидаторга теккизиш;

— банк картаси орқали контактсиз тўлов қилиш;

— смартфон ва бошқа электрон воситалардан фойдаланиш;

— ижтимоий ёки транспорт картасини валидаторга теккизиб, имтиёзли ёки бепул юриш ҳуқуқини тасдиқлаш.

Қарорда NFC, QR, биометрик тўлов, BLE ва UWB каби жорий этилаётган бошқа электрон технологиялардан фойдаланиш имконияти ҳам назарда тутилган.

«Бироздан кейин тўлайман» энди иш бермайди

Янги тартибнинг энг муҳим қисми айнан шу.

Агар йўловчи автобусга чиққан пайтда белгиланган усуллардан бири орқали йўлкирани тўламаса ёки бепул ва имтиёзли юриш ҳуқуқини валидатор орқали тасдиқламаса, у автобусда чиптасиз ҳаракатланаётган деб ҳисобланади.

Демак, назоратчи автобусга кирганидан кейингина карта ёки телефонни валидаторга теккизиш кеч бўлиши мумкин.

Янги тизимнинг мантиғи оддий: автобусга чиқдингиз — тўловни ҳам шу заҳоти амалга оширдингиз.

Жарима қанча бўлиши мумкин?

Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 144-моддасига кўра, шаҳар ичида ва шаҳар атрофида ҳаракатланувчи автобусда чиптасиз юриш базавий ҳисоблаш миқдорининг ўндан бир қисми миқдорида жаримага сабаб бўлади.

2026 йил 1 сентябрдан базавий ҳисоблаш миқдори 440 минг сўмга оширилади. Демак, амалдаги норма ўзгармаса, чиптасиз юриш учун жарима 44 минг сўмни ташкил этади.

Бу назарий талаб эмас. Масалан, Транспорт вазирлиги маълумотига кўра, 2026 йилнинг 16 мартига қадар автобусларда чиптасиз юрганларга нисбатан йил бошидан 26 564 та маъмурий баённома расмийлаштирилган.

Имтиёзли йўловчилар ҳам валидатордан фойдаланиши керак

Яна бир муҳим жиҳат: «менда бепул юриш ҳуқуқи бор» деганнинг ўзи етарли бўлмайди.

Имтиёзли ёки бепул қатнов ҳуқуқига эга йўловчи ҳам ижтимоий ёки транспорт картасини валидаторга теккизиб, ўз ҳуқуқини тасдиқлаши керак. Акс ҳолда тизимда қатнов қайд этилмайди ва йўловчининг мақоми бўйича савол пайдо бўлиши мумкин.

Шу сабаб 1 сентябрдан энг оддий одатни шакллантириш кифоя: автобусга кириш — валидатор — кейин ҳаракатни давом эттириш.

Ўзгариш фақат тўлов билан чекланмайди

Ҳукумат қарори жамоат транспорти тизимида бошқа янгиликларни ҳам назарда тутади.

Жумладан, шаҳар чегарасидан 5 километргача, айрим тасдиқланган бош режалар бўйича эса 12 километргача ташқарига чиқувчи йўналишлар ҳам шаҳар автобус йўналишлари сифатида қаралиши белгиланган.

Шунингдек, 1 сентябрга қадар Тошкент жамоат транспорти ва шаҳар атрофи электр поездлари учун интеграциялашган тўлов тизими, жумладан «электропоезд — автобус» ва «электропоезд — метро» тариф режаларини жорий этиш вазифаси қўйилган.

Йўловчиларга энг муҳим эслатма

1 сентябрдан кейин автобусга чиққан заҳоти карта, смартфон ёки бошқа электрон восита орқали тўлов қилишни унутмаслик керак.

Айниқса кундалик қатновчилар учун бир неча сониялик кечикиш ҳам кераксиз жарима ва назоратчи билан тушунмовчиликка айланиши мумкин.

Янги тартибда асосий қоида жуда содда: автобусга кирдингизми — йўлкирани дарҳол тасдиқланг.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда формадаги шахслар уйма-уй юриб 400 минг сўм пул сўраётгани айтилмоқдаТошкентда формадаги шахслар уйма-уй юриб 400 минг сўм пул сўраётгани айтилмоқдаБугун, 16:30Қозоғистондан сохта «трансфер»: Бухорода абитуриентни 26 миллионга чув туширмоқчи бўлишдиҚозоғистондан сохта «трансфер»: Бухорода абитуриентни 26 миллионга чув туширмоқчи бўлишдиБугун, 11:26Тошкентда 20 минг долларлик «қабул» ваъдаси фош бўлди (видео)Тошкентда 20 минг долларлик «қабул» ваъдаси фош бўлди (видео)Бугун, 11:09Яккасаройда инсон ҳаётини қутқарган ходимлар тақдирландиЯккасаройда инсон ҳаётини қутқарган ходимлар тақдирландиБугун, 09:44Озодбек Назарбеков: "Қўшиқларимни айтавер, хоҳласанг клип ҳам чиқар" (видео)Озодбек Назарбеков: "Қўшиқларимни айтавер, хоҳласанг клип ҳам чиқар" (видео)Бугун, 09:20Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилдиКореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилдиБугун, 05:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди