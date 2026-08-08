Kindle Скрибе Колорсофт: рангли экранли гаджет имкониятлари

·0·Техно
Kindle Скрибе Колорсофт: рангли экранли гаджет имкониятлари

ixbt.com маълумотига кўра, янги Kindle Скрибе Колорсофт электрон китоби ва рақамли блокноти икки ойлик синовлардан сўнг ўзига хос аудиторияга мўлжалланган қурилма эканлигини кўрсатди. Ташқи кўриниши жозибали ва енгил бўлишига қарамай, мазкур гаджет ўзининг юқори нархи ва катталиги сабабли оддий фойдаланувчилар учун кундалик заруриятга айлана олмайди. Шунга қарам сифатида, рангли дисплейли ва қоғозга ёзиш имконини берувчи қурилмани узоқ кутган фойдаланувчилар учун бу қизиқарли танлов бўлиши мумкин. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Қурилманинг бошланғич нархи 630 АҚШ долларини ташкил этади ва у қора ҳамда бинафша (Фиг) рангларда сотувга чиқарилган. Оғирлиги атиги 400 грамм бўлиб, 11 дюймли экран ўлчами одатдаги қоғоз варағига яқинлашади. Юпқа корпус дизайни кишини ҳайратга солса-да, унинг катта ўлчами уни бир қўлда бемалол тутиб туриш имконини бермайди. Синов натижаларига кўра, ундан фойдаланиш ётоқда тиззага таяниб ўтирганда ёки стол устига қўйилганда энг қулай эканлиги аниқланган.

Портативлик ва фойдаланиш муҳити

Одатда электрон китоблар ихчамлиги билан ажралиб туради ва уларни сумкада олиб юриш қулай. Бироқ Kindle Скрибе Колорсофт гаджетининг ўлчамлари туфайли уни ҳар доим ҳам ёнида олиб юриб бўлмайди. Шу билан бирга, фаол қайдлар ёзувчилар ёки тадқиқотчилар учун уни иш сумкасига солиб, идора ёки қаҳвахонага олиб бориш мақсадга мувофиқдир. Йўл-йўлакай ёки шифокор қабулхонасида навбат кутаётганда ундан фойдаланиш унчалик қулай эмаслиги таъкидланмоқда.

Катталаштирилган экран ёзиш, эскизлар чизиш ва диаграммалар тузиш учун кўпроқ жой тақдим этади. Шунингдек, ПДФ форматидаги ҳужжатларни ўқиш анча осонлашади. Бироқ экран катталашгани сари анъанавий кичик Kindle қурилмаларига хос бўлган шинамлик ҳиссиёти бироз йўқолиши ҳам мумкин. Каттароқ экран ёрдамида жадвалли ва харитали китобларни мутолаа қилиш қулайроқ кечади.

Рангли экран ва рақамли кундаликлар

Қурилма кундалик, ҳафталик ва ойлик режалаштирувчилар учун тайёр шаблонлар билан таъминланган бўлиб, бу ранг-баранг рақамли кундалик юритишни осонлаштиради. Китоб ўқиб бўлингач, дарҳол рақамли дафтарга ўтиб, мутолаа натижаларини қайд этиш жуда самарали ечим экани маълум бўлди. Қурилма билан бирга келадиган Kindle Скрибе Пен қаламчаси ён қисмига магнит ёрдамида ёпишади, қўлда тутишга қулай ва турли ҳаракатларга мослаб дастурлаштирилиши мумкин. Ундаги ўчиргич силлиқ ишлайди ва деярли кечикишларсиз жавоб беради.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, рангли дисплей қизиқарли хусусият бўлса-да, ранглар оддий планшетлардагидек ёрқин эмас, балки юмшоқ маркер тусларини эслатади. Бу қайдлар ёзиш учун унчалик муаммо туғдирмайди, лекин комикслар ва бошқа визуал контентлар асл рангидек бой кўринмаслигини англатади.

KindleСкрибеКолорсофтЭлектрон китобПланшет
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NASA космосга юборилган ноутбукларни қандай ўзгартиргани маълум бўлдиNASA космосга юборилган ноутбукларни қандай ўзгартиргани маълум бўлдиБугун, 20:51ChatGPT бепул версияси учун янги босқич ва чексиз мулоқотChatGPT бепул версияси учун янги босқич ва чексиз мулоқотБугун, 20:21Google киберхавфсизлик гуруҳлари номлаш тизимини ўзгартирдиGoogle киберхавфсизлик гуруҳлари номлаш тизимини ўзгартирдиБугун, 20:21GeForce RTX 5090 тақчиллиги: видеокарталар қандай мажбурий пакетларда сотилмоқдаGeForce RTX 5090 тақчиллиги: видеокарталар қандай мажбурий пакетларда сотилмоқдаБугун, 19:52Янги Xbox Ҳелих барча авлоддаги ўйинларни қўллаб-қувватлаши мумкинЯнги Xbox Ҳелих барча авлоддаги ўйинларни қўллаб-қувватлаши мумкинБугун, 19:28Хитойнинг CXMT компанияси жаҳон бозорида етакчиларга рақобат туғдирмоқдаХитойнинг CXMT компанияси жаҳон бозорида етакчиларга рақобат туғдирмоқдаБугун, 18:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди