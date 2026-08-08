Kindle Скрибе Колорсофт: рангли экранли гаджет имкониятлари
ixbt.com маълумотига кўра, янги Kindle Скрибе Колорсофт электрон китоби ва рақамли блокноти икки ойлик синовлардан сўнг ўзига хос аудиторияга мўлжалланган қурилма эканлигини кўрсатди. Ташқи кўриниши жозибали ва енгил бўлишига қарамай, мазкур гаджет ўзининг юқори нархи ва катталиги сабабли оддий фойдаланувчилар учун кундалик заруриятга айлана олмайди. Шунга қарам сифатида, рангли дисплейли ва қоғозга ёзиш имконини берувчи қурилмани узоқ кутган фойдаланувчилар учун бу қизиқарли танлов бўлиши мумкин. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Қурилманинг бошланғич нархи 630 АҚШ долларини ташкил этади ва у қора ҳамда бинафша (Фиг) рангларда сотувга чиқарилган. Оғирлиги атиги 400 грамм бўлиб, 11 дюймли экран ўлчами одатдаги қоғоз варағига яқинлашади. Юпқа корпус дизайни кишини ҳайратга солса-да, унинг катта ўлчами уни бир қўлда бемалол тутиб туриш имконини бермайди. Синов натижаларига кўра, ундан фойдаланиш ётоқда тиззага таяниб ўтирганда ёки стол устига қўйилганда энг қулай эканлиги аниқланган.
Портативлик ва фойдаланиш муҳитиОдатда электрон китоблар ихчамлиги билан ажралиб туради ва уларни сумкада олиб юриш қулай. Бироқ Kindle Скрибе Колорсофт гаджетининг ўлчамлари туфайли уни ҳар доим ҳам ёнида олиб юриб бўлмайди. Шу билан бирга, фаол қайдлар ёзувчилар ёки тадқиқотчилар учун уни иш сумкасига солиб, идора ёки қаҳвахонага олиб бориш мақсадга мувофиқдир. Йўл-йўлакай ёки шифокор қабулхонасида навбат кутаётганда ундан фойдаланиш унчалик қулай эмаслиги таъкидланмоқда.
Катталаштирилган экран ёзиш, эскизлар чизиш ва диаграммалар тузиш учун кўпроқ жой тақдим этади. Шунингдек, ПДФ форматидаги ҳужжатларни ўқиш анча осонлашади. Бироқ экран катталашгани сари анъанавий кичик Kindle қурилмаларига хос бўлган шинамлик ҳиссиёти бироз йўқолиши ҳам мумкин. Каттароқ экран ёрдамида жадвалли ва харитали китобларни мутолаа қилиш қулайроқ кечади.
Рангли экран ва рақамли кундаликларҚурилма кундалик, ҳафталик ва ойлик режалаштирувчилар учун тайёр шаблонлар билан таъминланган бўлиб, бу ранг-баранг рақамли кундалик юритишни осонлаштиради. Китоб ўқиб бўлингач, дарҳол рақамли дафтарга ўтиб, мутолаа натижаларини қайд этиш жуда самарали ечим экани маълум бўлди. Қурилма билан бирга келадиган Kindle Скрибе Пен қаламчаси ён қисмига магнит ёрдамида ёпишади, қўлда тутишга қулай ва турли ҳаракатларга мослаб дастурлаштирилиши мумкин. Ундаги ўчиргич силлиқ ишлайди ва деярли кечикишларсиз жавоб беради.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, рангли дисплей қизиқарли хусусият бўлса-да, ранглар оддий планшетлардагидек ёрқин эмас, балки юмшоқ маркер тусларини эслатади. Бу қайдлар ёзиш учун унчалик муаммо туғдирмайди, лекин комикслар ва бошқа визуал контентлар асл рангидек бой кўринмаслигини англатади.
…