Париж автосалонида Цитроэн 2CV ва бошқа кутилган янгиликлар намойиш этилади

·40·Авто
Париж автосалонида Цитроэн 2CV ва бошқа кутилган янгиликлар намойиш этилади
Қисқача

Жорий йилда Парижда ўтказиладиган автосалонда Ситроен компанияси афсонавий 2CV моделининг электр даврига мослаштирилган қайта тикланиш консепсиясини намойиш етади. Кўргазмада янги авлод Алпине A110 електромобили, Смарт шаҳар автомобилининг ўрнини босувчи модел ва эҳтимол Audi A2 ҳам тақдим етилиши кутилмоқда. Ситроен бош директори Ксаве Шардон янги 2CV оддий халқ учун қулай ва арзон транспорт воситаси бўлишини билдирган.

Жорий йилда Парижда бўлиб ўтадиган нуфузли автосалон Европа автомобил саноати учун сўнгги йиллардаги энг йирик ва аҳамиятли тадбирлардан бирига айланиши кутилмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур кўргазма маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг Хитойдан келиб тшаётган янги брендлар тўлқинига қарши ўзига хос жабҳаси бўлиб хизмат қилади. Кўргазма майдончаларида электромобиллар асосий ўринни эгаллаши табиий, бироқ бу сафар эътибор асосан бозорнинг қуйи қисмига — оддий харидорларни бензиндан воз кечиб, электр қувватига ўтишга кўндиришга қаратилади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Европа автоишқибозлари орасида афсонавий Цитроэн 2CV моделининг қайта тикланиши кўплаб муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Шунингдек, тадбир доирасида янги авлод Алпине A110 спорткарининг тафсилотлари, Смарт шаҳар автомобилининг ўрнини босувчи янги авлод модели ҳамда бошқа қизиқарли премералар ҳақида батафсил маълумот берилади. Автосалон иштирокчилар учун нафақат янги технологияларни намойиш этиш, балки келгусидаги бозор тенденцияларини белгилаб олиш майдонига айланади.

Афсонавий моделлар ва электрлаштирилган келажак

Алпине бренди ўзининг янги авлод электромобили бўлган A110 спорткари бўйича “янги элементлар” очиб берилишини маълум қилди. Гарчи Audi компанияси A2 модели Парижда қатнашишини расман тасдиқламаган бўлса-да, унинг куз ойларидаги дебюти ва кўргазмадаги иштироки Volkswagen ИД 3 моделининг қимматроқ ва асл A2 услубидаги муқобили намойиш этилишидан дарак беради. Бу эса харидорлар учун танлов имкониятларини янада кенгайтиради.

Цитроэн компанияси ўзининг машҳур “Тин Снаил” (консерва қутиси) лақабли 2CV моделининг қайта туғилишини биринчилардан бўлиб дунёга кўрсатади. Цитроэн бош директори Ксаве Шардоннинг таъкидлашича, янги автомобил худди ўтган асрнинг 40-йилларининг охиридаги каби оддий халқ учун қулай ва арзон транспорт воситаси вазифасини бажаради, фақат бу сафар замонавий электрик эра — электр даври талабларига мос равишда.

Арзон электромобиллар ва ихчам шаҳарлар

Ҳозирча намойиш этиладиган модел концепция мақомида бўлса-да, у 2028-йилда сотувга чиқиши кутилаётган тайёр автомобилнинг қиёфасини аниқ кўрсатиб беради. Ушбу ёндашув кўпчилик харидорларга келажакдаги арзон шаҳар машиналари қандай бўлишини тасаввур қилиш имконини беради ва Европа бозорида жиддий рақобатни келтириб чиқаради.

Шунингдек, Дасиа Спринг модели ҳам Европада мактабга қатнов, дўконларга бориш ва кундалик юмушлар учун қулай иккинчи автомобил сифатида ўз ўрнини эгаллаб улгурган эди. Париж автосалонида кутилаётган иккинчи авлод Дасиа Спринг модели аввалгисига нисбатан сезиларли даражада янгиланиши ва харидорларга янада илғор имкониятларни тақдим этиши кутилмоқда.

АвтосалонПарижCitroenЭлектромобилДасиа
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аирбус июль ойида 204 та янги самолёт буюртмасини қабул қилдиАирбус июль ойида 204 та янги самолёт буюртмасини қабул қилдиБугун, 12:51Клемсон университети ва BMW ўзидан кўп энергия ишлаб чиқарувчи электромобил яратдиКлемсон университети ва BMW ўзидан кўп энергия ишлаб чиқарувчи электромобил яратдиКеча, 21:51BMW Mюнхен заводида янги авлод электр седанини ишлаб чиқаришни бошладиBMW Mюнхен заводида янги авлод электр седанини ишлаб чиқаришни бошладиКеча, 21:25Иккинчи қўлдаги Volkswagen ИД 3 электромобилини 9000 фунтдан бошлаб харид қилиш мумкинИккинчи қўлдаги Volkswagen ИД 3 электромобилини 9000 фунтдан бошлаб харид қилиш мумкинКеча, 18:26Porsche GT раҳбари 911 GT3 келажаги нима учун янада яхшиланишини айтдиPorsche GT раҳбари 911 GT3 келажаги нима учун янада яхшиланишини айтдиКеча, 12:20Ватикан боғларида Fiat Тополино билан ҳайдаш синови ўтказилдиВатикан боғларида Fiat Тополино билан ҳайдаш синови ўтказилдиКеча, 10:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин