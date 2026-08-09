Париж автосалонида Цитроэн 2CV ва бошқа кутилган янгиликлар намойиш этилади
Жорий йилда Парижда ўтказиладиган автосалонда Ситроен компанияси афсонавий 2CV моделининг электр даврига мослаштирилган қайта тикланиш консепсиясини намойиш етади. Кўргазмада янги авлод Алпине A110 електромобили, Смарт шаҳар автомобилининг ўрнини босувчи модел ва эҳтимол Audi A2 ҳам тақдим етилиши кутилмоқда. Ситроен бош директори Ксаве Шардон янги 2CV оддий халқ учун қулай ва арзон транспорт воситаси бўлишини билдирган.
Жорий йилда Парижда бўлиб ўтадиган нуфузли автосалон Европа автомобил саноати учун сўнгги йиллардаги энг йирик ва аҳамиятли тадбирлардан бирига айланиши кутилмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур кўргазма маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг Хитойдан келиб тшаётган янги брендлар тўлқинига қарши ўзига хос жабҳаси бўлиб хизмат қилади. Кўргазма майдончаларида электромобиллар асосий ўринни эгаллаши табиий, бироқ бу сафар эътибор асосан бозорнинг қуйи қисмига — оддий харидорларни бензиндан воз кечиб, электр қувватига ўтишга кўндиришга қаратилади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Европа автоишқибозлари орасида афсонавий Цитроэн 2CV моделининг қайта тикланиши кўплаб муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Шунингдек, тадбир доирасида янги авлод Алпине A110 спорткарининг тафсилотлари, Смарт шаҳар автомобилининг ўрнини босувчи янги авлод модели ҳамда бошқа қизиқарли премералар ҳақида батафсил маълумот берилади. Автосалон иштирокчилар учун нафақат янги технологияларни намойиш этиш, балки келгусидаги бозор тенденцияларини белгилаб олиш майдонига айланади.
Афсонавий моделлар ва электрлаштирилган келажакАлпине бренди ўзининг янги авлод электромобили бўлган A110 спорткари бўйича “янги элементлар” очиб берилишини маълум қилди. Гарчи Audi компанияси A2 модели Парижда қатнашишини расман тасдиқламаган бўлса-да, унинг куз ойларидаги дебюти ва кўргазмадаги иштироки Volkswagen ИД 3 моделининг қимматроқ ва асл A2 услубидаги муқобили намойиш этилишидан дарак беради. Бу эса харидорлар учун танлов имкониятларини янада кенгайтиради.
Цитроэн компанияси ўзининг машҳур “Тин Снаил” (консерва қутиси) лақабли 2CV моделининг қайта туғилишини биринчилардан бўлиб дунёга кўрсатади. Цитроэн бош директори Ксаве Шардоннинг таъкидлашича, янги автомобил худди ўтган асрнинг 40-йилларининг охиридаги каби оддий халқ учун қулай ва арзон транспорт воситаси вазифасини бажаради, фақат бу сафар замонавий электрик эра — электр даври талабларига мос равишда.
Арзон электромобиллар ва ихчам шаҳарларҲозирча намойиш этиладиган модел концепция мақомида бўлса-да, у 2028-йилда сотувга чиқиши кутилаётган тайёр автомобилнинг қиёфасини аниқ кўрсатиб беради. Ушбу ёндашув кўпчилик харидорларга келажакдаги арзон шаҳар машиналари қандай бўлишини тасаввур қилиш имконини беради ва Европа бозорида жиддий рақобатни келтириб чиқаради.
Шунингдек, Дасиа Спринг модели ҳам Европада мактабга қатнов, дўконларга бориш ва кундалик юмушлар учун қулай иккинчи автомобил сифатида ўз ўрнини эгаллаб улгурган эди. Париж автосалонида кутилаётган иккинчи авлод Дасиа Спринг модели аввалгисига нисбатан сезиларли даражада янгиланиши ва харидорларга янада илғор имкониятларни тақдим этиши кутилмоқда.
…