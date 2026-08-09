Мессисиз қолган Майамида драма: «Монтеррей» 90+7-дақиқада ғалабани илиб кетди!
«Интер Маями» Лига кубоги баҳсида «Монтеррей»га 1:2 ҳисобида мағлуб бўлди. Мезбонлар учрашувни Лионель Мессисиз ўтказди, чунки у 68 ёшли отаси Хорхе Мессининг вафоти сабаб клуб қароргоҳини вақтинча тарк этган эди. Родриго Де Паул 32-дақиқада «Интер Маями»ни олдинга олиб чиқди, бироқ Уго Кейперс 47-дақиқада ҳисобни тенглаштирди. Диего Росси 90+7-дақиқада «Монтеррей»га ғалаба келтирган голни урди.
АҚШнинг Флорида штати, Майами шаҳрида жойлашган «Nu Stadium» стадионида кечган Лига кубоги баҳсида мезбонлар Мексиканинг «Монтеррей» клубига имкониятни бой бериб қўйишди (1:2).
Гильермо Хойос шогирдлари ушбу учрашувни жамоа сардори ва асосий етакчиси Лионель Мессисиз ўтказишга мажбур бўлишди.
Триллерга айланган баҳс ва 90+7-дақиқадаги ҳал қилувчи гол
Учрашув мезбонлар учун жуда омадли бошланди. 32-дақиқада Родриго Де Пауль рақиб дарвозасини ишғол қилиб, майамиликларни ҳисобда олдинга олиб чиқди.
Бироқ иккинчи бўлимда «Монтеррей» футболчилари ҳақиқий ирода ва характер кўрсатишди:
47-дақиқада Уго Кейперс тезкор гол уриб, таблодаги мувозанатни тиклади (1:1).
Ҳакам томонидан қўшиб берилган 90+7-дақиқада эса Диего Росси меҳмонларнинг ғалаба голини уриб, ўйинга якуний нуқтани қўйди — 1:2.
Оилавий жудолик ва етакчининг йўқлиги
«Интер Майами» учун ушбу ўйин руҳий томондан жуда оғир кечди. Жамоа афсонаси ва етакчиси Лионель Месси отаси — 68 ёшли Хорхе Мессининг вафот этгани сабабли клуб қароргоҳини вақтинча тарк этган эди.
Аргентиналик юлдузнинг йўқлиги мезбонларнинг ҳужум чизиғидаги ўйинига ҳамда ўйиннинг сўнгги дақиқаларидаги интизомга бевосита ўз таъсирини кўрсатди.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…