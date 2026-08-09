Чорвадорларга янги ёрдам: наслли бузоқ етиштирган фермерлар 700 минг сўмгача пул олишади

·37·Ўзбекистон
Чорвадорларга янги ёрдам: наслли бузоқ етиштирган фермерлар 700 минг сўмгача пул олишади
Қисқача

Ўзбекистонда сунъий уруғлантириш орқали олинган ҳар бир наслли бузоқ учун 500 минг сўм, эмбрион трансфери усули орқали олинган бузоқ учун эса 700 минг сўм субсидия ажратилади. Субсидияларни молиялаштириш учун қўшимча 50 миллиард сўм йўналтирилади. Наслли чорва молларини импорт қилиш 2029 йилга қадар қўшилган қиймат солиғидан озод этилган.

Ўзбекистонда қорамол эгалари ва хусусий фермерлар учун янги қўллаб-қувватлаш чоралари жорий этилди. Энди сунъий уруғлантириш орқали олинган ҳар бир наслли бузоқ учун 500 минг сўм миқдорида субсидия ажратилади.

Агар бузоқ эмбрион трансфери усули орқали олинса, давлат томонидан бериладиган тўлов 700 минг сўмни ташкил этади. Ушбу субсидияларни молиялаштириш учун қўшимча 50 миллиард сўм йўналтирилиши белгиланган.

Чорвачилик соҳасини ривожлантиришга қаратилган бошқа имтиёзлар ҳам сақлаб қолинмоқда. Жумладан, 2029 йилга қадар наслли чорва молларини импорт қилиш қўшилган қиймат солиғидан озод этилган.

Шунингдек, ихтисослашган ҳудудларда пахта ва ғалла экин майдонларининг 50 фоизигача бўлган қисмида ем-хашак экинлари етиштиришга рухсат берилиши мумкин.

Бу ўзгаришлар наслли чорвачилик билан шуғулланаётган хўжаликларга давлат кўмагидан фойдаланиш учун қўшимча имконият яратади.

Ўзбекистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Энди Ўзбекистонда ота фарзандига исмини фамилия қилиб бериши мумкин бўладиЭнди Ўзбекистонда ота фарзандига исмини фамилия қилиб бериши мумкин бўладиКеча, 16:39Катта янгилик: Қоидабузарликлар бўйича ишлар тўлиқ электрон шаклга ўтказиладиКатта янгилик: Қоидабузарликлар бўйича ишлар тўлиқ электрон шаклга ўтказиладиКеча, 11:44Кўчмас мулк бозорида «революция»: риэлторлар фаолияти назоратга олинадиКўчмас мулк бозорида «революция»: риэлторлар фаолияти назоратга олинадиКеча, 11:37Мактаб ва шифохона биноларини сотиш бўйича қонун лойиҳаси тайёрланмоқдаМактаб ва шифохона биноларини сотиш бўйича қонун лойиҳаси тайёрланмоқдаКеча, 09:45Kasperskiy: Ўзбекистон давлат идоралари хитойлик хакерлар ҳужумига учрагани айтилмоқдаKasperskiy: Ўзбекистон давлат идоралари хитойлик хакерлар ҳужумига учрагани айтилмоқда07.08, 22:59Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)07.08, 22:10
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди
Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди
Қирғизистондаги зилзила Ўзбекистоннинг бир ҳудудида ҳам сезилди
Қирғизистондаги зилзила Ўзбекистоннинг бир ҳудудида ҳам сезилди