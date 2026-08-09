BLACKPINK 10 ёшда: гуруҳ аъзолари 10 йиллигини ўзгача тадбир уюштириб нишонлашди

·66·Маданият
BLACKPINK 10 ёшда: гуруҳ аъзолари 10 йиллигини ўзгача тадбир уюштириб нишонлашди
Қисқача

2016 йил 8 август куни дебют қилган БЛАККПИНК гуруҳи 10 йиллигини Сеулда тўртала аъзо иштирокидаги махсус учрашув билан нишонлади. “10 йиллик учрашув ва мулоқот” тадбирига 40 нафар БЛИНК таклиф қилинди. Жису, Женни, Розе ва Лиса мухлислар билан мулоқот қилди, биргаликда суратга тушди ва юбилей тортини кесди. БЛАККПИНК дебютидан буён К-попнинг энг таниқли гуруҳларидан бирига айланди.

2016 йил 8 август куни дебют қилган BLACKPINK гуруҳи К-поп саҳнасидаги 10 йиллигини қарши олди. Жису, Женни, Розе ва Лиса 8 август куни Сеулда юбилей муносабати билан махсус учрашув ўтказди.

"10 йиллик учрашув ва мулоқот" шаклида ташкил этилган тадбирга 40 нафар БЛИНК, яъни гуруҳ мухлислари таклиф қилинди. Энг асосий жиҳати, учрашувда БBLACKPINK'нинг тўртала аъзоси ҳам бирга иштирок этди.

Юбилей давомида Жису, Женни, Розе ва Лиса мухлислар билан мулоқот қилди, биргаликда суратларга тушди ва 10 йиллик муносабати билан тайёрланган тортни кесди.

BLACKPINK 2016 йилда дебют қилганидан буён К-попнинг энг таниқли гуруҳларидан бирига айланди. Бу йилги юбилей эса тўрт аъзони яна бир саҳна атрофида бирлаштирган махсус учрашув билан нишонланди.

БлэкпинкСеулЖисуЖенниЛиза
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бир кунда 1 миллиард сўмдан ортиқ: "Ўргимчак одам: Янги кун" Ўзбекистонда рекорд янгиландиБир кунда 1 миллиард сўмдан ортиқ: "Ўргимчак одам: Янги кун" Ўзбекистонда рекорд янгиландиБугун, 06:08Юлдуз Усмонова “Уммон”нинг Бухорода бекор қилинган концертига ўзининг кескин фикрларини билдирди (видео)Юлдуз Усмонова “Уммон”нинг Бухорода бекор қилинган концертига ўзининг кескин фикрларини билдирди (видео)Кеча, 19:54Имрон 27 кило озди: “Ҳозир саҳнада бемалол қимирлаяпман” (видео)Имрон 27 кило озди: “Ҳозир саҳнада бемалол қимирлаяпман” (видео)Кеча, 13:55Шаҳзода ижодга қайтди: “Восхишайся, жизнь одна” қўшиғи тақдим этилди (аудио)Шаҳзода ижодга қайтди: “Восхишайся, жизнь одна” қўшиғи тақдим этилди (аудио)Кеча, 13:39«Yeraltı» сериали юлдузи атрофида можаро: 17 ёшли актрисанинг отаси шикоят қилди«Yeraltı» сериали юлдузи атрофида можаро: 17 ёшли актрисанинг отаси шикоят қилдиКеча, 12:47Райҳон Уласенова ўғлининг тўйида Азизбек билан вальсга тушдиРайҳон Уласенова ўғлининг тўйида Азизбек билан вальсга тушдиКеча, 12:42
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида
Аббосбек Файзуллаевнинг куёв навкаридан видеолар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг куёв навкаридан видеолар тарқалди (видео)
Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер тўйидан кейин қаерда яшашини маълум қилди
Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер тўйидан кейин қаерда яшашини маълум қилди