OnePlus Европа бозорини тарк этмоқда ва фойдаланувчиларга совғалар тарқатмоқда
OnePlus Европа ва Шимолий Америка бозорларидан расман чиқишини тасдиқлади. Компания Буюк Британия, Германия, Испания ва Франсиядаги фойдаланувчиларига 50 ватт қувватга эга АИРВООК магнит симсиз қувватлаш мосламасини бепул тақдим этади, бироқ совғалар сони 5600 дона билан чекланган.
OnePlus компанияси Европа ва Шимолий Америка бозорларидан расман кетишини тасдиқлади ва ушбу минтақалардаги содиқ мижозлари учун махсус хайрлашув акциясини бошлади. ixbt.com маълумотига кўра, бренд қурилмалари эгаларига 50 ватт қувватга эга АИРВООК номли магнит симсиз қувватлаш мосламаси бепул тақдим этилади, бироқ совғалар сони қатъий чекланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур акция Буюк Британия, Германия, Испания ва Франция каби йирик европалик бозорларни қамраб олган. Ушбу қимматбаҳо аксессуарни қўлга киритиш учун фойдаланувчилар компаниянинг минтақавий сайти орқали Oppo хабарномасига обуна бўлишлари ҳамда ўзларининг OnePlus аккаунтини Oppo ҳисоб қайдномасига улашлари талаб этилади.
Чекланган квота ва шартларҚайд этилишича, Европадаги барча тўртта давлат учун атиги 5600 дона АИРВООК 50W қувватлагичи ажратилган холос. Бунда ҳар бир алоҳида бозор учун махсус квоталар белгиланмаган бўлиб, совғалар барча иштирокчилар ўртасида фақат ариза топшириш навбати тартибида тақсимланади. Натижада, захирадаги барча қурилмалар тарқатиб бўлингач, акция муддатидан олдин якунланади.
Акциянинг асосий шартларидан бири бўлган OnePlus ва Oppo аккаунтларини ўзаро боғлаш талаби рамзий маънога эга. Мутахассисларнинг фикрича, бу орқали OnePlus фойдаланувчиларига амалда Oppo экотизимига ўтиш таклиф этилмоқда ва брендлар ўртасидаги интеграция янада кучаймоқда.
Қўшимча имтиёзлар ва келажакБепул қувватлаш мосламаларидан ташқари, акцияда қатнашган фойдаланувчиларга Oppo маҳсулотлари учун қўшимча чегирмалар тақдим этилиши ҳам вада қилинган. Бироқ ушбу чегирмали акцияларга смартфонлар киритилмагани эътиборга молик жиҳатдир.
OnePlus компаниясининг Ғарбий бозорлардаги фаолиятини босқичма-босқич қисқартириши технология бозорида муҳим ўзгаришлар юз бераётганидан далолат беради. Мазкур хайрлашув акцияси компания маҳсулотларини йиллар давомида қўллаб-қувватлаб келган европалик харидорларга ўзига хос миннатдорчилик белгиси сифатида эсда қолади.
…