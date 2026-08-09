OnePlus Европа бозорини тарк этмоқда ва фойдаланувчиларга совғалар тарқатмоқда

·20·Техно
OnePlus Европа бозорини тарк этмоқда ва фойдаланувчиларга совғалар тарқатмоқда
Қисқача

OnePlus Европа ва Шимолий Америка бозорларидан расман чиқишини тасдиқлади. Компания Буюк Британия, Германия, Испания ва Франсиядаги фойдаланувчиларига 50 ватт қувватга эга АИРВООК магнит симсиз қувватлаш мосламасини бепул тақдим этади, бироқ совғалар сони 5600 дона билан чекланган.

OnePlus компанияси Европа ва Шимолий Америка бозорларидан расман кетишини тасдиқлади ва ушбу минтақалардаги содиқ мижозлари учун махсус хайрлашув акциясини бошлади. ixbt.com маълумотига кўра, бренд қурилмалари эгаларига 50 ватт қувватга эга АИРВООК номли магнит симсиз қувватлаш мосламаси бепул тақдим этилади, бироқ совғалар сони қатъий чекланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур акция Буюк Британия, Германия, Испания ва Франция каби йирик европалик бозорларни қамраб олган. Ушбу қимматбаҳо аксессуарни қўлга киритиш учун фойдаланувчилар компаниянинг минтақавий сайти орқали Oppo хабарномасига обуна бўлишлари ҳамда ўзларининг OnePlus аккаунтини Oppo ҳисоб қайдномасига улашлари талаб этилади.

Чекланган квота ва шартлар

Қайд этилишича, Европадаги барча тўртта давлат учун атиги 5600 дона АИРВООК 50W қувватлагичи ажратилган холос. Бунда ҳар бир алоҳида бозор учун махсус квоталар белгиланмаган бўлиб, совғалар барча иштирокчилар ўртасида фақат ариза топшириш навбати тартибида тақсимланади. Натижада, захирадаги барча қурилмалар тарқатиб бўлингач, акция муддатидан олдин якунланади.

Акциянинг асосий шартларидан бири бўлган OnePlus ва Oppo аккаунтларини ўзаро боғлаш талаби рамзий маънога эга. Мутахассисларнинг фикрича, бу орқали OnePlus фойдаланувчиларига амалда Oppo экотизимига ўтиш таклиф этилмоқда ва брендлар ўртасидаги интеграция янада кучаймоқда.

Қўшимча имтиёзлар ва келажак

Бепул қувватлаш мосламаларидан ташқари, акцияда қатнашган фойдаланувчиларга Oppo маҳсулотлари учун қўшимча чегирмалар тақдим этилиши ҳам вада қилинган. Бироқ ушбу чегирмали акцияларга смартфонлар киритилмагани эътиборга молик жиҳатдир.

OnePlus компаниясининг Ғарбий бозорлардаги фаолиятини босқичма-босқич қисқартириши технология бозорида муҳим ўзгаришлар юз бераётганидан далолат беради. Мазкур хайрлашув акцияси компания маҳсулотларини йиллар давомида қўллаб-қувватлаб келган европалик харидорларга ўзига хос миннатдорчилик белгиси сифатида эсда қолади.

OnePlusOppoАИРВООКЕвропаСмартфон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Коинотда япон ракетасининг қолдиғи жуда аниқ суратга олиндиКоинотда япон ракетасининг қолдиғи жуда аниқ суратга олиндиБугун, 04:28Даркнетга Boeing самолётларининг махфий чизмалари сизиб чиқдиДаркнетга Boeing самолётларининг махфий чизмалари сизиб чиқдиБугун, 03:20Amazonнинг Техасдаги янги лойиҳаси АҚШдаги энг йирик экологик ифлослантирувчига айланиши мумкинAmazonнинг Техасдаги янги лойиҳаси АҚШдаги энг йирик экологик ифлослантирувчига айланиши мумкинБугун, 02:22Redmi 17 Европада сотувга чиқди: 7500 мА·ч батарея ва 120 Hz экранRedmi 17 Европада сотувга чиқди: 7500 мА·ч батарея ва 120 Hz экранБугун, 01:29OpenAI тақдимотлар тайёрловчи НехтСлиде стартапини сотиб олдиOpenAI тақдимотлар тайёрловчи НехтСлиде стартапини сотиб олдиБугун, 00:58Nvidia RTX Spark N1X процессори Geekbench синовида рақобатчиларини ортда қолдирдиNvidia RTX Spark N1X процессори Geekbench синовида рақобатчиларини ортда қолдирдиБугун, 00:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди