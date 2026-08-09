Майкл Кэррик «ПСЖ»га қарши ўйиндан сўнг: «Жамоа мавсумга тўлиқ тайёр»

·47·Спорт
Майкл Кэррик «ПСЖ»га қарши ўйиндан сўнг: «Жамоа мавсумга тўлиқ тайёр»
Қисқача

«Манчестер Юнайтед» бош мураббийи Майкл Керрик «PSJ»га қарши ўртоқлик учрашувидаги 1:1 ҳисобидаги дурангдан сўнг жамоа мавсумга тайёргарлик жараёнидан қониқиш ҳосил қилганини билдирди. У футболчиларнинг майдонда вазиятлардан чиқиш йўлларини мустақил топиши янги мавсумга руҳан ва тактик жиҳатдан тайёргарлик учун муҳим эканини таъкидлади.

«Манчестер Юнайтед» бош мураббийи Майкл Кэррик Франциянинг «ПСЖ» клубига қарши кечган ўртоқлик учрашувидан сўнг ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Шиддатли кечган баҳс 1:1 ҳисобидаги дуранг билан якунланди.

Манкунианликлар устози жамоанинг мавсумга тайёргарлик жараёни ва ўйиндаги муҳим жиҳатларга алоҳида тўхталди.

«Шогирдларим майдонда ўзлари ечим топишлари муҳим»

Майкл Кэррик «Манчестер Юнайтед» расмий сайтига берган интервьюсида ўйин ва тайёргарлик босқичидан қониқиш ҳосил қилганини билдирди:

«Бу ўйин учун белгилаб олган мақсадларимизга пўлиқ эришдик. Баъзида вазиятдан чиқиш йўли ва муаммоларни ҳал қилиш вариантларини йигитларнинг ўзи топиши жуда муҳим. Ҳатто бунга зарурат бўлмаса ҳам, уларга доимо тайёр жавобларни тақдим этаверишни истамаймиз — бу нарса футболчиларни янги мавсумга руҳан ва тактик жиҳатдан пишитади.

Бошқалар доим ҳам кўравермайдиган, аммо биз мураббийлар штаби сифатида жуда мамнун бўладиган кўплаб ижобий жиҳатлар бўлди ва бу келажак учун яхши аломатдир», — деди мутахассис.

Скандинавиядаги йиғин ва мухлислар энергияси

«МЮ» устози мавсумлараро танаффусда ўтказилган Скандинавия турнеси ва ишқибозлар билан мулоқот ҳақида ҳам илиқ фикрлар билдирди:

  • Интизом ва темп: Йиғин давомида жамоа ўйин темпини секин-аста ва тизимли равишда ошириб борди.

  • Мухлислар билан алоқа: «Одатда сафарлар фақат меҳмонхона ва стадион оралиғида кечади. Аммо бу сафар бироз сайр қилдик, мухлислар билан суҳбатлашдик. Йилнинг ушбу даврида бу жуда муҳим, чунки уларнинг энергияси ва иштиёқини ҳис қиласиз. Биз айнан уларга қувонч улашиш учун меҳнат қиламиз. Олдимизга қўйган вазифаларни бажардик ва умид қиламанки, мухлислар ўйиндан завқ олишди».

Янги мавсум стартига оз қолди

Эслатиб ўтамиз, Англия Премьер-лигасининг 2026/2027 йилги мавсуми 1-турида «Манчестер Юнайтед» 22 август куни «Ҳалл Сити»га қарши майдонга тушади.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Майкл КаррикМанчестер ЮнайтедПСЖ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Винисиус трансферидан воз кечиб, Маркус Рэшфордни ўз сафига қўшиб олиши мумкинАрсенал Винисиус трансферидан воз кечиб, Маркус Рэшфордни ўз сафига қўшиб олиши мумкинБугун, 13:33Рубен Аморим Челхидан учралган мағлубиятдан кейин Милан футболчиларини огоҳлантирдиРубен Аморим Челхидан учралган мағлубиятдан кейин Милан футболчиларини огоҳлантирдиБугун, 13:12Гарри Кейннинг «Олтин тўп»га даъвогарлиги муҳокамаларга сабаб бўлмоқдаГарри Кейннинг «Олтин тўп»га даъвогарлиги муҳокамаларга сабаб бўлмоқдаБугун, 13:11Челси устози Хаби Алонсо Ромео Лавиани нима учун алмаштирмаганини тушунтирдиЧелси устози Хаби Алонсо Ромео Лавиани нима учун алмаштирмаганини тушунтирдиБугун, 12:51Родри "Барселона"ни танлади: Моуриню трансфердан қаттиқ ғазабдаРодри "Барселона"ни танлади: Моуриню трансфердан қаттиқ ғазабдаБугун, 12:33Родриг Де Пол Лионель Мессининг отаси хотирасига бағишлаб гол урдиРодриг Де Пол Лионель Мессининг отаси хотирасига бағишлаб гол урдиБугун, 12:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)