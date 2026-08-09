Неймар Месси билан яна бирлашадими? Янги манзил айтилди...
Неймар «Сантос» билан шартномаси 2026 йил охирида тугагач, 2027 йил январидан фаолиятини «Интер Маями»да давом эттириши мумкин. Бу маълумот ҳозирча фақат эҳтимолий ссенарий бўлиб, «Интер Маями» ёки «Сантос» трансфер бўйича расмий баёнот бергани йўқ. «Интер Маями» Месси билан шартномани 2028 йилги MLS мавсуми охиригача узайтирган, Каземиро эса 2026 йил ёзида жамоага қўшилган.
Бразилия футболи юлдузи Неймарнинг «Сантос»даги иккинчи даври 2026 йил охирида якунланиши мумкин, аммо унинг профессионал фаолияти шу ерда тугамаслиги айтилмоқда. Янги хабарларга кўра, 34 ёшли ҳужумчи учун энг эҳтимолий кейинги манзил — Лионель Месси тўп тепаётган «Интер Майами».
Агар бу сценарий амалга ошса, футбол мухлислари йиллар давомида кутган учрашув яна реалликка айланиши мумкин: Неймар ва Месси яна бир клуб либосида майдонга тушади. Аммо Майамида бу сафар уларни яна бир бразилиялик юлдуз ҳам кутиб турибди.
Неймар 2027 йил январда Майамига кетиши мумкин
LIBERTA DEPRE номи биланги X саҳифасида тарқатилган маълумотга кўра, Неймар 2027 йил январидан фаолиятини «Интер Майами»да давом эттириш вариантини кўриб чиқмоқда.
Хабарда Америка клуби Неймар учун фаолиятининг сўнгги босқичини ўтказишга энг мақбул вариантлардан бири сифатида кўрсатилади.
Бунинг учун шартнома нуқтаи назаридан ҳам қулай вазият пайдо бўлиши мумкин. «Сантос» 2026 йил январда Неймар билан келишувни 2026 йилги мавсум охиригача узайтирганини расман эълон қилган. Демак, амалдаги битим ўзгармаса, футболчи янги йилдан кейин эркин агент мақомига чиқиши мумкин.
Шу билан бирга, ҳозирча «Интер Майами» ёки «Сантос» Неймарнинг 2027 йилдаги трансфери бўйича расмий баёнот бергани йўқ. Шу сабаб хабарни ҳозирча трансфер бозоридаги эҳтимолий сценарий сифатида баҳолаш тўғри.
Месси Майамида Неймарни кутиши мумкин
Неймар учун «Интер Майами» вариантининг энг катта жозибаси — Лионель Месси.
Аргентиналик юлдузнинг яқин келажаги аллақачон аниқ: «Интер Майами» Месси билан шартномани 2028 йилги MLS мавсуми охиригача узайтирган.
Демак, Неймар ҳақиқатан ҳам 2027 йил январда Майамига келса, уларнинг яна бир жамоада ўйнаши учун шарт-шароит мавжуд.
Икки футболчи аввал «Барселона»да 2013–2017 йилларда бирга тўп тепиб, Луис Суарес билан машҳур MSN ҳужум учлигини ташкил қилган эди. Кейинчалик Неймар ва Месси «ПСЖ»да ҳам яна бир жамоада ҳаракат қилди.
Шу сабаб уларнинг Майамидаги эҳтимолий учрашуви оддий трансфердан кўра каттароқ ностальгик воқеага айланиши мумкин.
Каземиро ҳам «Интер Майами»да
Майамидаги бразилияликлар сони ҳам ошган.
«Интер Майами» 2026 йил ёзида Каземирони эркин агент сифатида расман ўз сафига қўшди. Беш марта Чемпионлар лигаси ғолиби бўлган яримҳимоячи билан 2027 йилги MLS Sprint Season якунигача шартнома тузилган ва уни 2029 йил июнигача узайтириш имконияти мавжуд.
Шу тариқа, Неймар келса, у Майамида нафақат Месси, балки Бразилия терма жамоасидаги кўп йиллик шериги Каземиро билан ҳам бирлашиши мумкин.
Луис Суарес ҳам ҳозир «Интер Майами» сафида ҳаракат қилмоқда. Уругвайлик ҳужумчининг амалдаги шартномаси 2026 йилги MLS мавсуми охиригача мўлжалланган.
Шу боис 2027 йилда тўлиқ MSN учлиги — Месси, Суарес ва Неймар — яна бирлашиши учун Суареснинг келажаги бўйича ҳам янги келишув талаб этилиши мумкин.
Бу ғоя аввал ҳам Неймарнинг хаёлида бўлган
«Интер Майами» варианти биринчи марта пайдо бўлаётгани йўқ.
Неймар аввал ҳам Месси ва Суарес билан яна бир жамоада ўйнаш истагини яширмаган. 2025 йил бошида унинг Майамига эҳтимолий кўчиши ҳақидаги хабарлар кучайган, футболчининг ўзи ҳам собиқ «Барселона» шериклари билан яна бирлашиш имкониятига ижобий қараган эди.
Ўша пайтда асосий тўсиқ Неймарнинг шартнома ҳолати ва MLS’даги молиявий чекловлар эди.
2027 йил бошига келиб вазият анча қулайлашиши мумкин: Неймарнинг «Сантос» билан ҳозирги келишуви 2026 йил охирида тугайди, Месси эса Майами билан узоқ муддатли шартномага эга.
«Сантос»даги ҳикоя ҳам якунига яқинлашяптими?
Неймар 2025 йилда Европадан кейин болалик клуби «Сантос»га қайтган эди.
2026 йил бошида шартномани яна бир мавсумга узайтирганида у «Сантос — менинг жойим, бу ерда ўзимни уйдагидек ҳис қиламан», дея таъкидлаган.
Бироқ футболчининг фаолияти охирги босқичга яқинлашмоқда. Неймар июль ойида Бразилия миллий жамоасидаги даврини якунлаганини яна бир бор тасдиқлади. Унинг айтишича, термадаги вақти ўтиб бўлган.
Шу нуқтаи назардан MLS варианти мантиқий кўринади: нисбатан бошқача ўйин муҳити, Майамидаги таниш футболчилар ва катта тижорий бозор Неймарнинг карьерасидаги сўнгги катта лойиҳага айланиши мумкин.
Фаолиятининг сўнгги клуби бўладими?
Манба Неймар профессионал футболдаги сўнгги клуби айнан «Интер Майами» бўлиши мумкинлигини ҳам илгари сурмоқда.
Ҳозирча буни аниқ факт сифатида айтиш эрта. Лекин бир нечта детал бир нуқтада туташмоқда: Неймарнинг «Сантос» билан шартномаси йил охирида тугайди, Месси 2028 йилгача Майамида қолади, Каземиро аллақачон жамоага қўшилган.
Шу сабаб 2027 йил январь ойи Неймар фаолиятида навбатдаги катта бурилиш нуқтасига айланиши мумкин.
Агар трансфер амалга ошса, савол энди Неймарнинг Америкага бориши ҳақида эмас, балки бошқача қўйилади: Месси ва Неймар футбол тарихидаги энг машҳур ҳамкорликларидан бирига сўнгги бор Майамида нуқта қўядими?
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…