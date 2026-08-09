Неймар Месси билан яна бирлашадими? Янги манзил айтилди...

·89·Спорт
Неймар Месси билан яна бирлашадими? Янги манзил айтилди...
Қисқача

Неймар «Сантос» билан шартномаси 2026 йил охирида тугагач, 2027 йил январидан фаолиятини «Интер Маями»да давом эттириши мумкин. Бу маълумот ҳозирча фақат эҳтимолий ссенарий бўлиб, «Интер Маями» ёки «Сантос» трансфер бўйича расмий баёнот бергани йўқ. «Интер Маями» Месси билан шартномани 2028 йилги MLS мавсуми охиригача узайтирган, Каземиро эса 2026 йил ёзида жамоага қўшилган.

Бразилия футболи юлдузи Неймарнинг «Сантос»даги иккинчи даври 2026 йил охирида якунланиши мумкин, аммо унинг профессионал фаолияти шу ерда тугамаслиги айтилмоқда. Янги хабарларга кўра, 34 ёшли ҳужумчи учун энг эҳтимолий кейинги манзил — Лионель Месси тўп тепаётган «Интер Майами».

Агар бу сценарий амалга ошса, футбол мухлислари йиллар давомида кутган учрашув яна реалликка айланиши мумкин: Неймар ва Месси яна бир клуб либосида майдонга тушади. Аммо Майамида бу сафар уларни яна бир бразилиялик юлдуз ҳам кутиб турибди.

Неймар 2027 йил январда Майамига кетиши мумкин

LIBERTA DEPRE номи биланги X саҳифасида тарқатилган маълумотга кўра, Неймар 2027 йил январидан фаолиятини «Интер Майами»да давом эттириш вариантини кўриб чиқмоқда.

Хабарда Америка клуби Неймар учун фаолиятининг сўнгги босқичини ўтказишга энг мақбул вариантлардан бири сифатида кўрсатилади.

Бунинг учун шартнома нуқтаи назаридан ҳам қулай вазият пайдо бўлиши мумкин. «Сантос» 2026 йил январда Неймар билан келишувни 2026 йилги мавсум охиригача узайтирганини расман эълон қилган. Демак, амалдаги битим ўзгармаса, футболчи янги йилдан кейин эркин агент мақомига чиқиши мумкин.

Шу билан бирга, ҳозирча «Интер Майами» ёки «Сантос» Неймарнинг 2027 йилдаги трансфери бўйича расмий баёнот бергани йўқ. Шу сабаб хабарни ҳозирча трансфер бозоридаги эҳтимолий сценарий сифатида баҳолаш тўғри.

Месси Майамида Неймарни кутиши мумкин

Неймар учун «Интер Майами» вариантининг энг катта жозибаси — Лионель Месси.

Аргентиналик юлдузнинг яқин келажаги аллақачон аниқ: «Интер Майами» Месси билан шартномани 2028 йилги MLS мавсуми охиригача узайтирган.

Демак, Неймар ҳақиқатан ҳам 2027 йил январда Майамига келса, уларнинг яна бир жамоада ўйнаши учун шарт-шароит мавжуд.

Икки футболчи аввал «Барселона»да 2013–2017 йилларда бирга тўп тепиб, Луис Суарес билан машҳур MSN ҳужум учлигини ташкил қилган эди. Кейинчалик Неймар ва Месси «ПСЖ»да ҳам яна бир жамоада ҳаракат қилди.

Шу сабаб уларнинг Майамидаги эҳтимолий учрашуви оддий трансфердан кўра каттароқ ностальгик воқеага айланиши мумкин.

Каземиро ҳам «Интер Майами»да

Майамидаги бразилияликлар сони ҳам ошган.

«Интер Майами» 2026 йил ёзида Каземирони эркин агент сифатида расман ўз сафига қўшди. Беш марта Чемпионлар лигаси ғолиби бўлган яримҳимоячи билан 2027 йилги MLS Sprint Season якунигача шартнома тузилган ва уни 2029 йил июнигача узайтириш имконияти мавжуд.

Шу тариқа, Неймар келса, у Майамида нафақат Месси, балки Бразилия терма жамоасидаги кўп йиллик шериги Каземиро билан ҳам бирлашиши мумкин.

Луис Суарес ҳам ҳозир «Интер Майами» сафида ҳаракат қилмоқда. Уругвайлик ҳужумчининг амалдаги шартномаси 2026 йилги MLS мавсуми охиригача мўлжалланган.

Шу боис 2027 йилда тўлиқ MSN учлиги — Месси, Суарес ва Неймар — яна бирлашиши учун Суареснинг келажаги бўйича ҳам янги келишув талаб этилиши мумкин.

Бу ғоя аввал ҳам Неймарнинг хаёлида бўлган

«Интер Майами» варианти биринчи марта пайдо бўлаётгани йўқ.

Неймар аввал ҳам Месси ва Суарес билан яна бир жамоада ўйнаш истагини яширмаган. 2025 йил бошида унинг Майамига эҳтимолий кўчиши ҳақидаги хабарлар кучайган, футболчининг ўзи ҳам собиқ «Барселона» шериклари билан яна бирлашиш имкониятига ижобий қараган эди.

Ўша пайтда асосий тўсиқ Неймарнинг шартнома ҳолати ва MLS’даги молиявий чекловлар эди.

2027 йил бошига келиб вазият анча қулайлашиши мумкин: Неймарнинг «Сантос» билан ҳозирги келишуви 2026 йил охирида тугайди, Месси эса Майами билан узоқ муддатли шартномага эга.

«Сантос»даги ҳикоя ҳам якунига яқинлашяптими?

Неймар 2025 йилда Европадан кейин болалик клуби «Сантос»га қайтган эди.

2026 йил бошида шартномани яна бир мавсумга узайтирганида у «Сантос — менинг жойим, бу ерда ўзимни уйдагидек ҳис қиламан», дея таъкидлаган.

Бироқ футболчининг фаолияти охирги босқичга яқинлашмоқда. Неймар июль ойида Бразилия миллий жамоасидаги даврини якунлаганини яна бир бор тасдиқлади. Унинг айтишича, термадаги вақти ўтиб бўлган.

Шу нуқтаи назардан MLS варианти мантиқий кўринади: нисбатан бошқача ўйин муҳити, Майамидаги таниш футболчилар ва катта тижорий бозор Неймарнинг карьерасидаги сўнгги катта лойиҳага айланиши мумкин.

Фаолиятининг сўнгги клуби бўладими?

Манба Неймар профессионал футболдаги сўнгги клуби айнан «Интер Майами» бўлиши мумкинлигини ҳам илгари сурмоқда.

Ҳозирча буни аниқ факт сифатида айтиш эрта. Лекин бир нечта детал бир нуқтада туташмоқда: Неймарнинг «Сантос» билан шартномаси йил охирида тугайди, Месси 2028 йилгача Майамида қолади, Каземиро аллақачон жамоага қўшилган.

Шу сабаб 2027 йил январь ойи Неймар фаолиятида навбатдаги катта бурилиш нуқтасига айланиши мумкин.

Агар трансфер амалга ошса, савол энди Неймарнинг Америкага бориши ҳақида эмас, балки бошқача қўйилади: Месси ва Неймар футбол тарихидаги энг машҳур ҳамкорликларидан бирига сўнгги бор Майамида нуқта қўядими?

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

НеймарЛионель МессиИнтер МайамиСантосБарселона
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Винисиус трансферидан воз кечиб, Маркус Рэшфордни ўз сафига қўшиб олиши мумкинАрсенал Винисиус трансферидан воз кечиб, Маркус Рэшфордни ўз сафига қўшиб олиши мумкинБугун, 13:33Рубен Аморим Челхидан учралган мағлубиятдан кейин Милан футболчиларини огоҳлантирдиРубен Аморим Челхидан учралган мағлубиятдан кейин Милан футболчиларини огоҳлантирдиБугун, 13:12Гарри Кейннинг «Олтин тўп»га даъвогарлиги муҳокамаларга сабаб бўлмоқдаГарри Кейннинг «Олтин тўп»га даъвогарлиги муҳокамаларга сабаб бўлмоқдаБугун, 13:11Челси устози Хаби Алонсо Ромео Лавиани нима учун алмаштирмаганини тушунтирдиЧелси устози Хаби Алонсо Ромео Лавиани нима учун алмаштирмаганини тушунтирдиБугун, 12:51Родри "Барселона"ни танлади: Моуриню трансфердан қаттиқ ғазабдаРодри "Барселона"ни танлади: Моуриню трансфердан қаттиқ ғазабдаБугун, 12:33Родриг Де Пол Лионель Мессининг отаси хотирасига бағишлаб гол урдиРодриг Де Пол Лионель Мессининг отаси хотирасига бағишлаб гол урдиБугун, 12:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)