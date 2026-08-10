Жазмани учун 150 минг фунт: Инфантино УЕФА пулларини қандай сарфлаган?

·87·Дунё
Жазмани учун 150 минг фунт: Инфантино УЕФА пулларини қандай сарфлаган?
Қисқача

Жанни Инфантино 2011 йилда УЕФАдан кетганидан сўнг 150 000 фунт стерлингдан ортиқ товон пули олгани тахмин қилинмоқда. «Те Телеграпҳ» хабарига кўра, ушбу маблағ собиқ ходимага нуфузли бизнес-мактабдаги МБА таълими харажатларини қоплашни ҳам ўз ичига олган. Инфантино билан яқин муносабатда бўлган даврида аёл маъмурий лавозимдан раҳбарлик лавозимига ўтказилгани ва унинг йиллик маоши тахминан 25 000 фунтга оширилгани айтилмоқда.

ФИФА амалдаги президенти Жанни Инфантино атрофида навбатдаги йирик коррупцион можаро авж олмоқда. «The Telegraph» нашрининг хабар беришича, Инфантинонинг тахмин қилинаётган жазмани 2011 йилда ташкилотни тарк этганидан сўнг УЕФАдан товон пули сифатида 150 000 фунт стерлинг (175 000 евро)дан ортиқ маблағ олган.

Ушбу маълумотлар фонида Европа футбол ассоциациялари иттифоқи (УЕФА) Инфантинонинг ташкилотдаги кўп йиллик фаолияти бўйича кенг қамровли текширув бошлаши мумкин.

Қимматбаҳо MBA ўқиши ва лавозимнинг кескин ошиши

Сизиб чиққан тафсилотларга кўра, собиқ ходимага тўлаб берилган юқордаги катта сумма таркибига нуфузли бизнес-мактабдаги MBA (Master of Business Administration) дастури бўйича ўқиш харажатлари ҳам киритилган.

Бундан ташқари, манбанинг таъкидлашича:

  • Инфантино билан яқин муносабатда бўлган даврида аёл оддий маъмурий лавозимдан раҳбарлик лавозимига ўтказилган;

  • Унинг УЕФАдаги иш фаолияти давомида йиллик маоши тахминан 25 000 фунтга (29 000 евро) оширилган.

УЕФА Инфантинонинг 16 йиллик фаолиятини текшириши мумкин

Аввалроқ, Жанни Инфантино ташкилот бош котиби лавозимини эгаллаб турган вақтда УЕФА айнан унинг маҳбубасига ортиқча ва асоссиз равишда олти хонали товон пули тўлагани ҳақида хабар берилган эди.

Ушбу молиявий қонунбузарликлар ва манфаатлар тўқнашуви ортидан УЕФА раҳбарияти Жанни Инфантинонинг ташкилотдаги бутун 16 йиллик фаолияти бўйича атрофлича ва чуқур текширув (аудит) ишларини бошлаш имкониятини жиддий кўриб чиқмоқда.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Жанни ИнфантиноУЕФАФИФАТелеграф
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Денгиз тубидан 162 йиллик машҳур пиво топилдиДенгиз тубидан 162 йиллик машҳур пиво топилдиБугун, 13:30Сицилия соҳилларида 2000 йиллик сирли кема топилдиСицилия соҳилларида 2000 йиллик сирли кема топилдиБугун, 13:169 минг метр баландликда йўловчи самолёт эшигини очмоқчи бўлди9 минг метр баландликда йўловчи самолёт эшигини очмоқчи бўлдиБугун, 12:50Зеленскийнинг баёнотидан сўнг Приштинада Украина байроғи олиб ташландиЗеленскийнинг баёнотидан сўнг Приштинада Украина байроғи олиб ташландиБугун, 11:52«Украина йўқ қилиниш ёқасида»: АҚШ ҳарбий экспертининг шов-шувли баёноти«Украина йўқ қилиниш ёқасида»: АҚШ ҳарбий экспертининг шов-шувли баёнотиБугун, 11:04«Россиянинг заифлашишини кутманг»: Вучич Европани сулҳ тузишга чақирди«Россиянинг заифлашишини кутманг»: Вучич Европани сулҳ тузишга чақирдиБугун, 10:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди