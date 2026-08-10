Жазмани учун 150 минг фунт: Инфантино УЕФА пулларини қандай сарфлаган?
Жанни Инфантино 2011 йилда УЕФАдан кетганидан сўнг 150 000 фунт стерлингдан ортиқ товон пули олгани тахмин қилинмоқда. «Те Телеграпҳ» хабарига кўра, ушбу маблағ собиқ ходимага нуфузли бизнес-мактабдаги МБА таълими харажатларини қоплашни ҳам ўз ичига олган. Инфантино билан яқин муносабатда бўлган даврида аёл маъмурий лавозимдан раҳбарлик лавозимига ўтказилгани ва унинг йиллик маоши тахминан 25 000 фунтга оширилгани айтилмоқда.
ФИФА амалдаги президенти Жанни Инфантино атрофида навбатдаги йирик коррупцион можаро авж олмоқда. «The Telegraph» нашрининг хабар беришича, Инфантинонинг тахмин қилинаётган жазмани 2011 йилда ташкилотни тарк этганидан сўнг УЕФАдан товон пули сифатида 150 000 фунт стерлинг (175 000 евро)дан ортиқ маблағ олган.
Ушбу маълумотлар фонида Европа футбол ассоциациялари иттифоқи (УЕФА) Инфантинонинг ташкилотдаги кўп йиллик фаолияти бўйича кенг қамровли текширув бошлаши мумкин.
Қимматбаҳо MBA ўқиши ва лавозимнинг кескин ошиши
Сизиб чиққан тафсилотларга кўра, собиқ ходимага тўлаб берилган юқордаги катта сумма таркибига нуфузли бизнес-мактабдаги MBA (Master of Business Administration) дастури бўйича ўқиш харажатлари ҳам киритилган.
Бундан ташқари, манбанинг таъкидлашича:
Инфантино билан яқин муносабатда бўлган даврида аёл оддий маъмурий лавозимдан раҳбарлик лавозимига ўтказилган;
Унинг УЕФАдаги иш фаолияти давомида йиллик маоши тахминан 25 000 фунтга (29 000 евро) оширилган.
УЕФА Инфантинонинг 16 йиллик фаолиятини текшириши мумкин
Аввалроқ, Жанни Инфантино ташкилот бош котиби лавозимини эгаллаб турган вақтда УЕФА айнан унинг маҳбубасига ортиқча ва асоссиз равишда олти хонали товон пули тўлагани ҳақида хабар берилган эди.
Ушбу молиявий қонунбузарликлар ва манфаатлар тўқнашуви ортидан УЕФА раҳбарияти Жанни Инфантинонинг ташкилотдаги бутун 16 йиллик фаолияти бўйича атрофлича ва чуқур текширув (аудит) ишларини бошлаш имкониятини жиддий кўриб чиқмоқда.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…