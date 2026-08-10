Энзо Мареска Родрининг Манчестер Сити сафига қайтиш санасини маълум қилди
Энзо Мареска Родри 14-август куни Манчестер Сити машғулотларига қайтишини тасдиқлади. 30 ёшли яримҳимоячи Испания терма жамоасининг жаҳон чемпионатидаги ғалабасидан сўнг бел операциясини бошдан кечириб, тикланмоқда. Манчестер Сити Барселонанинг Родри учун 50 миллион евролик таклифини рад этган ва футболчини фақат 80 миллион евролик таклиф тушган тақдирдагина сотишни кўриб чиқишга тайёр.
Goal.com хабар беришича, «Манчестер Сити» бош мураббийи Энзо Мареска жамоанинг етакчи яримҳимоячиси Родри шу ҳафта машғулотларга қайтишини тасдиқлаган. Ушбу хабар Каталониянинг «Барселона» клуби испаниялик футболчини ўз сафига қўшиб олишга уринаётгани ва унинг трансфери атрофидаги кескин миш-мишлар фонида эълон қилинди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ўтган ҳафта Англия Премер-лигаси гиганти «Барселона»нинг 2024-йилги «Олтин тўп» соҳиби учун қилган 50 миллион евролик расмий таклифини рад этган эди. Манчестерликлар раҳбарияти амалдаги шартномасининг охирги йилига кириб келган 30 ёшли футболчини фақатгина 80 миллион евро миқдоридаги таклиф тушгандагина сотиш ҳақида ўйлаб кўришга тайёр.
Родрининг жароҳати ва трансфер шартлариҲозирги кунда трансфер бўйича қизғин муҳокамалар давом этаётганига қарамай, тажрибали яримҳимоячи Испания терма жамоасининг жаҳон чемпионатидаги ғалабасидан сўнг бел операциясини бошдан кечириб, тикланиш жараёнини ўтказмоқда. Сеулда «Атлетико Мадрид» устидан қозонилган 3:1 ҳисобидаги ғалабадан кейин Энзо Мареска журналистларнинг саволларига жавоб берар экан, футболчининг қачон сафга қайтишини аниқ айтди.
Маресканинг сўзларига кўра, у клуб спорт директори Уго Виана билан футболчининг келажагини муҳокама қилган ва ҳозирча ҳеч қандай ўзгариш йўқ. «Ҳозирги вақтда у Манчестерда бўлади. Ҳеч қандай янгилик йўқ. 14-август куни у қайтади», – дея таъкидлаган мураббий.
Мавсумолди режалари ва янги чақирувлар«Манчестер Сити» раҳбарияти ва мураббийлар штаби Испания ва Европанинг етакчи клублари, хусусан, «Барселона» ҳамда «Реал Мадрид» томонидан бўлаётган қизиқишларга қарамасдан, ўз етакчисини сақлаб қолишга қатъий қарор қилган. Жамоанинг асосий эътибори ҳозирда футболчининг тиббий реабилитациясини муваффақиятли якунлашга қаратилган.
Клуб олдинда турган «Арсенал»га қарши Суперкубок баҳси ҳамда Англия Премер-лигасининг янги мавсуми стартига тайёргарлик кўрмоқда. Пеп Гвардиоладан кейинги даврни бошлаётган «Манчестер Сити» чемпионатдаги илк ўйинини 23-август куни ўз майдонида «Борнмут»га қарши ўтказади ва Энзо Мареска таркибдаги ноаниқликларга қарамай энг яхши ўн бирликни шакллантириши лозим.
…