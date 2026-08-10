Энзо Мареска Родрининг Манчестер Сити сафига қайтиш санасини маълум қилди

·80·Спорт
Энзо Мареска Родрининг Манчестер Сити сафига қайтиш санасини маълум қилди
Қисқача

Энзо Мареска Родри 14-август куни Манчестер Сити машғулотларига қайтишини тасдиқлади. 30 ёшли яримҳимоячи Испания терма жамоасининг жаҳон чемпионатидаги ғалабасидан сўнг бел операциясини бошдан кечириб, тикланмоқда. Манчестер Сити Барселонанинг Родри учун 50 миллион евролик таклифини рад этган ва футболчини фақат 80 миллион евролик таклиф тушган тақдирдагина сотишни кўриб чиқишга тайёр.

Goal.com хабар беришича, «Манчестер Сити» бош мураббийи Энзо Мареска жамоанинг етакчи яримҳимоячиси Родри шу ҳафта машғулотларга қайтишини тасдиқлаган. Ушбу хабар Каталониянинг «Барселона» клуби испаниялик футболчини ўз сафига қўшиб олишга уринаётгани ва унинг трансфери атрофидаги кескин миш-мишлар фонида эълон қилинди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ўтган ҳафта Англия Премер-лигаси гиганти «Барселона»нинг 2024-йилги «Олтин тўп» соҳиби учун қилган 50 миллион евролик расмий таклифини рад этган эди. Манчестерликлар раҳбарияти амалдаги шартномасининг охирги йилига кириб келган 30 ёшли футболчини фақатгина 80 миллион евро миқдоридаги таклиф тушгандагина сотиш ҳақида ўйлаб кўришга тайёр.

Родрининг жароҳати ва трансфер шартлари

Ҳозирги кунда трансфер бўйича қизғин муҳокамалар давом этаётганига қарамай, тажрибали яримҳимоячи Испания терма жамоасининг жаҳон чемпионатидаги ғалабасидан сўнг бел операциясини бошдан кечириб, тикланиш жараёнини ўтказмоқда. Сеулда «Атлетико Мадрид» устидан қозонилган 3:1 ҳисобидаги ғалабадан кейин Энзо Мареска журналистларнинг саволларига жавоб берар экан, футболчининг қачон сафга қайтишини аниқ айтди.

Маресканинг сўзларига кўра, у клуб спорт директори Уго Виана билан футболчининг келажагини муҳокама қилган ва ҳозирча ҳеч қандай ўзгариш йўқ. «Ҳозирги вақтда у Манчестерда бўлади. Ҳеч қандай янгилик йўқ. 14-август куни у қайтади», – дея таъкидлаган мураббий.

Мавсумолди режалари ва янги чақирувлар

«Манчестер Сити» раҳбарияти ва мураббийлар штаби Испания ва Европанинг етакчи клублари, хусусан, «Барселона» ҳамда «Реал Мадрид» томонидан бўлаётган қизиқишларга қарамасдан, ўз етакчисини сақлаб қолишга қатъий қарор қилган. Жамоанинг асосий эътибори ҳозирда футболчининг тиббий реабилитациясини муваффақиятли якунлашга қаратилган.

Клуб олдинда турган «Арсенал»га қарши Суперкубок баҳси ҳамда Англия Премер-лигасининг янги мавсуми стартига тайёргарлик кўрмоқда. Пеп Гвардиоладан кейинги даврни бошлаётган «Манчестер Сити» чемпионатдаги илк ўйинини 23-август куни ўз майдонида «Борнмут»га қарши ўтказади ва Энзо Мареска таркибдаги ноаниқликларга қарамай энг яхши ўн бирликни шакллантириши лозим.

РодриМанчестер СитйЭнзо МарескаБарселонаПремер-лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тревоҳ Чалобаҳ Челси билан хайрлашдиТревоҳ Чалобаҳ Челси билан хайрлашдиБугун, 13:16Жон Оби Микел Юрий Тилеманс трансферини юқори баҳоладиЖон Оби Микел Юрий Тилеманс трансферини юқори баҳоладиБугун, 13:15Челси учун оғир йўқотиш: мавсумолди ўйиндаги жароҳатлар ва можароларЧелси учун оғир йўқотиш: мавсумолди ўйиндаги жароҳатлар ва можароларБугун, 12:57Арсенал Брэдли Барколя трансфери учун курашда Ливерпулни ортда қолдириши мумкинАрсенал Брэдли Барколя трансфери учун курашда Ливерпулни ортда қолдириши мумкинБугун, 12:34Тибо Куртуа Жозе Моуринюнинг Реал Мадридга қайтишини қўллаб-қувватладиТибо Куртуа Жозе Моуринюнинг Реал Мадридга қайтишини қўллаб-қувватладиБугун, 12:32Виктор Гёкерес Манчестер Сити билан ўйин шунчаки ўртоқлик учрашуви эмаслигини айтдиВиктор Гёкерес Манчестер Сити билан ўйин шунчаки ўртоқлик учрашуви эмаслигини айтдиБугун, 12:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)