Кенан Йилдиз «Арсенал»га яқинлашди: трансфер £80 млнга баҳоланди

·114·Спорт
Кенан Йилдиз «Арсенал»га яқинлашди: трансфер £80 млнга баҳоланди
Қисқача

«Арсенал» «Ювентус» ҳужумчиси Кенан Йилдиз трансфери бўйича музокараларда жиддий олдинга силжиб, келишувга яқинлашди. Журналист Давид Орнштейн маълумотига кўра, туркиялик футболчининг трансфери 80 миллион фунт стерлинггача баҳоланмоқда. Йилдизнинг ўзи «Арсенал»га ўтишни истамоқда ва «Ювентус»дан трансфер жараёнини тезлаштиришни сўрамоқда.

«Ювентус»нинг ёш юлдузи Кенан Йилдиз фаолиятини Англия Премьер-лигасида давом эттириши мумкин. Журналист Давид Орнштейн маълумотига кўра, «Арсенал» туркиялик ҳужумчи трансфери бўйича музокараларда жиддий олдинга силжиган.

Энг қизиғи, бу жараёнда футболчининг ўзи ҳам фаол позиция эгалламоқда. Йилдиз Лондон клубига ўтишни хоҳлаяпти ва «Ювентус»дан кетиш жараёни тезроқ ҳал бўлишини истамоқда.

«Арсенал» келишувга яқинлашди

Манба маълумотига қараганда, «Арсенал» ва «Ювентус» ўртасидаги музокаралар давом этмоқда ва Лондон клуби шартнома тузишга яқин турибди.

Трансфер амалга ошса, «канонирлар» ҳужум чизиғига техник жиҳатдан кучли, бир нечта позицияда ҳаракат қила оладиган ёш футболчини қўшиб олади.

Йилдизнинг ёши ва ўсиш салоҳияти ҳисобга олинса, «Арсенал» уни фақат ҳозирги таркибни кучайтириш учун эмас, балки узоқ муддатли лойиҳанинг муҳим қисми сифатида ҳам кўраётган бўлиши мумкин.

Нарх — 80 миллион фунт

Хабарда қайд этилишича, трансфер қиймати 80 миллион фунт стерлинггача етиши мумкин.

Бу сумма Йилдизни «Арсенал» тарихидаги энг қиммат харидлар қаторига олиб чиқиши мумкин.

«Ювентус» учун эса бундай таклиф жиддий молиявий имконият ҳисобланади. Бироқ туринликлар ўзларининг энг истиқболли футболчиларидан бирини йўқотишига тўғри келади.

Йилдизнинг ўзи кетишни хоҳлаяпти

Вазиятни янада қизиқ қилаётган жиҳат — футболчининг позицияси.

Манбага кўра, Кенан Йилдиз «Арсенал»га ўтиш истагини билдирган ва «Ювентус»дан трансфер жараёнини тезлаштиришни талаб қилмоқда.

Бу эса Лондон клубининг музокаралардаги позициясини кучайтириши мумкин. Одатда футболчининг янги клубга ўтиш бўйича қатъий истаги келишувга эришиш жараёнига сезиларли таъсир кўрсатади.

Нега «Арсенал» айнан Йилдизни истаяпти?

Йилдизнинг асосий устунликларидан бири — универсаллик.

У қанотда ҳам, ҳужум ортида ҳам ҳаракат қилиши, яккама-якка вазиятларда рақибни алдаб ўтиши ва ҳужумни ўзи бошлаб бериши мумкин.

Бундай профил «Арсенал»га мавсум давомида тактик вариантларни кўпайтириш имконини беради. Айниқса юқори даражадаги рақобатда бир нечта позицияда ўйнай оладиган футболчиларнинг аҳамияти катта.

Энди асосий қарор «Ювентус»да

Музокаралар якунига етса, Йилдизнинг Англияга кўчиши трансфер ойнасининг энг йирик келишувларидан бирига айланиши мумкин.

Ҳозирча асосий интрига — «Ювентус» 80 миллион фунт атрофидаги таклифни қабул қиладими ёки ўзининг ёш юлдузини сақлаб қолиш учун курашадими?

Йилдизнинг ўзи эса, тарқалаётган маълумотларга қараганда, танловини қилиб бўлган — у «Арсенал» томон йўл олишни истамоқда.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Кенан ЙилдизАрсеналЮвентусДэвид Орнштейн
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тревоҳ Чалобаҳ Челси билан хайрлашдиТревоҳ Чалобаҳ Челси билан хайрлашдиБугун, 13:16Жон Оби Микел Юрий Тилеманс трансферини юқори баҳоладиЖон Оби Микел Юрий Тилеманс трансферини юқори баҳоладиБугун, 13:15Челси учун оғир йўқотиш: мавсумолди ўйиндаги жароҳатлар ва можароларЧелси учун оғир йўқотиш: мавсумолди ўйиндаги жароҳатлар ва можароларБугун, 12:57Арсенал Брэдли Барколя трансфери учун курашда Ливерпулни ортда қолдириши мумкинАрсенал Брэдли Барколя трансфери учун курашда Ливерпулни ортда қолдириши мумкинБугун, 12:34Тибо Куртуа Жозе Моуринюнинг Реал Мадридга қайтишини қўллаб-қувватладиТибо Куртуа Жозе Моуринюнинг Реал Мадридга қайтишини қўллаб-қувватладиБугун, 12:32Виктор Гёкерес Манчестер Сити билан ўйин шунчаки ўртоқлик учрашуви эмаслигини айтдиВиктор Гёкерес Манчестер Сити билан ўйин шунчаки ўртоқлик учрашуви эмаслигини айтдиБугун, 12:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)