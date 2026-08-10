Кенан Йилдиз «Арсенал»га яқинлашди: трансфер £80 млнга баҳоланди
«Арсенал» «Ювентус» ҳужумчиси Кенан Йилдиз трансфери бўйича музокараларда жиддий олдинга силжиб, келишувга яқинлашди. Журналист Давид Орнштейн маълумотига кўра, туркиялик футболчининг трансфери 80 миллион фунт стерлинггача баҳоланмоқда. Йилдизнинг ўзи «Арсенал»га ўтишни истамоқда ва «Ювентус»дан трансфер жараёнини тезлаштиришни сўрамоқда.
«Ювентус»нинг ёш юлдузи Кенан Йилдиз фаолиятини Англия Премьер-лигасида давом эттириши мумкин. Журналист Давид Орнштейн маълумотига кўра, «Арсенал» туркиялик ҳужумчи трансфери бўйича музокараларда жиддий олдинга силжиган.
Энг қизиғи, бу жараёнда футболчининг ўзи ҳам фаол позиция эгалламоқда. Йилдиз Лондон клубига ўтишни хоҳлаяпти ва «Ювентус»дан кетиш жараёни тезроқ ҳал бўлишини истамоқда.
«Арсенал» келишувга яқинлашди
Манба маълумотига қараганда, «Арсенал» ва «Ювентус» ўртасидаги музокаралар давом этмоқда ва Лондон клуби шартнома тузишга яқин турибди.
Трансфер амалга ошса, «канонирлар» ҳужум чизиғига техник жиҳатдан кучли, бир нечта позицияда ҳаракат қила оладиган ёш футболчини қўшиб олади.
Йилдизнинг ёши ва ўсиш салоҳияти ҳисобга олинса, «Арсенал» уни фақат ҳозирги таркибни кучайтириш учун эмас, балки узоқ муддатли лойиҳанинг муҳим қисми сифатида ҳам кўраётган бўлиши мумкин.
Нарх — 80 миллион фунт
Хабарда қайд этилишича, трансфер қиймати 80 миллион фунт стерлинггача етиши мумкин.
Бу сумма Йилдизни «Арсенал» тарихидаги энг қиммат харидлар қаторига олиб чиқиши мумкин.
«Ювентус» учун эса бундай таклиф жиддий молиявий имконият ҳисобланади. Бироқ туринликлар ўзларининг энг истиқболли футболчиларидан бирини йўқотишига тўғри келади.
Йилдизнинг ўзи кетишни хоҳлаяпти
Вазиятни янада қизиқ қилаётган жиҳат — футболчининг позицияси.
Манбага кўра, Кенан Йилдиз «Арсенал»га ўтиш истагини билдирган ва «Ювентус»дан трансфер жараёнини тезлаштиришни талаб қилмоқда.
Бу эса Лондон клубининг музокаралардаги позициясини кучайтириши мумкин. Одатда футболчининг янги клубга ўтиш бўйича қатъий истаги келишувга эришиш жараёнига сезиларли таъсир кўрсатади.
Нега «Арсенал» айнан Йилдизни истаяпти?
Йилдизнинг асосий устунликларидан бири — универсаллик.
У қанотда ҳам, ҳужум ортида ҳам ҳаракат қилиши, яккама-якка вазиятларда рақибни алдаб ўтиши ва ҳужумни ўзи бошлаб бериши мумкин.
Бундай профил «Арсенал»га мавсум давомида тактик вариантларни кўпайтириш имконини беради. Айниқса юқори даражадаги рақобатда бир нечта позицияда ўйнай оладиган футболчиларнинг аҳамияти катта.
Энди асосий қарор «Ювентус»да
Музокаралар якунига етса, Йилдизнинг Англияга кўчиши трансфер ойнасининг энг йирик келишувларидан бирига айланиши мумкин.
Ҳозирча асосий интрига — «Ювентус» 80 миллион фунт атрофидаги таклифни қабул қиладими ёки ўзининг ёш юлдузини сақлаб қолиш учун курашадими?
Йилдизнинг ўзи эса, тарқалаётган маълумотларга қараганда, танловини қилиб бўлган — у «Арсенал» томон йўл олишни истамоқда.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…