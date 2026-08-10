Франк Лебоэуф Арсенални Англия чемпионлигининг асосий фаворити деб атади

·34·Спорт
Франк Лебоэуф Арсенални Англия чемпионлигининг асосий фаворити деб атади
Қисқача

Френк Лебоеуф Арсенални 2026–2027-йилги мавсумда Англия Премер-лигаси чемпионлигини сақлаб қолишга қодир асосий даъвогар деб ҳисобламоқда. У Микел Артета жамоаси рақибларида етишмайдиган барқарорлик ва аниқ устунликка эга эканини таъкидлади. Арсенал таркибни Бруно Гимараес, Христос Цолис ва Иллан Меле билан кучайтирди, шунингдек, Винисиус Жуниор билан келишув амалга ошмагач, Кенан Йилдиз трансфери устида ишламоқда.

Франция терма жамоасининг собиқ ҳимоячиси ва жаҳон чемпиони Френк Лебоэуф Лондоннинг Арсенал клубини 2026–2027-йилги мавсумда Англия Премер-лигаси ғолиблигини сақлаб қолишга қодир бўлган асосий даъвогар деб ҳисобламоқда. Унинг фикрича, Микел Артета жамоаси рақибларида етишмайдиган барқарорлик ва аниқ устунликка эга. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар беришича, Арсенал ўтган мавсумдаги чемпионлик унвонини муносиб ҳимоя қилиш мақсадида таркибни янада кучайтириш устида фаол иш олиб бормоқда. Клуб раҳбарияти трансфер ойнаси вақтида Бруно Гимараес, Христос Тсолис ва Иллан Мелени ўз сафига қўшиб улгурди.

Трансфер бозори ва таркибдаги ўзгаришлар

Шунингдек, Ла Стампа нашрининг тарқатган маълумотларига кўра, Винисиус Жуниор билан эҳтимолий келишув барбод бўлганидан сўнг, “тўпчилар” ҳужум чизиғини кучайтириш учун Ювентус ҳужумчиси Кенан Йилдиз трансфери устида ҳам иш олиб бормоқда.

ESPN телеканалига берган интервюсида Френк Лебоэуф ўз қарашларини қуйидагича изоҳлади: «Сабаби шундаки, бошқа рақиблар ўз келажагини тўлиқ тасаввур қила олмаяпти. Арсенал эса аниқ мақсадларга эга ва улар ҳозирги таркиби билан бошқалардан устун келишини билади».

Ҳимоя чизиғи ва Виллиам Салибанинг ўрни

Собиқ футболчи ҳимоя марказидаги мувозанатга алоҳида тўхталиб ўтди. Унинг таъкидлашича, янги келган футболчилар захирада муҳим рақобатни таъминласа-да, Виллиам Салиба ва Габриел Магалҳаес жуфтлигини алмаштириб бўлмайди.

«Агар менда Габриел Магалҳаес ва Салиба бўлса, ўзимни бошқалардан кучлироқ ҳис қилган бўлардим. Агар мен Арсенал мухлиси бўлганимда, хавотирга ўрин қолдирмаган бўлардим», — дея қўшимча қилди Лебоэуф.

Маълумот ўрнида, Арсенал жамоаси 2026–2027-йилги мавсумдаги юришини 21-август, жума куни ўз майдонида Премер-лигага йўлланма олган Ковентри Сити жамоасига қарши баҳс билан бошлайди.

АрсеналФранк ЛебоэуфМикел АртетаПремиер-лигаФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тревоҳ Чалобаҳ Челси билан хайрлашдиТревоҳ Чалобаҳ Челси билан хайрлашдиБугун, 13:16Жон Оби Микел Юрий Тилеманс трансферини юқори баҳоладиЖон Оби Микел Юрий Тилеманс трансферини юқори баҳоладиБугун, 13:15Челси учун оғир йўқотиш: мавсумолди ўйиндаги жароҳатлар ва можароларЧелси учун оғир йўқотиш: мавсумолди ўйиндаги жароҳатлар ва можароларБугун, 12:57Арсенал Брэдли Барколя трансфери учун курашда Ливерпулни ортда қолдириши мумкинАрсенал Брэдли Барколя трансфери учун курашда Ливерпулни ортда қолдириши мумкинБугун, 12:34Тибо Куртуа Жозе Моуринюнинг Реал Мадридга қайтишини қўллаб-қувватладиТибо Куртуа Жозе Моуринюнинг Реал Мадридга қайтишини қўллаб-қувватладиБугун, 12:32Виктор Гёкерес Манчестер Сити билан ўйин шунчаки ўртоқлик учрашуви эмаслигини айтдиВиктор Гёкерес Манчестер Сити билан ўйин шунчаки ўртоқлик учрашуви эмаслигини айтдиБугун, 12:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)