Франк Лебоэуф Арсенални Англия чемпионлигининг асосий фаворити деб атади
Френк Лебоеуф Арсенални 2026–2027-йилги мавсумда Англия Премер-лигаси чемпионлигини сақлаб қолишга қодир асосий даъвогар деб ҳисобламоқда. У Микел Артета жамоаси рақибларида етишмайдиган барқарорлик ва аниқ устунликка эга эканини таъкидлади. Арсенал таркибни Бруно Гимараес, Христос Цолис ва Иллан Меле билан кучайтирди, шунингдек, Винисиус Жуниор билан келишув амалга ошмагач, Кенан Йилдиз трансфери устида ишламоқда.
Франция терма жамоасининг собиқ ҳимоячиси ва жаҳон чемпиони Френк Лебоэуф Лондоннинг Арсенал клубини 2026–2027-йилги мавсумда Англия Премер-лигаси ғолиблигини сақлаб қолишга қодир бўлган асосий даъвогар деб ҳисобламоқда. Унинг фикрича, Микел Артета жамоаси рақибларида етишмайдиган барқарорлик ва аниқ устунликка эга. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар беришича, Арсенал ўтган мавсумдаги чемпионлик унвонини муносиб ҳимоя қилиш мақсадида таркибни янада кучайтириш устида фаол иш олиб бормоқда. Клуб раҳбарияти трансфер ойнаси вақтида Бруно Гимараес, Христос Тсолис ва Иллан Мелени ўз сафига қўшиб улгурди.
Трансфер бозори ва таркибдаги ўзгаришларШунингдек, Ла Стампа нашрининг тарқатган маълумотларига кўра, Винисиус Жуниор билан эҳтимолий келишув барбод бўлганидан сўнг, “тўпчилар” ҳужум чизиғини кучайтириш учун Ювентус ҳужумчиси Кенан Йилдиз трансфери устида ҳам иш олиб бормоқда.
ESPN телеканалига берган интервюсида Френк Лебоэуф ўз қарашларини қуйидагича изоҳлади: «Сабаби шундаки, бошқа рақиблар ўз келажагини тўлиқ тасаввур қила олмаяпти. Арсенал эса аниқ мақсадларга эга ва улар ҳозирги таркиби билан бошқалардан устун келишини билади».
Ҳимоя чизиғи ва Виллиам Салибанинг ўрниСобиқ футболчи ҳимоя марказидаги мувозанатга алоҳида тўхталиб ўтди. Унинг таъкидлашича, янги келган футболчилар захирада муҳим рақобатни таъминласа-да, Виллиам Салиба ва Габриел Магалҳаес жуфтлигини алмаштириб бўлмайди.
«Агар менда Габриел Магалҳаес ва Салиба бўлса, ўзимни бошқалардан кучлироқ ҳис қилган бўлардим. Агар мен Арсенал мухлиси бўлганимда, хавотирга ўрин қолдирмаган бўлардим», — дея қўшимча қилди Лебоэуф.
Маълумот ўрнида, Арсенал жамоаси 2026–2027-йилги мавсумдаги юришини 21-август, жума куни ўз майдонида Премер-лигага йўлланма олган Ковентри Сити жамоасига қарши баҳс билан бошлайди.
…