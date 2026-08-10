Месси ва Аргентина терма жамоаси ЖЧ-2026да қандай хавфдан омон қолган?

·100·Спорт
Месси ва Аргентина терма жамоаси ЖЧ-2026да қандай хавфдан омон қолган?
Қисқача

Лионель Месси ва Аргентина терма жамоаси 2026 йилги жаҳон чемпионати вақтида бир нечта жиддий хавфсизлик таҳдидларига дуч келган. Полицияга номаълум шахс стадионга портловчи қурилма олиб кириб, аргентиналик юлдузга суиқасд уюштирмоқчи экани ҳақида хабар келиб тушган. Шундан сўнг арена ва унинг атрофини текшириш учун сапёрлар бригадаси ҳамда кинологлар сафарбар этилиб, стадиондаги назорат ва Месси муҳофазаси кучайтирилган.

Аргентина терма жамоаси сардори ва футбол афсонаси Лионель Месси 2026 йилги жаҳон чемпионати вақтида бир нечта жиддий хавфсизлик таҳдидларига дуч келгани маълум бўлди. Бу ҳақда полиция ҳужжатларининг сизиб чиқишига таяниб «Diario AS» нашри хабар тарқатди.

Сизиб чиққан махфий маълумотлар Жаҳон чемпионати вақтида полиция ва хавфсизлик хизматлари қанчалик фавқулодда режимда ишлаганини очиқлади.

Стадионга бомба билан кириш таҳдиди

Манба хабарига кўра, полицияга келиб тушган хабарларнинг бирида номаълум шахс стадионга портловчи қурилма билан кириб, аргентиналик юлдузга қарши суиқасд уюштирмоқчи эканини таъкидлаган.

Ҳуқуқ-тартибот органлари ушбу сигналга ўта жиддий ва тезкор муносабат билдиришган:

  • Фавқулодда текширув: Арена ва унинг ён-атрофидаги бутун ҳудудни кўздан кечириш учун махсус сапёрлар бригадаси ҳамда кинологлар хизмати сафарбар этилган.

  • Хавфсизлик чоралари: Стадионга кириш-чиқиш назорати ва Месси атрофидаги муҳофаза кескин кучайтирилган.

Бахтга ора, қайд этилган таҳдидларнинг ҳеч бири амалга ошмади ва мусобақа ҳеч қандай кўнгилсизликларсиз, тинч-омон якунланди.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Лионель МессиАргентинаДиарио АСТелеграм
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тревоҳ Чалобаҳ Челси билан хайрлашдиТревоҳ Чалобаҳ Челси билан хайрлашдиБугун, 13:16Жон Оби Микел Юрий Тилеманс трансферини юқори баҳоладиЖон Оби Микел Юрий Тилеманс трансферини юқори баҳоладиБугун, 13:15Челси учун оғир йўқотиш: мавсумолди ўйиндаги жароҳатлар ва можароларЧелси учун оғир йўқотиш: мавсумолди ўйиндаги жароҳатлар ва можароларБугун, 12:57Арсенал Брэдли Барколя трансфери учун курашда Ливерпулни ортда қолдириши мумкинАрсенал Брэдли Барколя трансфери учун курашда Ливерпулни ортда қолдириши мумкинБугун, 12:34Тибо Куртуа Жозе Моуринюнинг Реал Мадридга қайтишини қўллаб-қувватладиТибо Куртуа Жозе Моуринюнинг Реал Мадридга қайтишини қўллаб-қувватладиБугун, 12:32Виктор Гёкерес Манчестер Сити билан ўйин шунчаки ўртоқлик учрашуви эмаслигини айтдиВиктор Гёкерес Манчестер Сити билан ўйин шунчаки ўртоқлик учрашуви эмаслигини айтдиБугун, 12:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)