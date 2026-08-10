Месси ва Аргентина терма жамоаси ЖЧ-2026да қандай хавфдан омон қолган?
Лионель Месси ва Аргентина терма жамоаси 2026 йилги жаҳон чемпионати вақтида бир нечта жиддий хавфсизлик таҳдидларига дуч келган. Полицияга номаълум шахс стадионга портловчи қурилма олиб кириб, аргентиналик юлдузга суиқасд уюштирмоқчи экани ҳақида хабар келиб тушган. Шундан сўнг арена ва унинг атрофини текшириш учун сапёрлар бригадаси ҳамда кинологлар сафарбар этилиб, стадиондаги назорат ва Месси муҳофазаси кучайтирилган.
Аргентина терма жамоаси сардори ва футбол афсонаси Лионель Месси 2026 йилги жаҳон чемпионати вақтида бир нечта жиддий хавфсизлик таҳдидларига дуч келгани маълум бўлди. Бу ҳақда полиция ҳужжатларининг сизиб чиқишига таяниб «Diario AS» нашри хабар тарқатди.
Сизиб чиққан махфий маълумотлар Жаҳон чемпионати вақтида полиция ва хавфсизлик хизматлари қанчалик фавқулодда режимда ишлаганини очиқлади.
Стадионга бомба билан кириш таҳдиди
Манба хабарига кўра, полицияга келиб тушган хабарларнинг бирида номаълум шахс стадионга портловчи қурилма билан кириб, аргентиналик юлдузга қарши суиқасд уюштирмоқчи эканини таъкидлаган.
Ҳуқуқ-тартибот органлари ушбу сигналга ўта жиддий ва тезкор муносабат билдиришган:
Фавқулодда текширув: Арена ва унинг ён-атрофидаги бутун ҳудудни кўздан кечириш учун махсус сапёрлар бригадаси ҳамда кинологлар хизмати сафарбар этилган.
Хавфсизлик чоралари: Стадионга кириш-чиқиш назорати ва Месси атрофидаги муҳофаза кескин кучайтирилган.
Бахтга ора, қайд этилган таҳдидларнинг ҳеч бири амалга ошмади ва мусобақа ҳеч қандай кўнгилсизликларсиз, тинч-омон якунланди.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…