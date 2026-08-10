BMW ишлаб чиқармаган энг яхши универсал автомобил тақдири
BMW E46 авлодига мансуб M3 Touring универсал кузовли спорт автомобилини расман серияли ишлаб чиқармаган. BMW компанияси 2000-йилда ушбу моделнинг махсус дизайн консепсиясини яратган, бироқ раҳбарият уни оммавий ишлаб чиқаришга йўналтирмасликка қарор қилган ва автомобил бир марталик намуна бўлиб қолган. E46 M3 Touring ишлаб чиқарилганида, у юқори тезлик ва кундалик фойдаланиш қулайлигини бирлаштирган идеал танловга айланиши мумкин эди.
Автомобил оламида шундай афсонавий моделлар борки, улар конвейрга чиқмаган бўлса-да, мухлислар қалбидан чуқур жой олган. Ixbt.com нашрининг ёзишича, шундай машиналардан бири BMW M3 Touring талқини ҳисобланади. Немис автоГиганти E46 авлодига мансуб ушбу универсал кузовли спорт автомобилини расман серияли ишлаб чиқаришга киритмаган. Бироқ, агар компания бу қадамни ташлаганида, натижа айнан мана шундай мукаммал кўринишга эга бўлар эди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Мазкур тахминлар шунчаки мухлисларнинг хаёлий ўйлари эмас. BMW компаниясининг ўзи 2000-йилда махсус дизайн концепциясини ишлаб чиққан бўлиб, у айнан шундай кўринишга эга эди. Шунга қарамай, раҳбарият ўша даврда лойиҳани оммавий ишлаб чиқаришга йўналтирмасликка қарор қилган ва бу автомобил фақатгина бир марталик намуна сифатида тарихда қолган.
Афсонавий дизайн ва имкониятларE46 авлодидаги BMW M3 ўз даврининг энг муваффақиятли ва талабгир спорт седанларидан бири бўлган. Агарда унинг Touring, яни универсал версияси ҳам конвейр юзини кўрганида, амалийлик ва юқори тезликни севувчи ҳайдовчилар учун идеал танловга айланган бўларди. Мутахассисларнинг фикрича, бундай кузов тури автомобилнинг кундалик фойдаланишдаги қулайликларини янада оширган бўлар эди.
Ҳозирги кунда автомобил ихлосмандлари ўша даврдаги ностандарт ғояларни мустақил равишда ҳаётга татбиқ этиб, ўхшаш модификацияларни йиғишмоқда. Гарчи заводнинг ўзи бу ғоядан воз кечган бўлса-да, E46 M3 Touring концепцияси Бавария бренди тарихидаги энг қизиқарли ва амалга ошмай қолган лойиҳалардан бири сифатида эсга олинади.
…