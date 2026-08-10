BMW ишлаб чиқармаган энг яхши универсал автомобил тақдири

·164·Авто
BMW ишлаб чиқармаган энг яхши универсал автомобил тақдири
Қисқача

BMW E46 авлодига мансуб M3 Touring универсал кузовли спорт автомобилини расман серияли ишлаб чиқармаган. BMW компанияси 2000-йилда ушбу моделнинг махсус дизайн консепсиясини яратган, бироқ раҳбарият уни оммавий ишлаб чиқаришга йўналтирмасликка қарор қилган ва автомобил бир марталик намуна бўлиб қолган. E46 M3 Touring ишлаб чиқарилганида, у юқори тезлик ва кундалик фойдаланиш қулайлигини бирлаштирган идеал танловга айланиши мумкин эди.

Автомобил оламида шундай афсонавий моделлар борки, улар конвейрга чиқмаган бўлса-да, мухлислар қалбидан чуқур жой олган. Ixbt.com нашрининг ёзишича, шундай машиналардан бири BMW M3 Touring талқини ҳисобланади. Немис автоГиганти E46 авлодига мансуб ушбу универсал кузовли спорт автомобилини расман серияли ишлаб чиқаришга киритмаган. Бироқ, агар компания бу қадамни ташлаганида, натижа айнан мана шундай мукаммал кўринишга эга бўлар эди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Мазкур тахминлар шунчаки мухлисларнинг хаёлий ўйлари эмас. BMW компаниясининг ўзи 2000-йилда махсус дизайн концепциясини ишлаб чиққан бўлиб, у айнан шундай кўринишга эга эди. Шунга қарамай, раҳбарият ўша даврда лойиҳани оммавий ишлаб чиқаришга йўналтирмасликка қарор қилган ва бу автомобил фақатгина бир марталик намуна сифатида тарихда қолган.

Афсонавий дизайн ва имкониятлар

E46 авлодидаги BMW M3 ўз даврининг энг муваффақиятли ва талабгир спорт седанларидан бири бўлган. Агарда унинг Touring, яни универсал версияси ҳам конвейр юзини кўрганида, амалийлик ва юқори тезликни севувчи ҳайдовчилар учун идеал танловга айланган бўларди. Мутахассисларнинг фикрича, бундай кузов тури автомобилнинг кундалик фойдаланишдаги қулайликларини янада оширган бўлар эди.

Ҳозирги кунда автомобил ихлосмандлари ўша даврдаги ностандарт ғояларни мустақил равишда ҳаётга татбиқ этиб, ўхшаш модификацияларни йиғишмоқда. Гарчи заводнинг ўзи бу ғоядан воз кечган бўлса-да, E46 M3 Touring концепцияси Бавария бренди тарихидаги энг қизиқарли ва амалга ошмай қолган лойиҳалардан бири сифатида эсга олинади.

BMWM3 TouringE46АвтомобилЯнгиликлариКонцепция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Иккинчи авлод Audi ТТ автомобилларини 2000 фунтдан сотиб олиш мумкинИккинчи авлод Audi ТТ автомобилларини 2000 фунтдан сотиб олиш мумкинБугун, 12:25Сеулда автомашиналарни автоматик жойлаштирувчи роботлар синовдан ўтказилмоқдаСеулда автомашиналарни автоматик жойлаштирувчи роботлар синовдан ўтказилмоқдаБугун, 11:54Geely компанияси Ситйрай кроссоверини бир йилда янгиладиGeely компанияси Ситйрай кроссоверини бир йилда янгиладиБугун, 08:27Geely Preface ТКР спорт седанининг техник хусусиятлари ошкор этилдиGeely Preface ТКР спорт седанининг техник хусусиятлари ошкор этилдиБугун, 03:23Renault 4 электромобили қуёш энергиясида Буюк Британия бўйлаб сафарга чиқдиRenault 4 электромобили қуёш энергиясида Буюк Британия бўйлаб сафарга чиқдиКеча, 16:20Mazda флагман кроссоверлари АҚШда харидорларни йўқотмоқдаMazda флагман кроссоверлари АҚШда харидорларни йўқотмоқдаКеча, 15:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Suzuki арзон электромобиллар бозорига кирмоқда: 2027-йилда янги модел тақдим этилади
Suzuki арзон электромобиллар бозорига кирмоқда: 2027-йилда янги модел тақдим этилади