Зилзила мўъжизаси: 18 кунлик чақалоқ 32 соатдан кейин қутқарилди

·0·Дунё
Зилзила мўъжизаси: 18 кунлик чақалоқ 32 соатдан кейин қутқарилди

Венесуэлада юз берган даҳшатли зилзиладан кейин қидирув-қутқарув ишлари тинимсиз давом этмоқда. Қутқарувчилар вайроналар остидан 18 кунлик чақалоқни орадан 32 соат ўтиб соғ-саломат олиб чиқишга муваффақ бўлди.

Қутқарув амалиёти акс этган видеолар ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, кўплаб инсонларни ҳаяжонга солди. Чақалоқнинг тирик қолиши табиий офат фонидаги энг қувончли ва умид бахш этувчи воқеалардан бири сифатида баҳоланмоқда.

Сўнгги маълумотларга кўра, кучли зилзила оқибатида ҳалок бўлганлар сони 920 нафарга етган. Юзлаб одамлар жароҳат олган, яна кўплаб фуқаролар бедарак йўқолганлар рўйхатида қолмоқда.

Айни пайтда қутқарувчилар вайроналар остида тирик қолганларни излаш ишларини давом эттирмоқда. Мутахассислар ҳар бир дақиқа муҳимлигини таъкидлаб, қидирув ишлари тун-у кун тўхтовсиз олиб борилаётганини маълум қилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Трамп сурати туширилган янги АҚШ паспорти намойиш этилдиТрамп сурати туширилган янги АҚШ паспорти намойиш этилдиБугун, 13:40Россияда коррупсиявий жиноятлар учун мансабдорларни ўлимга ҳукм қилиш таклиф этилдиРоссияда коррупсиявий жиноятлар учун мансабдорларни ўлимга ҳукм қилиш таклиф этилдиБугун, 13:26Грузия парламентида муштлашув: баҳорги сессия жанжал билан ёпилдиГрузия парламентида муштлашув: баҳорги сессия жанжал билан ёпилдиБугун, 13:2240 сония ичида икки зилзила: Венесуэлада даҳшатли оқибатлар40 сония ичида икки зилзила: Венесуэлада даҳшатли оқибатларБугун, 13:18Dior ва Chanel сумкалари учун 7 йил: Жанубий Кореянинг собиқ биринчи хоним қамалдиDior ва Chanel сумкалари учун 7 йил: Жанубий Кореянинг собиқ биринчи хоним қамалдиБугун, 13:13Бугун Ер яқинидан улкан астероид учиб ўтади: хавф борми?Бугун Ер яқинидан улкан астероид учиб ўтади: хавф борми?Бугун, 12:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди